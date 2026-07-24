Những kết nối tiên tiến đang định hình kiến trúc xe thông minh

Analog Devices (ADI) vừa công bố những công nghệ mới dành cho ngày ô tô bao gồm GMSL, A2B và E2B. Ba công nghệ kết nối dành cho xe thông minh nhằm hỗ trợ kiến trúc “xe được định nghĩa bằng phần mềm” với mô hình điều khiển theo vùng. Các giải pháp này tập trung vào truyền dữ liệu video và âm thanh, tối ưu hóa hệ dây dẫn và kết nối cảm biến, camera, màn hình, loa và bộ chấp hành.

Hệ thống hỗ trợ người lái (ADAS).

Ngành công nghiệp đang chuyển từ chia theo chức năng sang điều khiển theo vùng: xe được chia thành các vùng vật lý (trước trái, trước phải, sau trái, sau phải), mỗi vùng có một bộ điều khiển quản lý đèn, cửa kính, cảm biến… Việc này giảm dây, giúp xe nhẹ hơn, giảm chi phí và tăng hiệu quả. Các vùng được liên kết bởi một máy tính trung tâm chạy phần mềm để điều phối toàn bộ hệ thống.

GMSL (Gigabit Multimedia Serial Link) là giao thức nối tiếp tốc độ Gigabit, dùng cho cả hệ thống hỗ trợ người lái (ADAS) và giải trí, chẳng hạn kết nối camera và màn hình. GMSL chỉ dùng một dây truyền, mang lại độ trễ rất thấp và độ tin cậy cao. Đây được xem là yếu tố quan trọng khi video cần được truyền đến bộ xử lý gần như tức thì để phục vụ các chức năng an toàn.

A2B (Automotive Audio Bus) tối ưu truyền tín hiệu âm thanh bằng kiến trúc bus: audio, tín hiệu điều khiển và nguồn có thể truyền qua cùng một sợi cáp, giúp giảm đáng kể số dây dẫn so với mô hình khuếch đại tập trung truyền thống. Giải pháp này phù hợp cho hệ thống loa, cảnh báo khẩn cấp và các ứng dụng âm thanh trên xe điện.

E2B (Ethernet to the Edge) đưa kết nối Ethernet đến tầng biên, chủ yếu để liên kết cảm biến và bộ chấp hành trong từng vùng của xe. So với Ethernet truyền thống, ADI tích hợp nhiều chức năng trên chip để đơn giản hóa triển khai và loại bỏ các thành phần thừa, giúp kết nối hệ chiếu sáng, radar, cảm biến và bộ truyền động hiệu quả hơn.

Thông tin giải trí.

Ngoài ra, một trong những điểm được người dùng ô tô điện quan tâm nhất chính là Hệ thống quản lý pin (Battery Management System-BMS). Khi được hỏi về khả năng quản lý pin, tính chính xác trong khâu phản hồi đến bộ điều khiển trung tâm của xe điện, ông George Chia, Giám đốc Kinh doanh khu vực ASEAN của ADI cho rằng, hai thông số quan trọng nhất mà hệ thống BMS theo dõi là State of Charge (SoC) – mức dung lượng pin còn lại, và State of Health (SoH) – tình trạng sức khỏe của pin.

Đây là hai thông số cơ bản nhất mà hệ thống BMS sẽ liên tục tính toán và truyền về bộ điều khiển trung tâm. SoC cho biết pin còn bao nhiêu năng lượng, trong khi SoH phản ánh tình trạng của pin sau một thời gian sử dụng.

Điểm khác biệt nổi bật của công nghệ BMS từ ADI nằm ở độ chính xác vượt trội trong suốt vòng đời của pin. Hệ thống của chúng tôi duy trì được độ chính xác rất cao ngay cả sau thời gian dài vận hành.

Độ chính xác này giúp tối ưu việc sử dụng pin. Khi các phép đo chính xác hơn, nhà sản xuất không cần phải dành quá nhiều dung lượng dự phòng để bù cho sai số đo lường. Nhờ đó, người dùng có thể khai thác được nhiều dung lượng hơn từ cùng một viên pin và kéo dài tuổi thọ sử dụng của pin.