Mitsubishi Xpander có đáng tiền hơn Suzuki XL7 và Toyota Veloz Cross?

Trong bối cảnh thị trường xe đa dụng (MPV) phổ thông tại Việt Nam ngày càng sôi động, Mitsubishi Xpander là cái tên được nhắc đến liên tục. So với các đối thủ trực tiếp như Suzuki XL7 hay Toyota Veloz Cross, Xpander thể hiện sự nổi bật ở nhiều khía cạnh, nhìn chung là "đáng tiền" hơn trong suy nghĩ của nhiều người.

Mitsubishi Xpander AT Premium.

Trước tiên, xét về không gian nội thất và sự linh hoạt, Mitsubishi Xpander (phiên bản AT Premium) sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.595 x 1.750 x 1.750mm và chiều dài cơ sở 2.775mm. Trong khi đó, Suzuki XL7 (phiên bản Hybrid) có kích thước 4.450 x 1.775 x 1.710mm và chiều dài cơ sở 2.740mm, còn Toyota Veloz Cross (phiên bản CVT Top) là 4.475 x 1.750 x 1.700 mm với chiều dài cơ sở 2.750 mm.

Rõ ràng, Xpander vượt trội về chiều dài tổng thể và chiều dài cơ sở, mang lại không gian nội thất rộng rãi hơn, đặc biệt là ở hàng ghế thứ ba, giúp hành khách có trải nghiệm thoải mái hơn trong các chuyến đi dài. Khả năng gập ghế linh hoạt cũng là một điểm cộng lớn của Xpander, cho phép tối ưu hóa không gian chứa đồ khi cần thiết.

Ở phân khúc 600 - 700 triệu đồng, Mitsubishi Xpander khá nổi bật so với các đối thủ.

Về khả năng vận hành và tiện nghi, Xpander (phiên bản AT Premium) trang bị động cơ 1.5L MIVEC sản sinh công suất 104 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 141Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp. Mặc dù công suất không phải là cao nhất phân khúc, nhưng Xpander lại nổi bật với hệ thống treo được tinh chỉnh cho sự êm ái và ổn định, đặc biệt là khi di chuyển trên các cung đường xấu.

Khoảng sáng gầm xe 225mm (phiên bản AT Premium) cũng là một ưu điểm vượt trội so với XL7 (200mm) và Veloz Cross (205mm), giúp Xpander dễ dàng vượt qua các địa hình khó khăn hoặc ngập nước.

Về an toàn, Xpander (phiên bản AT Premium) được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn cơ bản như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử ASTC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, kiểm soát lực kéo TCS, đèn báo phanh khẩn cấp ESS. Ngoài ra, xe còn có camera lùi và cảm biến lùi.

Mặc dù Toyota Veloz Cross (CVT Top) có ưu thế về số lượng túi khí (6 túi khí) và gói an toàn Toyota Safety Sense với các tính năng như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, đèn chiếu xa tự động, nhưng Mitsubishi Xpander lại tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm lái an toàn và thoải mái thông qua hệ thống treo và tính năng AYC độc quyền, mang lại sự tự tin cho người lái trong nhiều điều kiện đường sá.

Suzuki XL7 (phiên bản Hybrid) cũng có các tính năng an toàn cơ bản như ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HHC và 2 túi khí, nhưng vẫn còn một số hạn chế so với Xpander về sự toàn diện.

Nhìn chung, Mitsubishi Xpander không chỉ sở hữu một thiết kế hiện đại, mạnh mẽ mà còn mang lại không gian nội thất rộng rãi, khả năng vận hành ổn định và nhiều trang bị tiện nghi, an toàn vượt trội so với các đối thủ trong cùng phân khúc.