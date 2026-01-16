Bộ sưu tập xe của Tổng Thống Donald Trump: Vừa độc lạ vừa đắt

Với tư cách Tổng thống Mỹ thứ 47, ông Donald Trump phải tuân thủ một quy định nghiêm ngặt của Cơ quan Mật vụ: Tổng thống và Phó Tổng thống không được tự lái xe, kể cả sau khi rời nhiệm sở.

Quy định này được ban hành từ sau vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy năm 1963 nhằm bảo đảm an ninh tối đa cho các nguyên thủ quốc gia.

Dù không còn trực tiếp cầm lái, niềm đam mê ô tô của ông Trump vẫn thể hiện rõ nét qua bộ sưu tập xe hoành tráng, từ những mẫu siêu sang, siêu xe cho đến các biểu tượng cơ bắp Mỹ đầy ấn tượng.

Rolls-Royce Phantom và Silver Cloud

Rolls-Royce từ lâu đã là thương hiệu gắn liền với giới siêu giàu toàn cầu và ông Donald Trump cũng không phải ngoại lệ. Trước cuộc bầu cử năm 2016, ông từng được bắt gặp lái chiếc Rolls-Royce Phantom đời mới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sở hữu một chiếc Xe Rolls-Royce Phantom đắt đỏ. (Ảnh: Carbuzz)

Trước đó nhiều năm, ông còn sở hữu một chiếc Rolls-Royce Silver Cloud sản xuất năm 1956. Nhiều nguồn tin cho biết Silver Cloud là một trong những chiếc xe đầu tiên ông Trump mua và thường chỉ sử dụng trong những dịp đặc biệt. Giá trị thẩm mỹ và lịch sử của mẫu xe này khiến nó trở thành biểu tượng trong mỗi bộ sưu tập cá nhân.

Cadillac Allante

Cadillac Allante là một trong những sản phẩm cạnh tranh với Mercedes-Benz SL vào cuối những năm 1980 và đầu 1990. Dù thiết kế gây nhiều tranh cãi, mẫu xe này từng có sức hút nhất định với tầng lớp thượng lưu Mỹ.

Chiếc Allante của ông Donald Trump. (Ảnh: Carbuzz)

Nhờ mối quan hệ lâu năm và đam mê với thương hiệu Cadillac, ông Trump được tặng riêng một chiếc Allante sơn màu vàng, trang bị động cơ Northstar V8. Đây là minh chứng cho mối gắn bó đặc biệt giữa ông và thương hiệu xe sang mang đậm chất Mỹ.

Mercedes-Benz SLR McLaren

Trong bộ sưu tập của ông Trump còn có Mercedes-Benz SLR McLaren, mẫu xe đánh dấu giai đoạn hợp tác giữa Mercedes-Benz và McLaren, trước khi McLaren chính thức trở thành nhà sản xuất ô tô độc lập.

Dòng xe Mercedes-Benz SLR McLaren là mẫu xe số tự động nổi tiếng một thời. (Ảnh: Carbuzz)

Không chỉ là chiếc grand tourer sang trọng, SLR còn sở hữu hiệu năng tiệm cận siêu xe và từng là mẫu xe số tự động nhanh nhất thế giới ở thời điểm ra mắt. Với khoang hành lý đủ lớn để chứa hai túi gậy golf, SLR McLaren phù hợp với lối sống của người yêu thể thao như ông Trump, kết hợp giữa tốc độ và tính thực dụng.

Tesla Roadster

Tổng thống Trump cũng sở hữu một chiếc xe điện với chiếc Tesla Roadster. (Ảnh: Carbuzz)

Tổng thống Donald Trump tiếp cận xe điện khá sớm khi mua Tesla Roadster thế hệ đầu tiên, mẫu xe dựa trên nền tảng Lotus. Đây là một trong những chiếc xe điện mang tính đột phá, cho thấy Tesla đầu tư rất nhiều vào kỹ thuật ngay từ giai đoạn đầu. Roadster đời đầu được đánh giá cao về độ bền và khả năng vận hành theo thời gian, phản ánh sự tiên phong của Tesla trong lĩnh vực xe điện hiệu suất cao.

Ferrari F430 F1 Coupe

Ferrari F430 là lựa chọn thể hiện rõ chất “tay chơi xe” của ông Trump. Mẫu siêu xe động cơ V8 hút khí tự nhiên này được đánh giá cao nhờ khung gầm xuất sắc và khối động cơ Tipo V8 danh tiếng, từng xuất hiện trên nhiều mẫu Ferrari và Maserati.

Ferrari F430 đã từng là tài sản đắt giá của Tổng thống Trump. (Ảnh: Carbuzz)

Lamborghini Diablo

Chiếc Lamborghini V12 với màu xanh cực đẹp của Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Carbuzz)

Ông Trump từng gây chú ý khi lái chiếc Lamborghini Diablo màu xanh đời 1997 tại Florida và tự đổ xăng. Diablo là mẫu Lamborghini V12 mang tính biểu tượng, được sản xuất trước khi tập đoàn Volkswagen mua lại thương hiệu này từ Chrysler.

Tất cả các dòng Diablo đều dùng hộp số tay, cho thấy ông Trump có khả năng điều khiển xe số sàn, kỹ năng ngày càng hiếm trong kỷ nguyên xe tự động.

Cadillac Escalade

Cadillac Escalade là mẫu SUV hạng sang gắn bó lâu dài với ông Trump kể từ khi dòng xe này ra mắt. Escalade được xem là biểu tượng của sự sang trọng kiểu Mỹ, tương tự danh tiếng của Range Rover tại châu Âu.

Chiếc Cadillac Escalade của vị Tổng thống Mỹ là phiên bản có màu đỏ rực, siêu bắt mắt. (Ảnh: Carbuzz)

Với xu hướng ưu tiên hiệu năng, ông Trump được cho là sở hữu phiên bản Escalade-V hiệu suất cao. Bên cạnh đó, việc từng sử dụng xe Tesla cho thấy ông không hoàn toàn xa lạ với xe điện và khả năng sẽ quan tâm tới phiên bản Escalade IQ trong tương lai.

The Trump Limousine

Trước khi trở thành tổng thống, ông Trump từng hợp tác với Cadillac để sản xuất dòng limousine mang tên Trump Golden Series vào năm 1988, thời điểm ông ở đỉnh cao sự nghiệp bất động sản.

Chiếc The Trump Limousine là thiết kế đắt giá và thể hiện sự sang trọng của chủ nhân. (Ảnh: Carbuzz)

Những chiếc limousine này có các chi tiết mạ vàng, thể hiện phong cách xa hoa đặc trưng. Cadillac vốn có mối liên hệ lâu dài với các đời tổng thống Mỹ, từng sản xuất xe chuyên biệt cho các lễ nhậm chức cấp cao.

Chevrolet Camaro SS

Tổng thống Trump từng được mời lái chiếc Camaro SS. (Ảnh: Carbuzz)

Nhân kỷ niệm 100 năm giải đua Indianapolis 500, ông Trump được mời cầm lái chiếc xe dẫn đoàn Chevrolet Camaro SS. Tuy nhiên, lời mời này bị hủy khi ông bày tỏ ý định tranh cử tổng thống.

Dù vậy, có tin đồn cho rằng ông vẫn mua một chiếc Camaro SS cho riêng mình. Camaro hiện đã ngừng sản xuất, để lại Ford Mustang là mẫu muscle car V8 cuối cùng còn tồn tại tại Mỹ.

The Beast

Nổi tiếng nhất là “The Beast”, tên gọi chính thức của xe chuyên dụng dành cho Tổng thống Mỹ do General Motors chế tạo theo đặt hàng của Cơ quan Mật vụ.

The Beast là xe chuyên dụng dành cho Tổng thống Mỹ. (Ảnh: Carbuzz)

Giá trị của cực phẩm này ước tính khoảng 20 triệu USD, tương đương một chiếc siêu xe hiếm. The Beast có khả năng chống chịu hầu hết các mối đe dọa, chở được bảy người và nặng từ 6,8 đến 9 tấn.

Dù ưu tiên an ninh, thiết kế của xe vẫn mang dấu ấn thẩm mỹ với đèn pha lấy từ Cadillac Escalade và lưới tản nhiệt gợi nhớ tới concept Cadillac Escala năm 2016.