Vấn đề lớn khi sử dụng tấm pin mặt trời cung cấp năng lượng cho xe điện

Khi hóa đơn tiền điện tăng cao và lạm phát, việc lắp đặt tấm pin mặt trời trên nóc xe điện trở thành một giải pháp hấp dẫn. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa năng lượng mặt trời và xe điện không hề đơn giản. Việc sạc xe điện bằng năng lượng mặt trời yêu cầu nguồn điện ổn định, chi tiết đặc biệt quan trọng khi xe đang đứng yên.

Hiệu quả mà pin mặt trời mang lại cho xe điện chưa cao.

Vậy tại sao vẫn chưa có xe chạy hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời? Nguyên nhân chính nằm ở những hạn chế của công nghệ năng lượng mặt trời hiện tại và kích thước của xe. Diện tích bề mặt mái xe thường chỉ từ khoảng 0,93 đến 2,32 m². Trong điều kiện lý tưởng, tấm pin mặt trời có thể cung cấp khoảng 990 W/m², nhưng hiệu suất chuyển đổi chỉ đạt khoảng 20% đến 25%. Điều đó có nghĩa lượng điện thu được chỉ đủ để di chuyển thêm khoảng 1,61 km sau một giờ sạc, không đủ cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Xe điện chạy bằng năng lượng mặt trời vẫn được phát triển

Mặc dù xe điện chạy bằng năng lượng mặt trời vẫn còn là một khái niệm xa vời, nhưng một số nguyên mẫu đã xuất hiện. Đại học Clemson (Mỹ) đã phát triển một nguyên mẫu xe điện BMW có khả năng tạo ra đủ năng lượng cho việc lái xe thông thường. Chiếc xe này có thể thu thập 5,7 kWh mỗi ngày, đủ để di chuyển khoảng 30 km.

Dù còn thách thức, xe chạy bằng năng lượng mặt trời vẫn đang từng bước phát triển.

Một bước tiến khác là cửa sổ trời năng lượng mặt trời của Tập đoàn Fuyao (Trung Quốc), được thiết kế để sạc pin cho xe điện khi đang di chuyển. Mặc dù công suất tối đa chỉ đạt 720 watt không đủ để tự lái xe, nhưng nó có thể cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện tử trên xe, giúp tăng thêm quãng đường di chuyển.

Những tiến bộ này cho thấy rằng xe điện chạy bằng năng lượng mặt trời không phải là một lĩnh vực hoàn toàn mới. Tuy nhiên, để hiện thực hóa một chiếc xe điện hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời, vẫn còn nhiều thách thức cần vượt qua. Chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng những chiếc xe này sẽ không chỉ là một ý tưởng mà còn trở thành hiện thực trong tương lai gần.