Người chạy dịch vụ nên mua Suzuki XL7 hay Xpander AT 2023

Người dùng tranh luận Suzuki XL7 Hybird hay Mitsubishi Xpander AT 2023

Theo một khảo sát với 1.618 lượt bình chọn, có 52% người quyết định sẽ mua Suzuki XL7 Hybird (599 triệu đồng), 45% chọn Mitsubishi Xpander AT 2023 (598 triệu đồng) và 3% chọn phương án khác. Qua đó cho thấy Suzuki XL7 Hybird và Xpander AT 2023 so kè với nhau khá sát nút ở phân khúc giá 600 triệu đồng, đặc biệt dành cho giới tài xế chạy xe dịch vụ.

Suzuki XL7 Hybird đang cạnh tranh gay gắt với Mitsubishi Xpander AT 2023.

"Nếu muốn ngon - bổ - rẻ thì XL7, còn muốn ngon - bổ cũng khá rẻ thì Xpander. Cảm giác lái y chang nhau thôi, nhưng XL7 tiết kiệm xăng hơn một khúc giúp tiết kiệm được một khoản. Vấn đề bảo dưỡng của Suzuki thì mỗi 10.000Km mới thay nhớt nên rẻ hơn Xpander nữa nhé", anh Minh Dũng - một người am hiểu lĩnh vực ô tô tư vấn.

Cùng quan điểm, anh Lê Thanh Hùng tính toán: "Trên đường hỗn hợp, Xpander tiêu thụ 6,9L/100Km, XL7 là 6.39L/100Km, chênh nhau 0,5L/100Km. Cân nặng Xpander nhiều hơn tầm 70Kg nên tốn nhiên liệu hơn cũng phải. Ước tính mỗi tháng chạy 2.000km thì tiết kiệm 10 lít xăng, nếu là chạy taxi khoảng 7.000 - 10.000Km thì tiết kiệm từ 35 - 50 lít xăng, tức là 1 năm tiết kiệm được 420 - 600 lít xăng (trên 10 triệu đồng)".

Suy nghĩ khác, anh Lê Hoàng cho rằng, không phải ngẫu nhiên mà Xpander luôn nằm trong TOP xe bán chạy nhất Việt Nam. "Không phải mình đánh giá thấp XL7, nhưng nếu lựa chọn 1 trong 2 thì mình chọn Xpander", anh Hoàng quả quyết.

Phản biện anh Lê Hoàng, anh Lee Trần nêu góc nhìn: "Mitsubishi quảng cáo mạnh; còn danh tiếng Suzuki xuống dốc kéo dài do đại lý ít và yếu kém, tai tiếng phụ tùng đắt. Hiện tại phía bảo dưỡng, phụ tùng XL7 rẻ hơn Xpander khá nhiều, nhưng đa số người dùng không hiểu nên vẫn chuộng Xpander hơn. XL7 có hệ thống treo cứng đi "shock" hơn, nhưng ổn định ít say xe; còn Xpander thì mềm và lắc ngang. Theo tôi thấy XL7 đáng mua hơn".

Anh Nguyễn Văn Thắng thì bảo vệ ý kiến của anh Lê Hoàng: "Bỏ cả 700 triệu ra mua, mọi người cũng phải tìm hiểu kỹ, cả một đống tiền chứ có phải mớ rau, con cá đâu mà a dua mua theo số đông. Mình lúc trước khi mua cũng tham khảo, rồi lái thử mấy lần, cả XL7, Xpander, Veloz và một vài xe khác nữa, sau mãi mới chốt đc Xpander. Tất nhiên là phải phù hợp với nhu cầu và... túi tiền".

So sánh thông số và trang bị

Về thiết kế, tùy cách nhìn mà mỗi người sẽ cảm nhận mẫu xe nào đẹp hơn. Nhưng về tổng thể, Mitsubishi Xpander dài hơn, cao hơn và có khoảng sáng gầm tốt hơn. Trong khi đó, Suzuki XL7 Hybrid lại có ưu thế linh hoạt khi đi đường nội đô hơn.

Ngoài ra, XL7 Hybrid sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng LED kèm theo cả đèn chiếu sương mù. Trong khi các trang bị này chỉ có trên bản Premium của Xpander, còn các phiên bản khác chỉ sử dụng đèn pha halogen và đèn chiếu sương mù.

Một ưu thế nữa của XL7 Hybrid là có tích hợp sẵn thanh giá nóc, hỗ trợ tích cực cho người sử dụng trong việc chở đồ đạc. Trang bị này đặc biệt hữu ích với những người thường xuyên đi cắm trại, hoặc về quê.

Về nội thất, không gian nội thất của Suzuki XL7 Hybrid có phần nhỉnh hơn đối thủ ở khá nhiều khía cạnh mà trước tiên là hệ thống ghế nỉ phối da trông sang trọng hơn ghế nỉ trên bản Xpander AT ở cùng mức giá bán. Ngoài ra, vô lăng của XL7 Hybrid cũng hiện đại hơn với việc tích hợp nhiều nút bấm, trong khi vô lăng của Xpander rất đơn giản.

XL7 Hybrid còn sở hữu màn hình giải trí 10-inches lớn hơn hẳn so với màn hình 7-inches trên Xpander. Ngoài các kết nối cơ bản thì XL7 Hybrid còn hỗ trợ kết nối không dây với điện thoại, trong khi của Xpander chỉ hỗ trợ kết nối dây. XL7 Hybrid cũng có thêm bị tì tay trung tâm rất tiện lợi cho tài xế, và đương nhiên Xpander không có trang bị này.

Bù lại thì cả hai mẫu MPV đều sở hữu khoang nội thất rộng rãi, với các ghế đều có thể điều chỉnh cơ dễ dàng, hành khách trên 1m8 ngồi hàng ghế 2 vẫn duỗi chân thoải mái, đồng thời hàng ghế thứ 3 cũng rộng rãi, có thể gập gọn để gia tăng khoang chứa hành lý.

Về vận hành, các chỉ số sức mạnh của Mitsubishi Xpander nhỉnh hơn chút so với đối thủ. Cụ thể, Mitsubishi Xpander AT được trang bị động cơ xăng MIVEC 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm, sử dụng hộp số tự động 4 cấp. Trong khi đó, mặc dù là động cơ Hybrid nhưng mô tơ điện của XL7 Hybrid nhỏ và chỉ giúp tăng hiệu suất, không có chế độ thuần điện.

Bù lại, Suzuki XL7 Hybrid có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn hẳn với mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp là 5,9L/100Kk so với mức 7,1L/100Km của Xpander. Ngoài ra, theo đánh giá của những người đã sử dụng thì các chi phí về bảo dưỡng, sửa chữa mẫu xe XL7 cũng có phần rẻ hơn so với Mitsubishi Xpander, mặc dù Xpander có số lượng người dùng nhiều hơn và dễ dàng trong việc tìm kiếm phụ tùng, phụ kiện.

Về trang bị an toàn, cả Suzuki XL7 Hybrid và Mitsubishi Xpander đều sở hữu 2 túi khí với các trang bị an toàn cơ bản như: Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA), Hệ thống cân bằng điện tử & kiểm soát lực kéo (ASTC),... Riêng Suzuki XL7 còn có thêm hệ thống cảm biến lùi, giúp hỗ trợ an toàn hơn khi lùi xe với những điểm mù mà camera không quan sát được.

Nhìn chung, rõ ràng với những gì so sánh trên đây thì Suzuki XL7 Hybrid đang mang tới một mẫu xe với những trang bị an toàn có phần trội hơn, nội thất hiện đại hơn và đồng thời tiết kiệm nhiên liệu hơn. Nhưng bù lại, Mitsubishi Xpander lại là dòng xe có được sức mạnh nhỉnh hơn và đặc biệt là một cộng đồng lớn mạnh những người sử dụng.

