Chọn phiên bản nào của Mitsubishi Xpander cho đúng nhu cầu?

Mitsubishi Xpander là một mẫu xe MPV đa dụng được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam nhờ thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi và khả năng vận hành linh hoạt. Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, Mitsubishi đã cho ra mắt nhiều phiên bản khác nhau của Xpander, bao gồm các bản MT, AT, AT Premium và Cross. Mỗi phiên bản có những đặc điểm riêng biệt và giá bán khác nhau.

Giá bán của các phiên bản Xpander MT, AT và AT Premium. Riêng Xpander Cross được định vị ở phân khúc khác với giá từ 698 triệu đồng.

Xpander MT

Phiên bản Xpander MT là lựa chọn phù hợp với những ai có ngân sách hạn chế và chủ yếu sử dụng xe cho nhu cầu di chuyển trong đô thị. Với mức giá 560 triệu đồng, Xpander MT là mẫu xe có giá bán thấp nhất trong dòng sản phẩm này.

Phiên bản này trang bị hộp số sàn (MT), phù hợp với những người lái xe có kinh nghiệm và thích cảm giác cầm lái chủ động hơn. Tuy nhiên, hệ thống tiện nghi và các tính năng hỗ trợ lái xe trên phiên bản MT cũng sẽ hạn chế hơn so với các bản cao cấp hơn.

Nếu bạn không quá quan tâm đến các tính năng cao cấp như màn hình cảm ứng lớn hay các tính năng an toàn hiện đại, Xpander MT vẫn là một lựa chọn hợp lý cho những người chỉ cần một chiếc xe chạy dịch vụ, đi làm hằng ngày hoặc gia đình nhỏ.

Xpander AT

Xpander AT với mức giá 598 triệu đồng là sự lựa chọn tốt cho những ai muốn có thêm sự tiện nghi và dễ dàng trong việc vận hành xe. Phiên bản AT sử dụng hộp số tự động, giúp người lái không phải thao tác chuyển số nhiều như bản MT, mang lại cảm giác lái nhẹ nhàng, thuận tiện hơn, đặc biệt khi di chuyển trong đô thị.

Với mức giá nhỉnh hơn phiên bản MT, Xpander AT có thêm một số tính năng hỗ trợ như màn hình giải trí trung tâm và hệ thống âm thanh 4 loa. Những nâng cấp này làm cho Xpander AT trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho những gia đình muốn sử dụng xe hàng ngày mà không cần bỏ ra quá nhiều chi phí.

Xpander AT Premium

Nếu bạn mong muốn có một chiếc xe với nhiều tính năng cao cấp hơn, đặc biệt trong việc di chuyển dài ngày hay đi du lịch, phiên bản Xpander AT Premium sẽ là lựa chọn lý tưởng. Với giá bán 658 triệu đồng, phiên bản AT Premium không chỉ có hộp số tự động mà còn trang bị nhiều tiện nghi hiện đại, như ghế bọc da, màn hình giải trí lớn và nhiều tính năng an toàn cao cấp.

Những nâng cấp này giúp cải thiện sự thoải mái cho người ngồi trong xe, đặc biệt là khi di chuyển đường dài hay chở nhiều người. Nếu gia đình bạn cần một chiếc xe với không gian rộng rãi, thoải mái và có thể sử dụng cho các chuyến du lịch xa, Xpander AT Premium sẽ đáp ứng tốt nhu cầu này.

Xpander Cross 2023



Xpander Cross 2023 có gầm xe cao và hệ thống treo được điều chỉnh để phù hợp với những cung đường phức tạp hoặc địa hình off-road nhẹ. Nếu bạn sống ở những khu vực có nhiều đường đất, đường đèo hay địa hình không bằng phẳng, Xpander Cross sẽ là một lựa chọn tối ưu.

Bên cạnh đó, phiên bản này còn được trang bị nhiều tính năng cao cấp tương tự như Xpander AT Premium, đồng thời có hệ thống đèn chiếu sáng LED, hệ thống cảnh báo điểm mù và các tính năng hỗ trợ lái xe khác, giúp nâng cao sự an toàn và tiện nghi.

Tổng kết

Với những người sử dụng xe chủ yếu để đi công tác, di chuyển hàng ngày trong nội thành, hay chỉ cần một chiếc xe gia đình đủ tiện nghi nhưng không yêu cầu quá nhiều tính năng cao cấp, Xpander AT là lựa chọn hợp lý. Phiên bản này không quá đắt nhưng vẫn mang lại những tiện ích đầy đủ cho các chuyến đi hằng ngày, đồng thời có giá trị sử dụng cao với hộp số tự động và các tính năng cơ bản cần thiết cho một chiếc xe gia đình.

Ngược lại, nếu nhu cầu của bạn là một chiếc xe có khả năng di chuyển đa dạng trên nhiều loại địa hình khác nhau, Xpander Cross sẽ là sự lựa chọn phù hợp hơn cả. Ngoài những tiện nghi cao cấp, phiên bản này còn có khả năng vận hành vượt trội với gầm xe cao và hệ thống treo chắc chắn, giúp bạn yên tâm khi di chuyển trên các cung đường xấu.

Nếu ngân sách của bạn không phải là vấn đề lớn và bạn muốn sở hữu một chiếc xe đầy đủ tiện nghi, có tính năng an toàn hiện đại, thì phiên bản Xpander AT Premium sẽ mang đến sự hài lòng tối đa. Những nâng cấp về nội thất và tính năng trên phiên bản này sẽ giúp bạn tận hưởng những chuyến đi thoải mái và an toàn hơn, đặc biệt khi bạn có kế hoạch sử dụng xe cho các chuyến du lịch xa hay di chuyển đường dài.

Nhìn chung, việc lựa chọn phiên bản Xpander phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng và ngân sách của mỗi người. Nếu bạn tìm kiếm một chiếc xe có giá hợp lý và dễ dàng vận hành trong đô thị, Xpander MT hay AT sẽ là sự lựa chọn đáng cân nhắc. Tuy nhiên, nếu bạn cần một chiếc xe với các tính năng cao cấp hơn, có khả năng di chuyển linh hoạt và sang trọng, Xpander AT Premium hay Cross sẽ là lựa chọn tối ưu.

