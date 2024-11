Những trang bị an toàn trên Stargazer 2024 "ăn đứt" Xpander AT 2023

Hyundai Stargazer X Cao cấp 2024 (599 triệu đồng) và Mitsubishi Xpander AT 2023 (598 triệu đồng) là hai mẫu MPV phổ thông được nhiều gia đình Việt Nam lựa chọn. Bên cạnh các yếu tố về thiết kế, tiện nghi và giá bán, trang bị an toàn là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá và so sánh giữa hai dòng xe này.

Hyundai Stargazer X Cao cấp 2024 (phải) và Mitsubishi Xpander AT 2023 (trái).

Cả hai dòng xe này đều có điểm chung là sở hữu hệ thống phanh đầy đủ với chống bó cứng phanh (ABS), phân bổ lực phanh điện tử (EBD), trợ lực phanh (BA), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), cân bằng điện tử (ESC), cảm biến lùi,...

Tuy nhiên, các tính năng hỗ trợ lái có nhiều khác biệt. Hyundai Stargazer vượt trội nhờ tích hợp hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA) và cảnh báo va chạm trước (FCW), những công nghệ vốn chỉ xuất hiện trên các dòng xe cao cấp hơn. Trong khi đó, Mitsubishi Xpander AT 2023 thiếu vắng hai công nghệ này, khiến người lái phải dựa nhiều vào kỹ năng cá nhân trong các tình huống xử lý phức tạp.

Một điểm nổi bật khác của Hyundai Stargazer nằm ở hệ thống túi khí, khi xe được trang bị tới 6 túi khí trên các phiên bản cao cấp, so với chỉ 2 túi khí trên Mitsubishi Xpander AT 2023. Lợi thế rõ ràng thuộc về Stargazer trong các tình huống va chạm nghiêm trọng, đặc biệt với đối tượng khách hàng là các gia đình có trẻ em ngồi ở hai hàng ghế sau.

Chưa hết, Hyundai Stargazer tiếp tục ghi điểm với các tính năng an toàn chủ động như giám sát điểm mù (BSD) và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCCA). Đây là những công nghệ hữu ích trong môi trường đô thị đông đúc, giúp tài xế giảm thiểu rủi ro khi chuyển làn hoặc lùi xe. Ngược lại, Mitsubishi Xpander AT 2023 tuy không có các tính năng này nhưng lại được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control), hỗ trợ những chuyến đi dài trên đường trường.

Thêm nữa, tính năng cảnh báo tài xế buồn ngủ (DAW) trên Hyundai Stargazer. Hệ thống này sử dụng cảm biến để phát hiện các dấu hiệu như xe chạy lệch làn hoặc tài xế mất tập trung, sau đó đưa ra cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh. Đây là trang bị rất cần thiết trong các chuyến đi dài, đặc biệt khi lái xe vào ban đêm. Mitsubishi Xpander AT 2023 không được trang bị tính năng này, gây bất lợi cho người lái khi phải di chuyển trên hành trình dài.

Nhìn chung, nếu bỏ qua các yếu tố khác - kể cả thiết kế, Hyundai Stargazer tỏ ra vượt trội hơn Mitsubishi Xpander AT 2023 về mặt công nghệ an toàn chủ động. Mẫu xe này phù hợp với những gia đình ưu tiên sự hiện đại và tính năng hỗ trợ lái tiên tiến. Trong khi đó, Mitsubishi Xpander AT 2023 lại mang đến sự thực dụng và ổn định, hướng đến khách hàng thích cảm giác lái truyền thống và không quá phụ thuộc vào công nghệ.

Xem chùm ảnh Hyundai Stargazer X Cao cấp 2024. (Ảnh: Hyundai)

Xem chùm ảnh Mitsubishi Xpander AT 2023. (Ảnh: MMV)

