Giờ là lúc đáng tham khảo Mitsubishi Xpander sau hơn 3 - 5 năm lăn bánh

Thị trường xe cũ đang ghi nhận một giai đoạn khá “dễ thở” với người mua, đặc biệt ở nhóm MPV 7 chỗ phổ thông như Mitsubishi Xpander. Sau khoảng 3 năm lăn bánh, nhiều chiếc xe bắt đầu rơi vào vùng giá hấp dẫn hơn rõ rệt so với thời điểm mua mới, trong khi giá trị sử dụng vẫn còn cao. Những mẫu xe đời 2021 - 2024 xuất hiện dày đặc trên sàn giao dịch là minh chứng rõ nét cho xu hướng này.

Khảo sát một số tin rao cho thấy, mặt bằng giá đang khá đa dạng. Một chiếc Xpander 1.5 AT sản xuất 2021 đã chạy hơn 62.000Km được chào bán khoảng 485 triệu đồng. Trong khi đó, các xe đời 2024 như Xpander Premium hay Cross dao động từ 570 - 609 triệu đồng, tùy số Km và tình trạng sử dụng. Đáng chú ý, có xe chạy rất ít như bản Premium 2024 giá cũng chỉ khoảng 588 triệu đồng, gần như “xe mới giá xe cũ”.

Đặt những con số này cạnh giá xe mới sẽ thấy sự chênh lệch đáng kể. Thời điểm mở bán, Xpander 2024 có giá niêm yết từ khoảng 560 đến 703 triệu đồng tùy phiên bản, trong đó bản Cross ở mức trên dưới 700 triệu đồng. Tuy nhiên, để lăn bánh thực tế, người dùng phải chi từ khoảng 619 đến hơn 800 triệu đồng, riêng bản Cross có thể lên tới gần 800 triệu đồng tại các thành phố lớn. Như vậy, một chiếc Xpander Cross sản xuất năm 2024 sau khi sử dụng khoảng 30.000 - 34.000Km hiện chỉ còn khoảng hơn 600 triệu đồng, tức giảm hơn 150 - 200 triệu đồng so với chi phí ban đầu.

Với các xe đời 2021, mức khấu hao còn rõ rệt hơn. Khi mới mua, phiên bản Xpander AT thường có giá lăn bánh khoảng 650–720 triệu đồng tùy khu vực :contentReference[oaicite:2]{index=2}. Sau hơn 3 năm sử dụng, mức giá quanh 480–500 triệu đồng cho thấy người mua xe cũ có thể tiết kiệm tới 200 triệu đồng, tương đương gần 30% giá trị xe ban đầu. Đây là mức giảm hợp lý với một mẫu xe phổ thông có độ bền và chi phí vận hành thấp.

Điểm đáng chú ý là biên độ giá giữa các xe đời 2024 không quá lớn, dù số Km có thể chênh lệch hàng chục nghìn. Ví dụ, một chiếc Xpander Premium chạy gần 15.000Km có giá 588 triệu đồng, trong khi xe chạy 30.000Km chỉ rẻ hơn khoảng 18 triệu đồng. Số liệu phản ánh thực tế Xpander giữ giá khá tốt trong 1–2 năm đầu, sau đó mới bắt đầu giảm sâu hơn.

Xét về giá trị sử dụng, Xpander vẫn là lựa chọn “ăn chắc mặc bền” trong phân khúc MPV. Động cơ 1.5L, cấu hình 7 chỗ rộng rãi, chi phí bảo dưỡng thấp giúp xe phù hợp cả gia đình lẫn chạy dịch vụ. Vì vậy, dù đã qua sử dụng, những chiếc xe này vẫn có thanh khoản tốt, không bị mất giá quá nhanh như một số dòng xe khác.

Tuy nhiên, người mua cũng cần lưu ý không phải xe nào giá rẻ cũng là “món hời”. Những chiếc chạy nhiều như bản 2021 hơn 60.000Km cần kiểm tra kỹ về tình trạng vận hành, lịch sử bảo dưỡng và khả năng hao mòn nội thất. Ngược lại, các xe đời mới chạy ít Km có giá cao hơn nhưng lại mang lại cảm giác gần như xe mới, ít rủi ro hơn.