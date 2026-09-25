BYD Sealion 5 chốt lịch ra mắt Việt Nam, giá dự kiến hơn 600 triệu đồng

Mẫu C-SUV mới của BYD sở hữu thiết kế ngoại thất trẻ trung, hiện đại và khí động học. Kích thước DxRxC của xe lần lượt là 4.735 x 1.860 x 1.710 mm, chiều dài cơ sở 2.712 mm, nhỉnh hơn một số đối thủ cùng phân khúc về kích thước. Sealion 5 được trang bị đèn LED, mâm hợp kim 18 inch và cốp sau đóng/mở điện.

Bên trong khoang cabin, BYD Sealion 5 sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch, chìa khóa NFC Digital Key và khoang hành lý 530 lít, có thể mở rộng lên 1.482 lít. Phiên bản Premium được nâng cấp với màn hình trung tâm xoay 12,8 inch, hệ thống 8 loa, ghế trước chỉnh điện và thông gió làm mát; trong khi bản Essential sử dụng màn hình 10,1 inch và 6 loa.

Về vận hành, Sealion 5 sử dụng hệ truyền động DM-i Super Hybrid, kết hợp động cơ xăng 1.5L, mô-tơ điện và pin Blade Battery. BYD Việt Nam công bố công suất kết hợp 214 mã lực, khả năng chạy thuần điện 110 km theo chuẩn NEDC và tổng quãng đường di chuyển kết hợp hơn 1.200 km. Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố từ 0,8 lít/100 km khi đầy pin và 3,7 lít/100 km khi pin thấp. Xe cũng có tính năng cấp điện cho thiết bị bên ngoài V2L công suất 3,3 kW.

Về an toàn, BYD Sealion 5 sử dụng khoảng 73% thép cường độ cao trong kết cấu khung gầm cùng 6 túi khí. Bản Premium có thêm camera 360 độ và gói hỗ trợ lái ADAS với khoảng 20 tính năng, gồm kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn và cảnh báo điểm mù.

Theo thông tin từ một số đại lý, Sealion 5 tại Việt Nam có thể được phân phối với 2 phiên bản Dynamic và Premium, giá dự kiến lần lượt hơn 600 triệu đồng và khoảng 750 triệu đồng. Xe được cho là bắt đầu bàn giao từ ngày 15/10. Tuy nhiên, đây vẫn là thông tin từ đại lý, chưa phải giá bán chính thức do BYD Việt Nam công bố.

Ảnh: Đại lý