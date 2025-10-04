Siêu phẩm Pagani của nữ doanh nhân tham gia Gumball 3000 có gì đặc biệt?

Chiếc Pagani Utopia thuộc sở hữu của nữ doanh nhân Amanda Toh Steckler đang trở thành tâm điểm khi góp mặt trong hành trình Gumball 3000 năm nay. Dù không phải chiếc Utopia đầu tiên tại Singapore, sự xuất hiện của xe trong đoàn siêu xe di chuyển từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đến Ibiza (Tây Ban Nha) đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mê xe.

Utopia là mẫu hypercar thứ ba do Pagani sản xuất sau Zonda và Huayra. Mất hơn 6 năm phát triển cùng hàng nghìn bản vẽ và thử nghiệm khí động học, xe kết hợp giữa thiết kế nghệ thuật và hiệu năng vận hành. Toàn bộ 99 chiếc Utopia đã có chủ trước khi ra mắt, với giá bán dự đoán khoảng 2,2 triệu USD.

Chiếc xe của Amanda Toh được bàn giao vào tháng 6/2025, mang màu sơn xanh Blue Francia kết hợp sọc trang trí đỏ Rosso Dubai và Beige Roma. Khác với thiết kế mâm khí động học carbon tiêu chuẩn, xe sử dụng mâm APP Tech 9 chấu mạ chrome cùng cùm phanh màu cam

Nội thất được phối hợp tinh xảo giữa da đỏ Vermiglio, chỉ xanh Blu Ossido, Alcantara và sợi carbon. Thay vì nhiều màn hình kỹ thuật số, bảng đồng hồ và các phím bấm cơ học mạ chrome tạo cảm giác cổ điển nhưng sang trọng.

Pagani Utopia trang bị động cơ V12, dung tích 6.0L tăng áp kép (twin-turbo) do AMG chế tạo thủ công, cho công suất 864 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.100 Nm. Trọng lượng khô chỉ 1.280 kg nhờ sử dụng vật liệu composite, nhẹ hơn Huayra khoảng 70 kg. Chủ nhân lựa chọn hộp số AMT 7 cấp Xtrac, thay vì bản số sàn 7 cấp “thuần chất”.

Amanda Toh Steckler, gương mặt quen thuộc trong giới siêu xe Singapore, từng giữ vai trò Chủ tịch McLaren Owners Club với bộ sưu tập ấn tượng gồm Senna, Speedtail, Elva và Sabre. Năm 2024, bà cùng Team 21 gây tiếng vang khi tham gia hành trình Gumball 3000 từ Sài Gòn đến Singapore bằng chiếc McLaren 765LT, để lại dấu ấn sâu sắc trong cộng đồng chơi xe Việt Nam.

Năm nay, với việc bổ sung Pagani Utopia vào gara và tiếp tục góp mặt tại Gumball 3000, Amanda Toh một lần nữa khẳng định vị thế vững chắc của mình trong cộng đồng hypercar toàn cầu.