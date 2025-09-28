Hãng xe Hàn nâng tầm dòng xe Genesis với thiết kế mới

Tại sự kiện Investor Day 2025 diễn ra ở New York (Mỹ), Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hyundai Motor Group - ông Jose Munoz xác nhận thương hiệu hạng sang Genesis đang cân nhắc phát triển một mẫu SUV thiên về địa hình, lấy cảm hứng từ bản concept X Gran Equator ra mắt hồi đầu năm nay.

Mẫu SUV này sẽ nằm ở phân khúc cao cấp nhất của Genesis, không chỉ mang đến sự sang trọng mà còn hướng tới trải nghiệm khác biệt và đáng nhớ, mở rộng bản sắc thương hiệu ra ngoài khuôn khổ của những chiếc SUV đô thị thuần túy.

Genesis đã hé lộ một số chi tiết của ý tưởng ban đầu: bộ vành beadlock 24 inch, gầm xe cao, thanh ray nóc xe và đặc biệt là 4 cửa sổ trời riêng biệt cho từng hàng ghế thay vì cửa sổ toàn cảnh truyền thống. Đây là những điểm nhấn đậm chất SUV địa hình, hứa hẹn sẽ cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Benz G-Class.

Theo dự đoán, mẫu SUV địa hình mới của Genesis sẽ không phải thuần điện, mà nhiều khả năng sử dụng động cơ V6 3.5L hiện có hoặc một biến thể hybrid. Điều này phù hợp với định hướng mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ và linh hoạt trong nhiều điều kiện địa hình khác nhau.

Dù chưa công bố lịch sản xuất thương mại, việc Genesis giới thiệu mẫu SUV off-road ngay tại sự kiện chiến lược cho thấy hãng đang nghiêm túc chuẩn bị bước vào phân khúc SUV địa hình hạng sang vốn là nơi lâu nay Mercedes-Benz G-Class gần như không có đối thủ xứng tầm.

Ngoài mẫu SUV này, Genesis cũng tiết lộ các dự án tương lai khác, gồm mẫu coupe G90 được đồn đoán dựa trên concept X Gran Coupe, cùng một mẫu sedan điện hiệu suất cao hơn 1.000 mã lực nhằm cạnh tranh trực tiếp với Porsche Taycan.

Sự xuất hiện của mẫu SUV địa hình mới cho thấy Genesis không chỉ tập trung vào sedan và SUV đô thị, mà còn muốn mở rộng sang những phân khúc cao cấp giàu cá tính. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là đối thủ tiềm năng, thách thức vị thế độc tôn nhiều năm qua của Mercedes-Benz G-Class trong làng SUV offroad hạng sang.