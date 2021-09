Ô tô nhập từ Thái Lan, Indonesia giảm mạnh, dự kiến khan hàng vào cuối năm

Chủ Nhật, ngày 05/09/2021 16:30 PM (GMT+7)

(PLO)- Ước tính đến hết tháng 8, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt 102,7 nghìn chiếc, trị giá đạt 2,34 tỉ USD.

Theo thông báo của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8 lượng ô tô nguyên chiếc các loại ước tính đạt 7,3 nghìn chiếc, trị giá đạt 185 triệu USD.

Với con số này, ô tô nhập về Việt Nam giảm 49,3% về lượng và và giảm 35,6% về trị giá so với tháng trước.

Lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam giản gần một nửa so với tháng 7. Ảnh: TN

Ước tính đến hết tháng 8, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt 102,7 nghìn chiếc, trị giá đạt 2,34 tỉ USD, tăng 91% về lượng và tăng 96% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, trong tháng 7 lượng nhập xe ô tô nguyên chiếc các loại về Việt Nam là 14,4 nghìn chiếc với trị giá là 291 triệu USD, giảm 5,9% về lượng và giảm 13,3% về trị giá so với tháng 6.

Ô tô nguyên chiếc các loại nhập về Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan và Indonesia.

Theo các chuyên gia, việc bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đang hoành hành tại các nước Đông Nam Á làm ảnh hưởng đến nguồn cung các loại phụ tùng, cơ khí, việc cung cấp chip ô tô vốn đã bị thiếu hụt trên khắp thế giới kể từ cuối năm ngoái. Đến nay do sự gián đoạn liên quan đến đại dịch và nhu cầu ô tô phục hồi mạnh bất ngờ đã khiến cho ngành công nghiệp ô tô đang rơi vào thế khó khăn. Doanh số của nhiều hãng ô tô đang giảm dần, dẫn đến số lượng ô tô nhập về Việt Nam cũng ngày càng giảm.

Đơn cử như Toyota Motor, theo tờ Nikkei Asia đưa tin hãng xe này sẽ giảm sản lượng toàn cầu trong tháng 9 tới 40% so với kế hoạch trước đó. Cụ thể, trong kế hoạch được đưa ra vào tháng 7, nhà sản xuất ô tô đã đặt mục tiêu sản xuất ít hơn 900.000 chiếc trong tháng, nhưng con số đó đã giảm xuống còn khoảng 500.000 chiếc do cuộc khủng hoảng chip toàn cầu ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng. Từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, Toyota đã tạm dừng dây chuyền lắp ráp tại một số nhà máy ở Aichi, bao gồm cả nhà máy Tahara, do sự gia tăng dịch COVID-19.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng phân tích do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại Việt Nam, sức mua của người dân cũng giảm bớt khiến cho lượng xe nhập cũng giảm. Đồng thời các dòng xe lắp ráp trong nước đang có nhiều chương trình ưu đãi để lôi kéo khách hàng nên xe nhập chưa được quan tâm trong giai đoạn này.

Một số chuyên gia còn cho rằng, việc nhập xe về Việt Nam giảm mạnh có thể khiến cho việc khan hàng sẽ diễn ra vào cuối năm 2021.

Nguồn: https://plo.vn/xe-lai/the-gioi-xe/o-to-nhap-tu-thai-lan-indonesia-giam-manh-du-kien-khan-hang-va...Nguồn: https://plo.vn/xe-lai/the-gioi-xe/o-to-nhap-tu-thai-lan-indonesia-giam-manh-du-kien-khan-hang-vao-cuoi-nam-1012689.html