Suzuki ra mắt ô tô điện nhỏ xíu, có trợ giá còn khoảng 255 triệu đồng

Suzuki eSky là phiên bản thương mại phát triển từ mẫu concept Vision e-Sky từng ra mắt năm 2025. Xe vẫn duy trì kiểu dáng hatchback 5 cửa đặc trưng của dòng kei car, nhưng nhiều chi tiết như cụm đèn, cản trước/sau, bộ mâm, tay nắm cửa và ốp gương chiếu hậu đã được tinh chỉnh để phù hợp với sản xuất hàng loạt.

Bên trong, Suzuki eSky được bố trí 4 chỗ ngồi với nhiều hộc chứa đồ và khay để vật dụng trên bảng táp-lô. Người lái có bảng đồng hồ kỹ thuật số, trong khi phiên bản cao cấp được trang bị màn hình giải trí trung tâm 10,1 inch. Cụm điều khiển điều hòa được bố trí riêng biệt bên dưới màn hình.

Suzuki cũng cung cấp nhiều phụ kiện cá nhân hóa cho eSky, trong đó có các gói trang trí Mild Sporty và Neo Future với nhiều chi tiết màu sắc nổi bật. Khách hàng còn có thể lựa chọn decal, ốp trang trí với 8 màu khác nhau và thảm sàn làm từ polyester tái chế.

Suzuki eSky được phát triển trên nền tảng Heartect e dành cho xe điện, sử dụng hệ truyền động e-Axle tích hợp mô-tơ điện, bộ biến tần và bộ giảm tốc. Mô-tơ có công suất tối đa 94 mã lực và truyền động tới hai bánh trước. Tuy nhiên, tại Nhật Bản, công suất xe được giới hạn ở mức 63 mã lực nhằm đáp ứng quy định dành cho kei car.

Xe sử dụng bộ pin lithium-sắt-photphat (LFP) dung lượng 26 kWh đặt dưới sàn, cho phạm vi hoạt động tối đa khoảng 310 km theo tiêu chuẩn WLTC. Hệ thống này hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa 50 kW.

Suzuki eSky sẽ được bán tại Nhật Bản từ ngày 16/11/2026 với mục tiêu doanh số khoảng 1.000 xe mỗi tháng. Phiên bản A tiêu chuẩn có giá 2,12 triệu yên (~ 348 triệu đồng), trong khi bản X cao cấp có giá 2,79 triệu yên (~ 458 triệu đồng).

Đáng chú ý, khách hàng có thể nhận khoản trợ cấp xe điện tối đa 568.000 yên (~ 93 triệu đồng). Nếu được hưởng mức hỗ trợ tối đa, giá thực tế của eSky bản A có thể giảm xuống còn khoảng 255 triệu đồng.

Theo kế hoạch, Suzuki sẽ bắt đầu xuất khẩu eSky sang châu Âu và Anh từ năm 2027. Tại đây, mẫu xe điện cỡ nhỏ này sẽ gia nhập cùng eVitara và cạnh tranh với các mẫu xe đô thị như Renault Twingo, Dacia Spring và Fiat 500.