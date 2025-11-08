Những điểm nhấn tạo nên sức mạnh của dòng SUV Hyundai Tucson

Thiết kế ngoại và nội thất

Hyundai Tucson 2025 mang đến một diện mạo hiện đại, mạnh mẽ và đậm chất thể thao nhờ ngôn ngữ thiết kế “Sensuous Sportiness” (Thể thao gợi cảm) đặc trưng của Hyundai. Lưới tản nhiệt hình tham số độc đáo kết hợp cùng cụm đèn LED Parametric Hidden Lights tạo nên vẻ nhận diện cuốn hút và khác biệt. Thân xe được tạo hình góc cạnh, dứt khoát với bộ la-zăng 19 inch góp phần tăng thêm dáng vẻ năng động, trong khi khoảng sáng gầm 181mm giúp xe di chuyển linh hoạt trên nhiều điều kiện đường sá tại Việt Nam.

Bên trong, Tucson 2025 gây ấn tượng với không gian nội thất rộng rãi và hiện đại. Màn hình trung tâm 10.25 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, đi kèm cụm đồng hồ kỹ thuật số hiển thị sắc nét. Ghế bọc da cao cấp mang lại cảm giác thoải mái, đặc biệt hàng ghế sau được đánh giá rộng rãi nhất phân khúc.

Cửa sổ trời panorama mở rộng không gian, hệ thống điều hòa hai vùng độc lập cùng gương chiếu hậu chống chói tự động (ECM) nâng cao tiện nghi và khả năng quan sát khi lái xe ban đêm. Bên cạnh đó, xe còn trang bị sạc không dây chuẩn Qi và hệ thống đèn viền nội thất có thể tùy chỉnh màu sắc, góp phần tạo nên trải nghiệm sang trọng và tinh tế.

Trang bị công nghệ an toàn và động cơ

Về công nghệ an toàn, Hyundai Tucson 2025 được trang bị gói an toàn chủ động SmartSense tiên tiến với hàng loạt tính năng hỗ trợ như cảnh báo va chạm trước (FCA), hỗ trợ giữ làn (LKA), ga tự động thích ứng (SCC), cảnh báo điểm mù (BCA), cảnh báo mất tập trung (DAW), hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi (RCCA) và hỗ trợ đỗ xe thông minh (PCA). Những trang bị này không chỉ nâng cao độ an toàn mà còn mang lại sự an tâm tối đa cho người lái.

Tucson 2025 cũng mang đến ba tùy chọn động cơ phù hợp với từng nhu cầu: động cơ xăng 2.0L công suất 156 mã lực, động cơ dầu 2.0L CRDi công suất 186 mã lực với mô-men xoắn 416Nm và động cơ xăng tăng áp 1.6L Turbo công suất 177 mã lực, mô-men xoắn 265Nm.

Hệ thống treo MacPherson giúp xe vận hành êm ái, cách âm tốt, cùng ba chế độ lái Eco – Normal – Sport mang lại sự linh hoạt trong từng điều kiện di chuyển. Đặc biệt, bản động cơ dầu nổi bật với khả năng tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp cho những hành trình dài.

So sánh nhanh với các đối thủ

So với các đối thủ trong cùng phân khúc, Hyundai Tucson thể hiện sự cân bằng giữa thiết kế, trang bị và hiệu suất vận hành. Mức giá từ 825–1.030 triệu đồng giúp Tucson cạnh tranh trực tiếp với Kia Sportage (899–1.099 triệu đồng) và Mazda CX-5 (839–1.059 triệu đồng).

Về kích thước, Tucson dài 4.630 mm, rộng 1.865 mm, cao 1.695 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.755 mm – tương đương Sportage và nhỉnh hơn CX-5, mang lại không gian nội thất rộng rãi hơn. Xe cung cấp ba tùy chọn động cơ: 2.0L xăng (156 mã lực, 192 Nm), 2.0L dầu (186 mã lực, 416 Nm) và 1.6L Turbo (180 mã lực, 265 Nm), kết hợp hộp số 6AT hoặc 7DCT và hệ dẫn động cầu trước hoặc AWD, cho khả năng vận hành đa dạng và tiết kiệm hơn với mức tiêu thụ chỉ từ 6.0–8.5 lít/100 km. Trong khi đó, Sportage có dải sức mạnh tương đương nhưng thiếu tùy chọn máy dầu, còn CX-5 nổi bật với động cơ 2.5L mạnh 188 mã lực nhưng mức tiêu hao nhiên liệu cao hơn.

Về trang bị, Tucson sở hữu đèn LED, cửa sổ trời panorama, cốp điện, màn hình trung tâm 10.25 inch, điều hòa tự động hai vùng, ghế da chỉnh điện và sạc không dây, tương đương Sportage nhưng vượt trội hơn CX-5 ở kích thước màn hình và khả năng kết nối. Hệ thống an toàn SmartSense trên Tucson (bản Đặc biệt trở lên) gồm cảnh báo va chạm trước, hỗ trợ giữ làn, ga tự động thích ứng, cảnh báo điểm mù và cảnh báo mất tập trung, tương đương gói an toàn cao cấp trên hai đối thủ.

Dung tích khoang hành lý của Tucson đạt 539 lít, nhỉnh hơn CX-5 (442 lít) và chỉ kém nhẹ Sportage (543 lít). Nhìn chung, Hyundai Tucson 2025 nổi bật nhờ thiết kế mạnh mẽ, động cơ đa dạng, công nghệ an toàn tiên tiến và không gian sử dụng rộng rãi, mang lại sự lựa chọn cân bằng giữa hiệu năng, tiện nghi và giá trị trong phân khúc SUV cỡ trung.

Đánh giá chung

Hyundai Tucson vẫn có một vài điểm cần cân nhắc như giá bán cao và mức tiêu hao nhiên liệu nhỉnh hơn một số đối thủ, nhưng điều đó phản ánh sự đầu tư vào công nghệ, an toàn và hiệu suất.

Mặc dù có những hạn chế nhất đinh, nhưng nhìn tổng thể, nhờ sự kết hợp giữa thiết kế táo bạo, công nghệ tiên tiến và không gian tiện nghi hàng đầu, Hyundai Tucson 2025 tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong phân khúc SUV cỡ trung, là lựa chọn cân bằng giữa phong cách, hiệu suất và sự an toàn toàn diện.