Hyundai Tucson 2.4 AT bản giới hạn, giá sang tay 390 triệu đồng

Một chiếc Hyundai Tucson 2.4 AT Limited đời 2013 đang được rao bán với giá 390 triệu đồng, là một lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc crossover cũ tầm trung. Mức giá này tương đối hấp dẫn với những ai muốn sở hữu một mẫu xe nhập khẩu, trang bị dẫn động 4 bánh hiếm gặp trong tầm tiền dưới 400 triệu đồng. Xe đăng ký lần đầu năm 2014, đã đi 97.000Km, vẫn còn giữ được hình thức và chất lượng vận hành khá tốt nhờ được bảo dưỡng định kỳ đầy đủ.

Tin rao bán xe. (Ảnh chụp màn hình)

Về thiết kế, Tucson thế hệ này mang kiểu dáng mềm mại đặc trưng của Hyundai, với đường nét bo tròn, gọn gàng và cân đối. Dù đã hơn 10 năm tuổi, tổng thể xe được mô tả là vẫn giữ vẻ hiện đại, đặc biệt ở phiên bản Limited cao cấp có đèn pha projector, dải LED ban ngày và bộ mâm 18 inch tạo dáng thể thao. Nước sơn đen bóng kết hợp với nội thất cùng tông mang lại cảm giác sang trọng, phù hợp với người dùng trung niên hoặc những ai yêu thích sự chững chạc, bền dáng.

Khoang nội thất của Tucson Limited 2013 vẫn cho cảm giác khá tiện nghi ở thời điểm hiện tại. Xe có ghế lái chỉnh điện, điều hòa tự động hai vùng độc lập, cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình giải trí trung tâm và hệ thống điều khiển hành trình Cruise Control - những trang bị vốn chỉ xuất hiện ở xe cao cấp thời đó. Dù thiết kế bảng táp-lô không còn mới mẻ, nhưng chất liệu nhựa và da vẫn bền màu, cho thấy người dùng trước giữ gìn cẩn thận.

Điểm mạnh lớn nhất của mẫu Tucson này là khối động cơ 2.4L kết hợp dẫn động 4 bánh toàn thời gian (4WD). Cấu hình này giúp xe có khả năng bám đường tốt, phù hợp khi di chuyển ở vùng đồi núi hoặc trong điều kiện thời tiết xấu. Động cơ 2.4L cũng cho công suất mạnh mẽ, vận hành êm và bền bỉ, song mức tiêu hao nhiên liệu cao hơn bản 2.0L.

Trong bối cảnh thị trường xe cũ hiện nay, một chiếc crossover nhập khẩu, dẫn động 4 bánh, động cơ 2.4L, đầy đủ tiện nghi và giá chưa tới 400 triệu đồng là điều hiếm thấy. Dĩ nhiên, người mua cần kiểm tra kỹ lịch sử bảo dưỡng, hệ thống truyền động và khung gầm để đảm bảo xe còn vận hành ổn định. Với những ai cần một mẫu xe gầm cao, mạnh mẽ, đi được nhiều loại địa hình mà không quá chú trọng hình thức mới, Hyundai Tucson Limited 2013 rõ ràng là một lựa chọn có giá trị thực tế.