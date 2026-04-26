Porsche 718 Spyder RS thứ 3 tại Việt Nam với sắc vàng nổi bật

Thị trường siêu xe Việt Nam tiếp tục ghi nhận sự xuất hiện của chiếc Porsche 718 Spyder RS thứ ba, thu hút sự chú ý nhờ cấu hình khác biệt: màu sơn vàng rực rỡ kết hợp cùng gói trang bị Weissach – tùy chọn cao cấp nhất dành cho dòng xe này.

Khác với những cấu hình trước vốn thiên về tông màu trầm hoặc độc lạ, chiếc Spyder RS mới xuất hiện gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với lớp sơn vàng đặc trưng. Đây là gam màu gắn liền với nhiều mẫu xe hiệu suất cao của Porsche, đồng thời giúp tôn lên các đường nét khí động học vốn là “đặc sản” của dòng RS.

Porsche 718 Spyder RS thứ ba, thu hút sự chú ý nhờ cấu hình khác biệt.

Phần đuôi kiểu “ducktail” hay các khe thoát gió trên thân xe đều trở nên nổi bật.

Các chi tiết như hốc hút gió cỡ lớn phía sau khoang lái, phần đuôi kiểu “ducktail” hay các khe thoát gió trên thân xe đều trở nên nổi bật hơn khi đặt trên nền sơn sáng. Tổng thể chiếc xe mang đến diện mạo vừa thể thao, vừa mang tính trình diễn cao – đúng với tinh thần của một mẫu roadster hiệu năng đỉnh cao.

Gói Weissach: Tinh thần đường đua hiện diện

Các chi tiết như hốc hút gió cỡ lớn phía sau khoang lái.

Cụm hệ thống ống xả được làm bằng chất liệu Titanium.

Điểm đáng chú ý nhất trên chiếc xe này nằm ở gói Weissach – tùy chọn thường chỉ xuất hiện trên các dòng xe hiệu suất cao nhất của Porsche. Gói trang bị này được phát triển dựa trên kinh nghiệm từ trung tâm nghiên cứu xe đua của hãng, mang đến hàng loạt nâng cấp cả về hiệu năng lẫn thẩm mỹ.

Cụ thể, nhiều chi tiết ngoại thất được thay thế bằng vật liệu sợi carbon siêu nhẹ như nắp ca-pô, ốp gương, khe hút gió và một số thành phần khí động học. Không chỉ giúp giảm trọng lượng, các chi tiết carbon còn tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với màu sơn vàng, khiến tổng thể xe trở nên nổi bật và “đậm chất đua” hơn. Bên trong khoang lái, vật liệu Race-Tex cùng các chi tiết mang dấu ấn Weissach tiếp tục nhấn mạnh triết lý tối giản và tập trung vào người lái – yếu tố cốt lõi của dòng RS.

Hai ghế thể thao được làm bằng chất liệu cacbon và được điều chỉnh bằng điện kết hợp cơ độc đáo.

Xe được trang bị khối động cơ I6, dung tích 4.0L hút khí tự nhiên, cho gần 500 mã lực.

Về vận hành, chiếc xe vẫn sở hữu cấu hình tiêu chuẩn của Spyder RS với động cơ xăng I6, dung tích 4.0L hút khí tự nhiên, cho gần 500 mã lực. Đây là khối động cơ có nguồn gốc từ Porsche 911 GT3 – một trong những mẫu xe đường đua hợp pháp nổi tiếng nhất của Porsche.

Kết hợp cùng hộp số ly hợp kép PDK 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau, xe có khả năng tăng tốc 0–100 km/h chỉ trong khoảng 3,4 giây. Đáng chú ý, động cơ này có thể đạt vòng tua lên tới 9.000 vòng/phút – yếu tố mang lại trải nghiệm lái giàu cảm xúc mà không phải mẫu xe hiện đại nào cũng còn duy trì.

Kết hợp cùng hộp số ly hợp kép PDK 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau.

Sự xuất hiện của chiếc Spyder RS thứ ba cho thấy sức hút ngày càng lớn của dòng xe này tại Việt Nam, đặc biệt trong giới sưu tầm siêu xe. Không chỉ là một phương tiện di chuyển, mẫu xe còn đại diện cho phong cách sống, gu thẩm mỹ và mức độ “chịu chơi” của chủ nhân.

Với cấu hình màu vàng đi kèm gói Weissach, chiếc xe không chỉ hiếm về số lượng mà còn mang giá trị sưu tầm cao, nhất là trong bối cảnh các dòng xe động cơ hút khí tự nhiên đang dần bị thay thế bởi xu hướng điện hóa.

Chiếc Porsche 718 Spyder RS thứ ba tại Việt Nam là minh chứng rõ nét cho xu hướng cá nhân hóa ngày càng mạnh mẽ trong giới chơi siêu xe. Sự kết hợp giữa màu sơn nổi bật và gói trang bị đậm chất xe đua không chỉ tạo nên một cấu hình độc đáo, mà còn góp phần khẳng định vị thế của Spyder RS như một trong những mẫu roadster đáng chú ý nhất hiện nay.

Hiện mức giá này đang có giá bán cho phiên bản base lên đến 11,990 tỷ đồng và riêng mẫu xe trong bài đã có thêm gói tùy chọn option hơn 2,3 tỷ đồng.