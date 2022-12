Porsche kỷ niệm 15 năm có mặt ở thị trường Việt Nam

Năm 2007, Porsche đã có mặt tại Việt Nam và ngày càng lớn mạnh, trở thành một trong những thị trường sôi động nhất của Porsche trên toàn cầu và trong khu vực. Để kỷ niệm những thành tựu đã đạt được trong suốt 15 năm, Porsche Việt Nam mang đến một chuỗi sự kiện đặc biệt được tổ chức tại Trung tâm Porsche Sài Gòn.

Ông Andreas Klingler - Tổng giám đốc Porsche Việt Nam, chia sẻ “Một thương hiệu mạnh cần có cá tính riêng, vì vậy chúng tôi không chỉ mang đến những mẫu xe hấp dẫn mà còn mang đến cảm xúc cho khách hàng. Chúng tôi dám thử cái mới, dám khác biệt, thiết lập các tiêu chuẩn mới, truyền cảm hứng và biến tầm nhìn của chúng tôi thành hiện thực.”

Dấu ấn của sự phát triển được truyền tải trong chuỗi sự kiện kéo dài xuyên suốt, nhất quán với chủ đề “Sự biến hoá của những giấc mơ”(Transformation of Dreams). Các hoạt động chính được thực hiện qua nhiều sáng kiến khác biệt: Không gian triển lãm đánh dấu hành trình 15 năm chinh phục thị trường Việt Nam khơi gợi nguồn cảm hứng cho người yêu mến xe thể thao; ấn phẩm kỷ niệm kết hợp với các tài năng, thủ lĩnh sáng tạo; chuỗi đêm tiệc nghệ thuật đa sắc dành cho những người bạn của Porsche bao gồm khách hàng, đối tác và những đại diện các cơ quan truyền thông báo chí bằng nhiều hình thức trình diễn nghệ thuật trong không gian sang trọng và ấm cúng.

Porsche trải qua chặng đường chinh phục thị trường đầy cảm xúc với những kết quả kinh doanh ấn tượng, thành công trong việc nuôi dưỡng đam mê thương hiệu cùng việc hiện thực hóa giấc mơ xe thể thao của khách hàng.

Ông Andreas Klingler cho biết: “Trong năm đánh dấu cột mốc thứ 15 tại Việt Nam, chúng tôi đã ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục từ trước đến nay. Chúng tôi tin tưởng vào tinh thần tiên phong của Porsche và tiếp tục đầu tư dài hạn vào tương lai, đặc biệt là vào nguồn lực con người - nền tảng quan trọng nhất của chúng tôi”

Bên cạnh đó, kinh doanh bền vững đóng một vai trò to lớn trong chiến lược kinh doanh của Porsche tại Việt Nam. Cam kết phát triển bền vững của Porsche tại Việt Nam được thể hiện bằng nhiều hình thái và hoạt động, nổi bật là dự án Trung Tâm Porsche Sài Gòn mới đạt tiêu chuẩn LEED Gold (Leadership in Energy and Environmental Design).

Porsche Việt Nam cũng đang bước vào kỷ nguyên di động điện với dòng xe thuần điện Taycan và dòng xe plug-in hybrid (PHEV), theo mục tiêu toàn cầu của Porsche là trong năm 2030, tỷ lệ xe mới được trang bị hệ dẫn động điện sẽ đạt hơn 80%.

Cùng với sự mở rộng của dòng sản phẩm EV và PHEV, Porsche Việt Nam không ngừng phát triển cơ sở vật chất nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho kỷ nguyên di động điện. Chiến lược này bao gồm mô hình Porsche Destination Charging, mạng lưới sạc toàn cầu của thương hiệu với đối tác ngày càng mở rộng trong thời gian tới.

