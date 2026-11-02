Xe Trung Quốc bị loại khỏi giải thưởng Ôtô của năm của châu Âu

Lần đầu tiên các ứng viên vào vòng chung kết giải thưởng Ôtô của năm (Car of the Year - COTY) tại châu Âu đều là xe thuần điện.

Thực tế thị trường, xe điện hiện chiếm khoảng 33% doanh số tại châu Âu. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào danh sách rút gọn vừa được công bố tuần này cho giải thưởng Car of the Year 2027 của châu lục, nhiều người sẽ nghĩ động cơ đốt trong đã hoàn toàn bị khai tử. Toàn bộ 7 mẫu xe lọt vào vòng chung kết đều là xe thuần điện (BEV) - không phải xe điện hóa dạng mild-hybrid, hybrid hay plug-in hybrid.

Hai trong số 7 ứng viên của danh hiệu Ôtô của năm của châu Âu 2027. Ảnh: Volkswagen, Hyundai

Kể từ khi giải thưởng COTY đầu tiên trao cho chiếc Rover 2000 vào năm 1964, xe điện đã nhiều lần đăng quang. Nissan Leaf là cái tên mở màn vào năm 2011, tiếp theo là Jaguar I-Pace năm 2019, và gần nhất là Mercedes CLA (có cả bản thuần điện lẫn hybrid) giành giải năm 2026. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên xe thuần điện bao trùm toàn bộ danh sách 7 ứng viên cuối cùng, vốn được 65 giám khảo đến từ 25 quốc gia châu Âu bình chọn từ danh sách sơ loại gồm 38 mẫu xe.

Vậy những đại diện nào đã góp mặt? Danh sách bao gồm BMW iX3 Neue Klasse, Cupra Raval, Hyundai Ioniq 3, Kia EV2, Renault Twingo, Volkswagen ID Polo và Volvo EX60.

Cũng có nghĩa, danh sách gồm hai xe Đức, hai xe Hàn, một Thụy Điển, một Pháp và một Tây Ban Nha. Hay nói cách khác, các ứng viên còn lại đến từ châu Âu và Hàn Quốc.

BMW iX3 Neue Klasse là một trong 7 ứng viên lọt vào chung kết. Ảnh: BMW

Các mẫu xe này đã vượt qua những đối thủ nặng ký như Renault Clio, Mercedes GLC, Polestar 5, Honda Prelude, Toyota RAV4 hay Audi A2 e-tron. Hai sự vắng mặt gây tiếc nuối là Volkswagen T-Roc - mẫu xe từng nhiều lần dẫn đầu doanh số tại châu Âu - và Skoda Epiq, mẫu xe anh em chung nền tảng với ID Polo.

Ban giám khảo sẽ tiến hành chạy thử và đánh giá 7 ứng viên tại đường thử Balocco của Stellantis gần Milan vào tháng 11, trước khi công bố cái tên thắng cuộc tại Triển lãm Ôtô Brussels vào ngày 8/1/2027.

Chuyện gì đã xảy ra với xe Trung Quốc?

Việc xe Trung Quốc hoàn toàn vắng bóng trong danh sách rút gọn thậm chí còn gây chú ý hơn cả sự áp đảo của xe điện. Điều này sẽ không có gì bất ngờ nếu là giải thưởng NACTOY (Xe của năm tại Bắc Mỹ), bởi xe Trung Quốc chưa được phân phối tại Mỹ. Tuy nhiên, tại châu Âu, xe Trung Quốc đang tăng trưởng tốt và chiếm khoảng 10% tổng lượng xe bán ra.

Thực tế, xe điện và hybrid Trung Quốc từng xuất hiện trong danh sách 38 ứng viên ban đầu với 8 đại diện, bao gồm BYD Dolphin G, sedan thể thao Denza Z9GT, cùng B05 và B03X từ Leapmotor (liên doanh với Stellantis). Thương hiệu MG cũng đóng góp 3 mẫu xe gồm IM5, MG4 Urban và MGS6. Nhưng không một đại diện nào lọt vào vòng trong.

BYD Dolpin G từng xuất hiện trong 38 ứng viên ban đầu. Ảnh: Electrifying

Dù các dòng xe hạng sang và cao cấp từng thỉnh thoảng bước lên bệ chiến thắng - như chiếc Porsche 928 vào năm 1978 - nhưng lịch sử cho thấy hội đồng giám khảo châu Âu thường ưu ái những mẫu xe phổ thông, hợp túi tiền hơn.

Nếu xu hướng này tiếp tục, Volkswagen ID Polo cùng mẫu xe anh em Cupra Raval sẽ là những ứng viên nặng ký. Bên cạnh đó, cũng không quá bất ngờ nếu mẫu xe giá rẻ hơn là Renault Twingo giành vị trí quán quân, tương tự cách mà các "đàn anh" Renault Scenic và Renault 4 từng làm được vào năm 2024 và 2025.