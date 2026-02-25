Nhật Bản đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu ô tô sản xuất tại Mỹ

Bộ Giao thông vận tải Nhật Bản đã sửa đổi quy định liên quan đến thủ tục nhập khẩu xe hơi, nhằm thúc đẩy nhập khẩu các mẫu xe sản xuất tại Mỹ. Điều chỉnh này xuất phát từ thỏa thuận thuế quan song phương đạt được vào tháng 7/2025, trong bối cảnh hai quốc gia tìm cách giảm rào cản thương mại trong ngành ô tô.

Theo quy định mới, yêu cầu kiểm tra an toàn bổ sung tại Nhật Bản được bãi bỏ. Thay vào đó, các doanh nghiệp chỉ cần nộp tài liệu chứng nhận an toàn đã được cấp tại Mỹ. Động thái này được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian đưa xe ra thị trường và giảm chi phí tuân thủ quy định.

Toyota Motor được cho là đang xem xét khả năng nhập khẩu một số dòng xe sản xuất tại Mỹ về Nhật Bản.

Việc đơn giản hóa thủ tục có thể mở ra cơ hội cho các hãng xe tiếp cận thêm thị trường cho các mẫu xe có biên lợi nhuận cao. Toyota Motor được cho là đang xem xét khả năng nhập khẩu một số dòng xe sản xuất tại Mỹ về Nhật Bản, bao gồm sedan Camry, bán tải Tundra và SUV Highlander. Tuy nhiên, các kế hoạch về kênh phân phối và giá bán vẫn chưa được công bố.

Một số nhà sản xuất Nhật Bản khác cũng đang cân nhắc chiến lược tương tự. Honda Motor có thể đưa về các mẫu Ridgeline hoặc Pilot, trong khi Nissan Motor được cho là đang xem xét SUV Murano và Pathfinder.

Ô tô sản xuất tại Mỹ và Nhật Bản hiện có những khác biệt nhất định về tiêu chuẩn kỹ thuật, như độ bền thân xe, màu đèn xi nhan hoặc bố trí bảng điều khiển. Theo quy định mới, các mẫu xe đáp ứng tiêu chí sẽ được cấp nhãn nhận diện đặc biệt và giấy chứng nhận cho phép lưu thông dựa trên kết quả kiểm định tại Mỹ.

Ô tô sản xuất tại Mỹ và Nhật Bản hiện có những khác biệt nhất định về tiêu chuẩn kỹ thuật.

Trước đây, các khác biệt về tiêu chuẩn an toàn được xem là rào cản phi thuế quan khiến xe Mỹ khó thâm nhập thị trường Nhật Bản. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiều lần chỉ trích vấn đề này, trong khi phía Nhật Bản gần đây cho thấy dấu hiệu cởi mở hơn với phương án nhập khẩu ngược.

Cùng thời điểm ban hành quy định mới, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cũng quyết định sử dụng các mẫu xe của nhà sản xuất Nhật Bản tại Mỹ làm phương tiện chính thức của chính phủ. Động thái này được xem là tín hiệu thúc đẩy giao thương song phương trong ngành ô tô.

Việc nới lỏng thủ tục nhập khẩu có thể giúp đa dạng hóa nguồn cung sản phẩm tại Nhật Bản, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào chiến lược giá bán và phản ứng của thị trường nội địa vốn có tiêu chuẩn kỹ thuật và thị hiếu riêng.