Rolls-Royce Phantom "lột xác" trong gói nâng cấp từ hãng Mansory

Sau khi ra mắt hồi đầu năm 2026, bản độ Mansory Pearl dành cho Rolls-Royce Phantom mới đây tiếp tục xuất hiện trong bộ ảnh chụp ngoài trời. Nếu trước đó mẫu xe chỉ được giới thiệu trong studio, lần xuất hiện này giúp người xem có cái nhìn rõ hơn về cách phối màu cũng như những chi tiết cá nhân hóa mà hãng độ Đức thực hiện trên mẫu sedan siêu sang.

Không tập trung vào việc nâng công suất, Mansory tiếp tục theo đuổi phong cách quen thuộc là thay đổi diện mạo và nâng cấp không gian nội thất nhằm tạo dấu ấn riêng cho chiếc Rolls-Royce Phantom. Điểm dễ nhận biết nhất trên Phantom Pearl nằm ở cách phối màu đen - trắng cho toàn bộ thân xe. Phần nắp ca-pô, mui xe và nửa trên thân xe được sơn trắng, trong khi khu vực phía dưới sử dụng tông đen, tạo sự tương phản rõ rệt.

Mansory Pearl dành cho Rolls-Royce Phantom mới đây tiếp tục xuất hiện trong bộ ảnh chụp ngoài trời.

Mansory cũng thiết kế lại phần đầu xe với cản trước mới, bổ sung nhiều chi tiết khí động học và hệ thống đèn LED định vị ban ngày có kiểu dáng khác biệt. Ngoài dải LED đặt ngang, cản trước còn xuất hiện hai cụm đèn LED bố trí theo phương thẳng đứng ở hai góc, giúp chiếc xe có diện mạo hiện đại hơn.

Lưới tản nhiệt đặc trưng của Rolls-Royce cũng được tích hợp hệ thống đèn chiếu sáng, một chi tiết ngày càng phổ biến trên các bản độ của Mansory. Ở phía sau, hãng độ bổ sung thêm cánh gió trên kính hậu, cánh gió gắn trên nắp khoang hành lý cùng bộ khuếch tán gió mới. Cột C cũng được trang trí lại nhằm tăng tính nhận diện cho phiên bản Pearl.

Cột C cũng được trang trí lại nhằm tăng tính nhận diện cho phiên bản Pearl.

Bên cạnh đó, bộ mâm hợp kim kích thước 24 inch thay thế hoàn toàn mâm nguyên bản của Rolls-Royce Phantom. Thiết kế đa chấu kết hợp hai tông màu đồng bộ với ngoại thất góp phần tạo nên tổng thể nổi bật hơn.

Không gian nội thất tiếp tục là khu vực được Mansory đầu tư nhiều nhất. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da màu trắng với họa tiết quả trám, kết hợp các đường chỉ và viền màu đen để tạo điểm nhấn. Nhiều chi tiết trang trí mới cũng xuất hiện trên bảng táp-lô, tapi cửa và tựa đầu ghế. Logo Mansory được đặt ở nhiều vị trí trong cabin, trong đó phần lưng ghế còn tích hợp biểu tượng phát sáng nhằm tăng tính nhận diện.

Xe sở hữu động cơ V12, dung tích 6.75L tăng áp kép, cho công suất 563 mã lực.

Nhìn tổng thể, khoang lái vẫn giữ được sự sang trọng vốn có của Rolls-Royce nhưng được bổ sung nhiều chi tiết mang dấu ấn cá nhân hóa theo phong cách của Mansory. Khác với nhiều bản độ hiệu suất cao, Mansory không công bố bất kỳ thay đổi nào đối với hệ truyền động của Phantom Pearl.

Xe sở hữu động cơ V12, dung tích 6.75L tăng áp kép, cho công suất 563 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm. Sức mạnh này cho phép Rolls-Royce Phantom tăng tốc từ 0-100 km/h trong hơn 5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa giới hạn điện tử 250 km/h. Phiên bản trục cơ sở kéo dài (EWB) có khả năng tăng tốc chậm hơn đôi chút nhưng vẫn sử dụng chung cấu hình động cơ.

Mansory tiếp tục theo đuổi phong cách quen thuộc là thay đổi diện mạo và nâng cấp không gian nội thất.

Với Phantom Pearl, Mansory không hướng đến việc biến Rolls-Royce Phantom thành một mẫu sedan mạnh hơn mà chủ yếu nhấn mạnh tính cá nhân hóa. Ngoại thất được thay đổi theo phong cách táo bạo, nội thất được hoàn thiện lại với nhiều vật liệu cao cấp trong khi hệ truyền động vẫn giữ nguyên cấu hình tiêu chuẩn.

Đây cũng là hướng nâng cấp quen thuộc của Mansory trên các dòng xe siêu sang, ưu tiên tạo nên một diện mạo khác biệt để chiếc xe nổi bật hơn so với phiên bản nguyên bản của nhà sản xuất.