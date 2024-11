Xpander Cross 2023 màu cam - đen siêu lướt 7.000Km, giá cực hời

Xpander Cross 2023 là phiên bản cao cấp nhất hiện nay của dòng xe Xpander tại Việt Nam, được Mitsubishi ra mắt từ tháng 2/2023. Sau một thời gian sử dụng, nhiều chủ nhân đã rao bán xe cũ trên các trang thương mại điện tử với những mức giá và số Km di chuyển khác nhau.

Chẳng hạn, trên một trang mua - bán ô tô cũ, một chiếc Mitsubishi Xpander Cross 2023 màu cam - đen đang được rao bán với giá 645 triệu đồng, một con số hấp dẫn so với tình trạng xe gần như mới tinh. Với quãng đường chỉ 7.000 km, xe vẫn giữ nguyên vẻ đẹp nguyên bản, từ ngoại thất đến nội thất, tạo sự yên tâm cho người mua.

Tin rao chiếc Xpander Cross 2023 siêu lướt 7.000Km.

Điều đáng chú ý, xe thuộc sở hữu cá nhân từ đầu, không sử dụng cho mục đích dịch vụ, nên được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Lịch sử bảo dưỡng rõ ràng tại hãng cùng với các phụ kiện và lốp xe nguyên bản càng củng cố sự tin cậy về chất lượng. Với mức giá hợp lý này, chiếc Mitsubishi Xpander Cross 2023 cũ nói trên là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe vừa bền bỉ, vừa sang trọng.

So với giá bán hiện tại của Xpander Cross 2023 màu cam - đen là 703 triệu đồng, dễ thấy: Xe chỉ mới chạy 7.000Km đã mất giá 58 triệu đồng (so với giá niêm yết, nếu được ưu đãi 100% phí trước bạ), thậm chí sẽ là tiết kiệm hơn 100 triệu đồng so với thời điểm không có ưu đãi trước bạ. Tất nhiên, giá bán còn phụ thuộc vào tình trạng nội/ngoại thất của xe và quá trình thương lượng.

Mức giá của xe như trên nhìn chung là phù hợp với thị trường ô tô cũ. Với những người quan tâm Xpander Cross 2023, việc lựa chọn một chiếc xe cũ với chi phí tiết kiệm hàng chục triệu đồng là đáng tham khảo. Tuy nhiên, mua xe cũ, khách hàng cần "chọn mặt gửi vàng" ở những địa chỉ uy tín, có người hiểu biết về xe đi cùng để kiểm tra. Ngoài ra, hãy đảm bảo xe có đầy đủ giá trị pháp lý, kiểm tra kỹ các lỗi phạt nguội (nếu có) trước khi giao dịch.

Ảnh thực tế chiếc Xpander Cross 2023 được rao bán.

Xpander Cross 2023 được thiết kế đậm chất SUV, với phong cách táo bạo hơn hẳn so với phiên bản trước. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt rộng, kết hợp cùng các chi tiết hình chữ X, tăng thêm vẻ thể thao. Đèn chiếu sáng LED T-Shape giúp cải thiện khả năng chiếu sáng vào ban đêm, mang lại vẻ hiện đại và thời trang cho xe.

Cản trước và sau được làm mới, gia tăng sự hầm hố và bảo vệ xe khi đi qua những địa hình khó khăn. Phần thân xe có sự kết hợp giữa các đường nét vuông vắn và mềm mại, giúp tạo ra cảm giác chắc chắn nhưng không kém phần linh hoạt. Đặc biệt, xe có khoảng sáng gầm 225mm, vượt trội trong phân khúc, mang lại khả năng vận hành linh hoạt trên nhiều loại địa hình.

Không gian nội thất của Xpander Cross 2023 rộng rãi với cách bố trí ghế thông minh, giúp tối ưu không gian cho hành khách và hành lý. Xe được trang bị ghế bọc da cao cấp, bảng điều khiển với thiết kế hiện đại, đồng hồ kỹ thuật số 8-inches kết hợp cùng màn hình cảm ứng giải trí 9-inches. Ngoài ra, xe còn hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto, giúp người lái dễ dàng truy cập vào các tính năng giải trí và định vị trên điện thoại.

Xe có điều hòa tự động hai vùng, các cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, giúp mọi hành khách đều cảm thấy thoải mái trong suốt hành trình. Khoang hành lý có thể mở rộng dễ dàng khi gập các hàng ghế sau, tạo không gian lớn cho những chuyến đi dài.

Mitsubishi Xpander Cross 2023 được trang bị động cơ 1.5L MIVEC, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp vừa đủ cho vận hành. Đặc biệt, xe được tích hợp hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (AYC) - một tính năng thường chỉ thấy trên các dòng xe cao cấp. AYC giúp tăng cường độ bám đường, đặc biệt khi xe vào cua, giảm nguy cơ trượt và mất lái.

Hệ thống treo sau cũng được nâng cấp với thanh cân bằng mới, giúp giảm độ lắc và tăng độ ổn định cho xe. Ngoài ra, Xpander Cross 2023 còn có hàng loạt tính năng an toàn khác như hệ thống cân bằng điện tử (ASC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), và hệ thống chống bó cứng phanh (ABS),...

