Lộ diện Nissan Navara bản nâng cấp, ngoại hình thay đổi

Theo truyền thông Thái Lan, Nissan đang chuẩn bị giới thiệu phiên bản nâng cấp của Navara với những điều chỉnh đáng chú ý ở thiết kế đầu xe, khu vực thùng hàng phía sau và khoang nội thất. Những hình ảnh được cho là của xe thực tế mới đây đã xuất hiện, cho thấy diện mạo mới của mẫu bán tải trước thời điểm ra mắt chính thức.

Navara nâng cấp là một trong bốn hướng phát triển dòng bán tải tải trọng 1 tấn của Nissan trên thị trường toàn cầu. Bên cạnh phiên bản này, hãng xe Nhật Bản còn có Navara thế hệ mới phát triển dựa trên nền tảng Mitsubishi Triton, đã ra mắt tại Australia; dòng Frontier dành riêng cho thị trường Bắc Mỹ và Frontier Pro PHEV sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid, phát triển cùng đối tác Dongfeng tại Trung Quốc.

Dù có thể sớm xuất hiện tại một số thị trường quốc tế, khả năng Navara nâng cấp được giới thiệu tại Thái Lan vẫn còn bỏ ngỏ. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến các quy định khí thải áp dụng với hai động cơ diesel YS23DDT và YS23DDTT đang được sử dụng trên Navara hiện hành.

Nếu muốn sản xuất và lắp ráp phiên bản nâng cấp tại Thái Lan, Nissan có thể phải tính đến phương án nhập khẩu động cơ từ HORSE tại Trung Quốc. Tuy nhiên, việc thay đổi nguồn cung có nguy cơ ảnh hưởng đến tỷ lệ nội địa hóa linh kiện (Local Content), đồng thời tác động đến các chính sách ưu đãi dành cho hoạt động sản xuất trong nước.

Trước những trở ngại về kỹ thuật và kinh tế, Nissan Thái Lan có thể tiếp tục duy trì Navara hiện tại trong giai đoạn chuyển tiếp, trước khi chuyển sang thế hệ hoàn toàn mới dự kiến ra mắt vào khoảng năm 2030.

Hiện Nissan chưa công bố kế hoạch chính thức về thời điểm trình làng, thị trường phân phối cũng như thông số kỹ thuật của Navara nâng cấp. Do đó, khả năng mẫu bán tải này xuất hiện tại Thái Lan vẫn cần chờ thêm thông tin từ hãng.