Mitsubishi Xpander: “Bán ầm ầm” dù bị chê an toàn kém xa các đối thủ

Mitsubishi Xpander, mẫu MPV 7 chỗ chiến lược của Mitsubishi tại Việt Nam, tiếp tục chứng minh sức hút khó cưỡng với doanh số “bán ầm ầm”, bất chấp những tranh cãi về trang bị an toàn.

5 tháng đầu năm 2025, Xpander đạt doanh số khoảng 6.463 xe, giảm nhẹ 1,1% so với cùng kỳ 2024, nhưng vẫn vững vàng ở vị trí dẫn đầu phân khúc MPV cỡ nhỏ. Điều gì khiến mẫu xe này vẫn “đắt hàng” dù bị chê nhiều về an toàn? Hãy cùng nhìn nhận và so sánh với các đối thủ cùng phân khúc để có cái nhìn toàn cảnh, công bằng và khách quan nhất.

Doanh số “khủng": Xpander vẫn là “ông vua” MPV

Theo số liệu tổng hợp từ các báo cáo thị trường và xác nhận từ các nguồn báo chí lớn, 5 tháng đầu năm 2025, Mitsubishi Xpander bán được khoảng 6.463 xe. Cụ thể:

Tháng 3/2025: Bán 2.530 xe – cao nhất từ đầu năm, chiếm hơn 60% thị phần MPV cỡ nhỏ.

Tháng 4/2025: Doanh số giảm còn 972 xe, nhưng vẫn đứng đầu phân khúc.

Tháng 5/2025: Doanh số tăng lên 1.100 xe, tiếp tục nằm trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam.

Đây là kết quả ấn tượng, nhất là khi thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2025 nhìn chung đang chững lại, sức mua giảm nhẹ do yếu tố kinh tế vĩ mô và cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Vì sao Xpander vẫn “bán chạy” bất chấp bị chê an toàn thấp?

Ưu điểm vượt trội:

Giá bán hợp lý, nhiều ưu đãi: Xpander thường xuyên được hãng và đại lý ưu đãi lên tới 53 triệu đồng, giúp giá lăn bánh hấp dẫn hơn các đối thủ.

Thiết kế trẻ trung, thực dụng: Ngoại thất Dynamic Shield hiện đại, nội thất rộng rãi, tiện nghi vừa đủ, phù hợp nhu cầu gia đình Việt.

Gầm cao nhất phân khúc (225 mm), vận hành linh hoạt: Giúp xe đi phố, đi đường xấu đều ổn.

Tiết kiệm nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng thấp: Đây là điểm cộng lớn với khách hàng mua xe chạy dịch vụ hoặc gia đình.

Nhược điểm rõ rệt:

Trang bị an toàn chưa tương xứng: Xpander 2025 chỉ có 2 túi khí phía trước, thiếu các công nghệ an toàn chủ động nâng cao như phanh tự động, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn đường... so với các đối thủ.

Cách âm chưa tốt, cảm giác lái ở tốc độ cao chưa thực sự chắc chắn.

So sánh trang bị an toàn: Xpander “đuối” hơn các đối thủ

Honda BR-V 2025: Trang bị an toàn: Gói Honda Sensing tiêu chuẩn trên cả 2 phiên bản, gồm phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo lệch làn, kiểm soát hành trình thích ứng, camera quan sát làn đường, 4-6 túi khí. Đạt 5 sao ASEAN NCAP – cao nhất phân khúc. Giá bán nhỉnh hơn Xpander, nhưng trang bị vượt trội về an toàn.

Suzuki XL7 Hybrid 2025: Trang bị an toàn: 4 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát hành trình, camera 360 độ, phanh ABS/EBD/BA. Có thêm công nghệ hybrid tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải.

Toyota Veloz Cross: Trang bị an toàn: 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, một số phiên bản có cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang. Giá bán cạnh tranh, thương hiệu mạnh, trang bị an toàn tốt.

Xpander: An toàn cơ bản: 2 túi khí, ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi (bản cao), camera 360 độ (bản đặc biệt). Thiếu vắng các công nghệ an toàn chủ động nâng cao, số lượng túi khí ít nhất phân khúc.

Khách hàng nói gì về Xpander?

Trên các diễn đàn ô tô lớn như Otofun, Otosaigon, các hội nhóm Facebook người dùng Xpander, phần lớn ý kiến đều đánh giá cao sự thực dụng, bền bỉ, tiết kiệm và chi phí sử dụng thấp của Xpander. Tuy nhiên, không ít ý kiến chê trách về trang bị an toàn “quá cơ bản”, đặc biệt là số lượng túi khí ít, chưa tương xứng với giá trị xe và xu hướng thị trường.

Một số khách hàng chấp nhận “đánh đổi” vì giá trị sử dụng tổng thể, song cũng có không ít người chuyển sang các mẫu xe như Honda BR-V, Toyota Veloz Cross… vì lý do an toàn cho gia đình.

Đâu là lựa chọn hợp lý cho khách Việt?

Nếu bạn ưu tiên giá rẻ, chi phí sử dụng thấp, bền bỉ, dễ bán lại: Xpander vẫn là lựa chọn số 1.

Nếu bạn ưu tiên an toàn, công nghệ hiện đại: Honda BR-V, Suzuki XL7 Hybrid, Toyota Veloz Cross sẽ là lựa chọn hợp lý hơn, dù giá cao hơn Xpander từ 30-80 triệu đồng.

“Bán ầm ầm” nhưng cần thay đổi để giữ ngôi vương

Không thể phủ nhận sức hút của Mitsubishi Xpander tại thị trường Việt Nam, mẫu xe “quốc dân” trong phân khúc MPV cỡ nhỏ. Tuy nhiên, trong bối cảnh khách hàng ngày càng quan tâm đến an toàn, các đối thủ liên tục nâng cấp trang bị, Xpander cần có những thay đổi mạnh mẽ về trang bị an toàn nếu không muốn “mất sóng” trong tương lai gần.

Xpander vẫn bán chạy, nhưng để giữ vững ngôi vương, đã đến lúc Mitsubishi cần lắng nghe khách hàng nhiều hơn về an toàn, yếu tố không thể đánh đổi trên mọi hành trình.