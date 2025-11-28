Hãng Genesis lấn sân vào phân khúc siêu xe

Genesis vừa trình làng chiếc Magma GT Concept – mẫu xe thể thao thuần chất đầu tiên, đồng thời là bước đi chiến lược mở ra chương mới cho thương hiệu trong phân khúc dòng xe hiệu năng cao. Cụ thể, Magma GT Concept sở hữu triết lý thiết kế chú trọng khí động học với thân xe thấp, đường nét liền mạch và bố cục mid-engine, tạo nên tỷ lệ đặc trưng của những mẫu xe hiệu suất đỉnh cao.

Tạo hình mang phong cách điêu khắc tinh tế, gợi liên tưởng tới các hypercar hiện đại như Koenigsegg Regera hay những mẫu xe đường đua thuần chất KTM X-Bow. Dù Genesis chưa công bố chi tiết kỹ thuật, hãng xác nhận Magma GT sử dụng động cơ đốt trong.

Theo thông tin từ sự kiện ra mắt tại Pháp cho biết, mẫu concept này nhiều khả năng trang bị động cơ V8, có thể là phiên bản nâng cấp từ cỗ máy tăng áp của mẫu xe đua GMR-001. Với nền tảng này, thông số công suất trên bản thương mại, nếu được phát triển, có thể vượt xa mức 670 mã lực của mẫu xe đua vốn bị giới hạn bởi quy định kỹ thuật.

Nội thất của chiếc xe vẫn được giữ kín, ngoại trừ chi tiết ghế Recaro xuất hiện trong một góc ảnh, cho thấy cấu hình hai chỗ tối ưu cho trải nghiệm hiệu năng. Genesis khẳng định Magma GT Concept theo đuổi triết lý cân bằng giữa tốc độ, khả năng vận hành và sự tinh tế đặc trưng của thương hiệu, thay vì chỉ tập trung đơn thuần vào sức mạnh.

Bên cạnh định hướng thương mại, Genesis còn có kế hoạch đưa Magma GT lên đường đua trong các giải GT, song hành với chương trình Genesis Magma Racing sẽ tham dự Giải Vô địch Đua xe Thế giới (WEC) từ năm 2026.

Mặc dù chưa công bố kế hoạch sản xuất, quy mô đầu tư và định vị sản phẩm cho thấy Magma GT đang được định hướng trở thành mẫu xe hiệu năng cao mới của Genesis trong thập kỷ tới. Dự kiến Magma GT sẽ được bán tại Mỹ, ngoài việc là thị trường lớn nhất của Hyundai thì người Mỹ còn là nhóm mua nhiều siêu xe động cơ đặt giữa nhất thế giới.

Như Honda NSX đã chứng minh hơn 30 năm trước cùng với Chevrolet C8 Corvette đang chứng minh ngày nay. Người Mỹ hoàn toàn không ngần ngại mua một siêu xe động cơ đặt giữa từ một hãng xe phổ thông, miễn mang lại cảm giác lái đúng nghĩa.