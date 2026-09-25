Mô tô mới mạnh 115 mã lực, trang bị radar cao cấp, giá từ 181 triệu đồng

Về kích thước, ZXMOTO 820X có chiều dài 2.320 mm, rộng 950 mm và cao 1.455 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 1.575 mm. Xe được cung cấp với ba tùy chọn chiều cao yên lần lượt là 825 mm, 865 mm và 910 mm, giúp người dùng có thể lựa chọn cấu hình phù hợp với thể trạng và nhu cầu sử dụng.

ZXMOTO 820X được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, tích hợp khả năng kết nối với smartphone và hỗ trợ điều hướng trực tiếp. Bên cạnh đó, xe còn có hệ thống khởi động không cần chìa khóa và cổng sạc USB, mang đến sự thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Xe có khối lượng vận hành khoảng 218 kg ở phiên bản không trang bị thùng. Khi lắp thêm bộ thùng nhôm hai bên và Top Box do nhà máy cung cấp, trọng lượng tăng lên khoảng 235 kg.

Hướng đến nhu cầu touring, 820X được trang bị sẵn nhiều phụ kiện bảo vệ ngay từ nhà máy như khung chống đổ, bảo vệ động cơ, tấm chắn bùn động cơ và đèn trợ sáng. Nhờ đó, người dùng không cần phải mua thêm nhiều phụ kiện bên ngoài nếu muốn sử dụng xe cho những chuyến đi đường dài.

Mẫu adventure này sử dụng bộ vành nan hoa với kích thước 19 inch ở phía trước và 17 inch phía sau, kết hợp cùng lốp đa dụng. Riêng phiên bản Touring được trang bị hệ thống treo điện tử Electronic Suspension. Người lái có thể điều chỉnh các thông số như Damping và Preload thông qua hệ thống điện tử, trong khi hệ thống cũng có khả năng thay đổi thiết lập tùy theo điều kiện vận hành.

Cung cấp sức mạnh cho ZXMOTO 820X là động cơ 3 xi-lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch, dung tích 818,8 cc. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 85 kW, tương đương khoảng 115 PS, cùng mô-men xoắn cực đại 80 Nm. Tốc độ tối đa của 820X được công bố ở mức 220 km/h.

Một trong những điểm đáng chú ý trên ZXMOTO 820X là hệ thống điện tử khá phong phú. Xe được trang bị IMU 6 trục, có khả năng theo dõi chuyển động và góc nghiêng của xe theo thời gian thực. Dữ liệu từ IMU được sử dụng để hỗ trợ hệ thống Cornering ABS và kiểm soát lực kéo, qua đó cải thiện khả năng kiểm soát xe khi phanh hoặc tăng tốc trong lúc xe đang nghiêng.

Bên cạnh đó, 820X còn sở hữu hệ thống ga điện tử Throttle-by-Wire và Quickshifter hai chiều. Trang bị này cho phép người lái sang số lên hoặc xuống mà không cần sử dụng cần côn trong nhiều điều kiện vận hành. Xe cũng được trang bị sưởi tay lái, phù hợp với những hành trình dài hoặc khi di chuyển trong điều kiện thời tiết lạnh. Ngoài ra, hệ thống camera độ phân giải 1080p ở cả phía trước và phía sau có thể ghi lại hình ảnh trong suốt hành trình.

Phiên bản Touring được bổ sung thêm một số công nghệ cao cấp, trong đó đáng chú ý nhất là hệ thống radar sóng milimet (Millimeter-Wave Radar).

Radar này hỗ trợ hệ thống Adaptive Cruise Control, cho phép xe tự động điều chỉnh tốc độ dựa trên khoảng cách với phương tiện di chuyển phía trước. Đây là trang bị đặc biệt hữu ích khi thực hiện những hành trình đường dài trên cao tốc hoặc các tuyến đường có mật độ giao thông thay đổi liên tục.

Tại thị trường Trung Quốc, ZXMOTO 820X được phân phối với hai phiên bản. Bản tiêu chuẩn có giá 46.800 nhân dân tệ, tương đương khoảng 181 triệu đồng, trong khi phiên bản Touring có giá 57.800 nhân dân tệ, tương đương khoảng 224 triệu đồng.