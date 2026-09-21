Loạt xe Audi Q3 mới tại Việt Nam có bị dính triệu hồi hay không?

Audi Việt Nam cho biết các mẫu Q3 được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam không thuộc phạm vi ảnh hưởng của chiến dịch triệu hồi 68GG đang được triển khai tại châu Âu. Theo thông tin từ Audi Việt Nam, Cổng cảnh báo an toàn của Liên minh châu Âu (EU Safety Gate) đã phát cảnh báo đối với một số xe Audi Q3 được sản xuất tại Đức trong khoảng thời gian từ ngày 15/10/2025 đến 5/6/2026.

Những xe nằm trong chiến dịch thuộc model e12018/85800543*(FJ). Chiến dịch được Tập đoàn Audi AG quản lý trên hệ thống triệu hồi toàn cầu với mã 68GG. Nguyên nhân triệu hồi liên quan đến nguy cơ lỗi tại mối hàn của bộ tạo khí thuộc cơ cấu căng đai an toàn ở ghế trước. Trong trường hợp xảy ra va chạm, một số chi tiết có thể bị tách khỏi vị trí thiết kế, qua đó làm tăng nguy cơ gây thương tích cho người ngồi trên xe.

Sau khi tiếp nhận thông tin cảnh báo, Audi Việt Nam đã tiến hành kiểm tra dữ liệu trên hệ thống quản lý triệu hồi của nhà sản xuất nhằm xác định liệu các xe Q3 đang được phân phối tại Việt Nam có nằm trong diện ảnh hưởng hay không.

Audi cho biết các mẫu Q3 được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Audi Việt Nam đã kiểm tra và đối chiếu dữ liệu trên hệ thống quản lý triệu hồi của nhà sản xuất (OEM Recall Database). Kết quả đối chiếu xác nhận không có xe Audi Q3 được phân phối chính hãng tại Việt Nam thuộc phạm vi của chiến dịch Recall 68GG.

Việc xác định phạm vi ảnh hưởng được thực hiện dựa trên các thông tin kỹ thuật và mã định danh xe, cụ thể: Kết quả đối chiếu VIN: 0 xe tại Việt Nam thuộc phạm vi ảnh hưởng. Mặc dù chiến dịch 68GG được ghi nhận ở trạng thái Kích hoạt (ACTIVE) trên hệ thống toàn cầu, dữ liệu quản lý triệu hồi xác nhận không có xe Audi Q3 phân phối chính hãng tại Việt Nam nằm trong danh sách xe bị ảnh hưởng.

Khác biệt về model: Chiến dịch 68GG áp dụng cho các xe thuộc model e12018/85800543*(FJ). Các xe Audi Q3 phân phối chính hãng tại Việt Nam không thuộc model này. Trên nhãn xe nhập khẩu chính thức vào Việt Nam, nhà máy Audi cũng không ấn định model nêu trên. Trên cơ sở đối chiếu dữ liệu OEM và thông tin kỹ thuật của chiến dịch, không có xe Audi Q3 phân phối chính hãng tại Việt Nam thuộc phạm vi triệu hồi 68GG.

Bên cạnh đó, các mẫu xe ô tô nhập khẩu chính hãng vào Việt Nam được thực hiện kiểm tra, thử nghiệm và chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo các quy định hiện hành, trong đó có QCVN 09:2024/BGTVT. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật áp dụng đối với xe ô tô mới sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.

Audi Việt Nam cho biết khách hàng đang sử dụng Q3 và muốn xác minh cụ thể tình trạng của xe có thể liên hệ các đại lý ủy quyền của Audi tại Việt Nam. Thông qua số VIN, đại lý có thể kiểm tra thông tin trên hệ thống quản lý của nhà sản xuất và xác định phương tiện có thuộc bất kỳ chiến dịch triệu hồi nào hay không.

Hãng khẳng định các mẫu Q3 được phân phối chính hãng tại Việt Nam hiện không nằm trong phạm vi của chiến dịch triệu hồi 68GG đang được công bố tại châu Âu.