Mazda và các hãng giảm giá mạnh dòng xe gầm cao dịp cuối năm

Thay vì phải chi hơn 800 triệu đồng như trước, khách hàng hiện có thể tiếp cận một số mẫu SUV/crossover hạng C với ngân sách chỉ khoảng 650 - 700 triệu đồng. Thị trường ô tô bước vào quý IV với hàng loạt chương trình hỗ trợ giá, đưa nhiều mẫu crossover hạng C xuống mặt bằng giá thấp hơn đáng kể so với mức niêm yết.

Diễn biến này tạo thêm lựa chọn cho người mua xe gia đình, đồng thời khiến khoảng cách giá giữa SUV hạng B và hạng C ngày càng thu hẹp. Theo mức giá được một số đại lý công bố trong tháng 10/2026, Mazda CX-5 có giá thực tế từ 638 triệu đồng, Ford Territory Trend khoảng 665 triệu đồng và Mitsubishi Destinator Premium khoảng 680 - 702 triệu đồng.

Trong khi đó, Subaru Forester đời 2024 được chào bán ở mức khoảng 839 triệu đồng tại một số điểm bán. Mức giá trên không áp dụng đồng nhất tại tất cả đại lý và có thể thay đổi theo khu vực, phiên bản, màu xe hoặc điều kiện nhận ưu đãi. Dù vậy, việc nhiều mẫu xe hạng C có giá giao dịch thực tế tiệm cận nhóm xe hạng B cho thấy cạnh tranh về giá đang trở thành một yếu tố đáng chú ý trong giai đoạn cuối năm.

Mazda tung ưu đãi sâu dọn kho dòng xe CX-5.

Trong nhóm xe được ưu đãi, Mazda CX-5 tiếp tục có mức chào bán đáng chú ý. Một số đại lý tại khu vực phía Nam đưa phiên bản 2.0 Deluxe xuống còn khoảng 638 triệu đồng, thấp hơn giá niêm yết khoảng 61 triệu đồng. Các phiên bản cao hơn được giảm khoảng 70 - 80 triệu đồng tùy chính sách bán hàng.

Động thái ưu đãi mạnh của Mazda CX-5 diễn ra trong bối cảnh phiên bản hiện hành đang ở chặng cuối vòng đời sản phẩm, trước khi thế hệ mới dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam. Chương trình ưu đãi vì vậy không chỉ thúc đẩy doanh số cuối năm mà còn hỗ trợ đại lý dọn kho giải phóng lượng xe tồn.

Destinator và Territory tăng sức cạnh tranh.

Ford Territory cũng duy trì mức hỗ trợ lớn nhằm giữ vững sức hút.

Mitsubishi Destinator cũng ghi nhận mức ưu đãi đáng kể trong tháng 10. Phiên bản Premium được một số đại lý chào bán khoảng 680 triệu đồng, thấp hơn 100 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu. Nếu tính thêm các chương trình hỗ trợ khác, chi phí thực tế để sở hữu dòng xe này có thể hạ xuống khoảng 702 triệu đồng.

Ford Territory cũng duy trì mức hỗ trợ lớn nhằm giữ vững sức hút. Bản Trend sau ưu đãi hiện có giá khoảng 665 triệu đồng, trong khi các phiên bản cao cấp hơn như Titanium, Titanium X hay Platinum được nhận mức ưu đãi tối đa tiệm cận 60 triệu đồng.

Khi giá bán của các mẫu xe trong cùng phân khúc không còn cách biệt quá lớn, người mua có thể cân nhắc kỹ hơn về trang bị, không gian sử dụng và nhu cầu vận hành. Thay vì chỉ so sánh giá niêm yết, mức chi phí thực tế sau ưu đãi đang trở thành căn cứ quan trọng trong quyết định mua xe.

Tuy nhiên, giá bán thấp thường phụ thuộc vào lượng xe sẵn có và chính sách riêng của từng đại lý. Người mua cần xác nhận cụ thể phiên bản, năm sản xuất và các điều kiện đi kèm để tránh nhầm lẫn giữa mức giá quảng cáo với giá giao dịch thực tế.

Subaru Forester VIN 2024 giảm giá mạnh để dọn kho

Subaru Forester đời 2024 được chào bán ở mức khoảng 839 triệu đồng tại một số đại lý.

Subaru Forester đời 2024 tại một số đại lý được chào bán khoảng 839 triệu đồng. So với CX-5, Destinator và Territory đang có giá thực tế dưới 700 triệu đồng, Forester vẫn nằm ở khoảng giá cao hơn.

Chênh lệch này khiến Forester hướng đến nhóm khách hàng có ngân sách lớn hơn hoặc đặt những tiêu chí riêng về sản phẩm lên trên mức giảm giá. Tuy nhiên, do đây là xe đời 2024, người mua cần tìm hiểu rõ tình trạng xe, thời điểm sản xuất, chính sách bảo hành và các điều kiện ưu đãi trước khi ký hợp đồng.

Việc nhiều mẫu SUV hạng C được ưu đãi mạnh cho thấy các hãng và đại lý đang phải cạnh tranh quyết liệt để thu hút khách hàng trong giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm. Bên cạnh mục tiêu cải thiện doanh số, áp lực còn đến từ sự đa dạng ngày càng lớn của thị trường, bao gồm các mẫu xe Trung Quốc có giá bán cạnh tranh và nhiều trang bị công nghệ.