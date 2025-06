Porsche 911 phiên bản Turbo 50 Years sắp về Việt Nam 

Mẫu xe được ra mắt toàn cầu tại Monterey Car Week 2024 và gây ấn tượng mạnh với thiết kế đậm chất hoài cổ, lấy cảm hứng từ Porsche 911 RSR Turbo từng trình làng tại Frankfurt Motor Show 1973. Chỉ có 1.974 chiếc Porsche 911 Turbo 50 Years được sản xuất trên toàn cầu, tượng trưng cho năm ra đời của phiên bản 911 Turbo đầu tiên.

Tại Việt Nam, nhiều thông tin chưa chính thức cho biết một chiếc đã được nhập khẩu chính hãng với màu sơn đặc trưng GT Silver Metallic và được sản xuất trong năm 2025. Ngoài ra, khách hàng có thể cá nhân hóa ngoại thất với các màu sơn đặc biệt có giá từ 196 triệu đồng, đến tùy chọn Paint to Sample trị giá 785,9 triệu đồng và Paint to Sample Plus lên đến 1,98 tỷ đồng.

Porsche 911 Turbo 50 Years được trang bị bộ mâm 20/21 inch màu Turbonite theo tiêu chuẩn, hoặc có thể nâng cấp lên mâm Sport Classic màu trắng từ gói Heritage Design Package 50 Years Turbo trị giá hơn 1 tỷ đồng. Logo "50 years turbo" và "PORSCHE" cỡ lớn trên thân xe là tùy chọn đi kèm gói trang bị này.

Ngoài ra, xe còn sở hữu huy hiệu đặc biệt “Turbo 50 1974-2024” tại lưới tản nhiệt sau, cùng hình vẽ turbo hình vỏ ốc, biểu tượng truyền thống của dòng Turbo. Không gian cabin tái hiện lại phong cách cổ điển từ mẫu Porsche 911 RSR Turbo năm 1973, với ghế bọc vải dệt caro Tartan mang họa tiết gia tộc McKenzie.

Khách hàng có thể giữ thiết kế ghế thể thao Adaptive Sports Seats Plus hoặc nâng cấp lên bộ ghế bọc da toàn bộ màu đen trị giá gần 100 triệu đồng. Tapi cửa và tựa lưng hàng ghế sau cũng được hoàn thiện với chất liệu vải Tartan, một chi tiết quen thuộc trên các mẫu 911 Sport Classic và 911 Spirit 70.

Dựa trên Porsche 911 Turbo S thế hệ 992.1, phiên bản Turbo 50 Years sử dụng động cơ boxer 6 xy-lanh, dung tích 3.7L tăng áp kép, cho công suất 650 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm. Kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 8 cấp PDK và hệ dẫn động 4 bánh, mẫu xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2,7 giây với gói Sport Chrono, đạt tốc độ tối đa lên tới 330 km/h.

Xe cũng được trang bị tiêu chuẩn gói Sport Chrono, bao gồm đồng hồ đo vòng đua analogue, nút chuyển chế độ lái trên vô-lăng và tính năng Launch Control. Huy hiệu “Turbo 50” và số thứ tự sản xuất được gắn nổi bật trên bảng taplo phía hành khách.

Tại Mỹ, Porsche 911 Turbo 50 Years có giá khởi điểm khoảng 234.000 USD tương đương hơn 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, với các tùy chọn mở rộng, tổng giá trị xe có thể vượt mốc 300.000 USD tương đương 7,8 tỷ đồng. Tại Việt Nam, giá bán dự kiến sẽ dao động khoảng 20 tỷ đồng.