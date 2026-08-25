Ra mắt Genesis GV90, kiểu mở cửa như Rolls-Royce

Genesis GV90 là mẫu SUV đầu bảng mới của thương hiệu hạng sang Hàn Quốc. Với chiều dài khoảng 5,28 m, GV90 có kích thước lớn hơn Mercedes-Benz EQS. Thiết kế xe lấy nhiều cảm hứng từ concept Neolun, nổi bật với thân xe vuông vức và hệ thống đèn đặc trưng của Genesis.

GV90 tiêu chuẩn có 3 hàng ghế, cung cấp cấu hình 6 hoặc 7 chỗ. Bản 6 chỗ sử dụng 2 ghế độc lập ở hàng thứ hai. Trong khi đó, GV90 Neolun là phiên bản cao cấp nhất, hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên không gian phía sau. Điểm đáng chú ý của Neolun là hệ thống cửa coach door.

Genesis GV90 là mẫu SUV đầu bảng mới của thương hiệu hạng sang Hàn Quốc.

Cửa sau mở ngược giống như Rolls-Royce. Genesis còn thiết kế “cột B ẩn”, giúp tạo thành một khoảng mở rộng khi cửa trước và sau cùng mở. Cơ cấu cửa sử dụng bản lề hai chuyển động. Cửa sau sẽ trượt nhẹ về phía sau trước khi mở ra ngoài, cho phép đóng mở độc lập với cửa trước.

GV90 Neolun First Edition được sản xuất giới hạn với cấu hình 4 chỗ. Xe có mâm 24 inch, sàn gỗ veneer và nhiều lựa chọn vật liệu nội thất riêng. Ghế trước có thể xoay 180 độ khi xe dừng, tạo không gian giống một phòng lounge.

Genesis cho biết xe có thể sạc từ 10% lên 80% trong 22 phút khi sử dụng bộ sạc nhanh DC công suất 350 kW.

Khoang lái sử dụng màn hình OLED 23,6 inch kết hợp hệ thống giải trí Pleos Connect mới. Màn hình có thể nâng thêm 3,4 inch khi xe dừng để mở rộng không gian hiển thị. Genesis cũng loại bỏ nút khởi động. Xe tự kích hoạt khi người dùng tiếp cận và mở cửa. Sau khi đóng cửa và đạp phanh, hệ thống truyền động sẵn sàng hoạt động.

Xe có công suất 657 mã lực, pin 124 kWh, tầm hoạt động gần 500 km và phiên bản Neolun với cửa sau mở ngược cùng nội thất 4 chỗ. Phiên bản Genesis GV90 đều sử dụng hệ truyền động điện 2 motor, công suất tổng cộng 657 mã lực. Pin dung lượng 124 kWh cho tầm hoạt động tối đa khoảng 310 dặm, tương đương gần 500 km. Khả năng sạc nhanh là một trong những điểm đáng chú ý.

Khoang lái sử dụng màn hình OLED 23,6 inch kết hợp hệ thống giải trí Pleos Connect mới.

Genesis cho biết xe có thể sạc từ 10% lên 80% trong 22 phút khi sử dụng bộ sạc nhanh DC công suất 350 kW. SUV điện này được trang bị hệ thống treo khí nén có thể điều chỉnh độ cao và đánh lái bánh sau. Kính cách âm dày cũng là trang bị tiêu chuẩn, nhằm tăng độ yên tĩnh trong cabin.

GV90 có 16 màu ngoại thất, gồm cả tùy chọn sơn bóng và sơn mờ. Nội thất có nhiều phối màu hai tông như xanh chàm – xanh lá, nâu – xanh dương hay tím – be. Hiện Genesis chưa công bố giá bán.