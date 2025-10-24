Doanh số Hyundai Tucson đầu năm 2025: Tăng trưởng tới 67%

Sang năm 2025, tình hình doanh số Hyundai Tucson đang tăng trưởng tích cực khi liên tục đạt những cột mốc doanh số ấn tượng. Tính tới hết tháng 9/2025, doanh số cộng dồn năm 2025 của Tucson đạt 5910 xe, đang vươn lên vị trí số 3 trong phân khúc SUV C tại Việt Nam chỉ sau Mazda CX-5 và Ford Territory.

So với cùng kỳ năm 2024, doanh số cộng dồn năm 2025 của Tucson đã tăng trưởng tới 67,5 % - một con số cực kỳ ấn tượng.

Có được kết quả này là nhờ những chiến lược giá rất hợp lý của Hyundai Thành Công áp dụng cho Tucson trong năm 2025. Mẫu xe này liên tục được giảm giá trực tiếp hoặc ưu đãi phí trước bạ, giúp thúc đẩy quyết định từ phía người tiêu dùng. Ở tháng 10 này, Hyundai vẫn đang thực hiện chương trình giảm giá trực tiếp cho Tucson với mức giá trị lên tới 55 triệu đồng.

Đương nhiên, ngoài các mức ưu đãi từ nhà sản xuất thì bản thân Hyundai Tucson vẫn là mẫu SUV hạng C được đánh giá cao về chất lượng và vận hành. Hyundai Tucson 2025 áp dụng triết lý Sensuous Sportiness, thể hiện qua lưới tản nhiệt tam giác độc đáo cùng hệ thống chiếu sáng full-LED hiện đại. Dải đèn ban ngày được ẩn tinh tế trong lưới tản nhiệt, chỉ sáng khi xe khởi động. Thân xe nổi bật với các đường gân dập nổi góc cạnh, bộ mâm 17–19 inch tạo hình cánh quạt mới, gương chiếu hậu chỉnh điện có sấy và tay nắm cửa mạ crom. Đuôi xe ấn tượng với đèn hậu LED Parametric Jewel Hidden Lights, cánh lướt gió và ăng-ten vây cá mập mang đậm chất tương lai.

Nội thất Tucson 2025 được tái thiết kế theo hướng sang trọng và thân thiện. Cabin nổi bật với vô-lăng 3 chấu thể thao, màn hình cong đôi 12.3 inch, hệ thống giải trí hỗ trợ Android Auto/Apple CarPlay không dây. Xe còn được trang bị âm thanh Bose 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh, cần số điện tử, camera 360, cùng đèn nội thất 64 màu.

Về vận hành, Tucson 2025 mang đến 3 tùy chọn động cơ gồm:

- Động cơ SmartStream 1.6L T-GDi, sản sinh công suất cực đại 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Theo công bố từ nhà sản xuất, động cơ này gia tăng 4% công suất, tăng 5% hiệu suất trong khi giảm tới 12% lượng khí thải. Kết nối với đó là hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DCT.

- Động cơ SmartStream Diesel D2.0 đi kèm hộp số tự động 8 cấp, cho công suất tối đa 186 mã lực và mô-men xoắn cực đại 416 Nm.

- Động cơ xăng SmartStream 2.0L MPI đi kèm hộp số tự động 6 cấp, cho công suất 156 mã lực và mô-men xoắn 192 Nm.

Về an toàn, Tucson 2025 sở hữu gói SmartSense với hàng loạt công nghệ tiên tiến như hỗ trợ giữ làn, tránh va chạm điểm mù, điều khiển hành trình thông minh và đặc biệt là hệ thống phòng tránh va chạm khi lùi/đỗ PCA – trang bị độc nhất trong phân khúc.