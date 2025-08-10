Giá Honda Vision giữa tháng 8/2025, chênh nhẹ từ 200 nghìn đồng

Là dòng xe tay ga hút khách bậc nhất tại thị trường Việt Nam, Honda Vision luôn được cập nhật kiểu dáng và giữ giá rất tốt. Khảo sát một HEAD Honda ở Bắc Giang cho thấy, giá xe ga này đang được bán ra ở mức hấp dẫn, chênh nhẹ so với giá niêm yết của nhà sản xuất.

Bảng giá Honda Vision mới nhất giữa tháng 8/2025:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Vision Tiêu chuẩn 31,3 32 Vision Cao cấp 32,98 33 Vision Đặc biệt 34,35 35 Vision Cổ điển 36,6 38 Vision Thể thao 36,6 37

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

Thiết kế phía trước Honda Vision hiện đại và năng động với sự kết hợp hài hòa giữa các đường nét ba chiều sắc sảo, hệ thống đèn trước mạnh mẽ cùng thấu kính màu xám khói và dải đèn trang trí LED, mang đến tổng thể trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Tem xe thể thao mới mẻ cùng logo 3D màu đỏ nổi bật trên thân xe, kết hợp với các đường nét cách điệu sắc nét, góp phần tăng thêm cá tính.

Mặt đồng hồ thanh lịch, trẻ trung, tích hợp màn hình LCD hiển thị quãng đường và mức nhiên liệu, tạo điểm nhấn hiện đại. Bánh xe trước kích thước lớn 16 inch giúp tư thế lái cao, thẳng, cho tầm nhìn thoáng và rộng.

Xe trang bị động cơ eSP 110cc, 4 kỳ, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí, tích hợp các công nghệ tiên tiến như phun xăng điện tử (PGM-FI), bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop), giúp giảm ma sát, tối ưu hiệu suất đốt cháy, tiết kiệm nhiên liệu, giảm tiếng ồn và thân thiện với môi trường. Động cơ tự động ngắt khi dừng xe trên 3 giây và khởi động lại nhanh chóng bằng thao tác vặn tay ga.

Khối động cơ này cho phép Honda Vision đạt công suất tối đa 6,59 kW tại 7.500 vòng/phút, moment xoắn cực đại 9,29 Nm tại 6.000 vòng/phút. Tỷ số nén động cơ xe đạt 10,0:1, đường kính và hành trình pít-tông 47,0 x 63,1 mm, dung tích nhớt sau khi xả 0,65L, sau khi rã máy 0,8L, mức tiêu thụ nhiên liệu 1,82L/100km, khởi động bằng đề điện, đem lại khả năng vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm và thân thiện với môi trường cho Honda Vision.

Khung xe dập thế hệ mới của Honda nhẹ hơn, bền hơn, tăng cảm giác thoải mái khi lái. Hộc đựng đồ phía trước rộng rãi, có nắp đậy, tích hợp cổng sạc USB-C tiện dụng. Hộc chứa đồ dưới yên có dung tích lớn, đủ để mũ bảo hiểm và nhiều vật dụng cá nhân.

Hệ thống khóa thông minh Smart Key hiện đại giúp xác định vị trí xe và mở khóa từ xa dễ dàng, với kết cấu chắc chắn, tăng độ an tâm khi sử dụng. Đèn chiếu sáng luôn sáng trong suốt quá trình vận hành, giúp tăng khả năng nhận diện và hạn chế việc quên bật đèn khi di chuyển trong điều kiện thiếu sáng.

Xe có khối lượng 97 kg, kích thước tổng thể 1.925mm x 686mm x 1.126mm, khoảng cách trục bánh xe 1.277mm, độ cao yên 785mm, khoảng sáng gầm 175mm, dung tích bình xăng 4,8L. Cỡ lốp trước/sau lần lượt là 80/90-16M/C 43P và 90/90-14M/C 46P. Hệ thống giảm xóc gồm phuộc trước dạng ống lồng, giảm chấn thủy lực và phuộc sau lò xo trụ đơn.