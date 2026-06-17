Đại lý bắt đầu nhận cọc dòng xe CLA 200 thuần điện tại Việt Nam

Mercedes-Benz Việt Nam đã mở chương trình nhận đặt giữ chỗ cho CLA 200 electric – mẫu sedan thuần điện hoàn toàn mới thuộc dòng CLA. Xe dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm 2026 trước khi bàn giao những chiếc đầu tiên tới khách hàng trong quý I/2027.

Theo thông tin được công bố, Mercedes-Benz CLA 200 điện sẽ có giá bán dự kiến dưới 1,7 tỷ đồng. Nếu mức giá này được giữ nguyên khi ra mắt, đây có thể trở thành một trong những mẫu xe điện hạng sang đáng chú ý nhất tại Việt Nam trong thời gian tới.

Mercedes-Benz Việt Nam đã mở chương trình nhận đặt giữ chỗ cho CLA 200 electric.

Điểm nhấn của CLA 200 electric nằm ở thiết kế mang phong cách thể thao với gói ngoại thất AMG Line tiêu chuẩn, bộ mâm AMG kích thước 19 inch tối ưu khí động học cùng lưới tản nhiệt đặc trưng tích hợp 142 họa tiết ngôi sao chrome có hiệu ứng phát sáng. Xe cũng được trang bị trần kính toàn cảnh liền khối, góp phần gia tăng không gian bên trong khoang cabin.

CLA 200 electric nằm ở thiết kế mang phong cách thể thao với gói ngoại thất AMG Line.

Bên trong, mẫu sedan điện mới của Mercedes-Benz sở hữu màn hình MBUX Superscreen trải dài toàn bộ bảng táp-lô, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD cùng hệ điều hành MB.OS tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ cập nhật phần mềm từ xa. Hệ thống hỗ trợ lái MB.DRIVE đạt cấp độ L2+ cũng là một trong những trang bị đáng chú ý.

Mẫu sedan điện mới của Mercedes-Benz sở hữu màn hình MBUX Superscreen trải dài toàn bộ bảng táp-lô.

Về vận hành, CLA 200 electric sử dụng mô-tơ điện công suất 224 mã lực, dẫn động cầu sau và có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,5 giây. Theo công bố của hãng, phạm vi hoạt động của xe đạt từ 459-542 km theo chuẩn WLTP.

Ngoài hiệu suất, Mercedes-Benz cũng nhấn mạnh các giải pháp tối ưu năng lượng, khả năng tái chế vật liệu pin và mục tiêu giảm tới 40% dấu chân carbon trong vòng đời sản phẩm. Những thông tin chi tiết hơn về CLA 200 electric tại Việt Nam sẽ được hé lộ trong thời gian tới.