Những điểm nổi bật của Xpander Cross, giá từ 698 triệu đồng

Mitsubishi Xpander Cross 2025 hiện có 4 màu sắc hiện đại để khách hàng lựa chọn, đi kèm với thiết kế mới mạnh mẽ, thể thao và thời thượng, khắc phục nhiều hạn chế của các phiên bản trước, mang lại trải nghiệm vượt trội về cả thẩm mỹ lẫn vận hành.

Ngoại hình xe nổi bật với lưới tản nhiệt mới, cản trước vuông vắn, hốc đèn sương mù sắc sảo, hệ thống đèn LED và mặt ca-lăng sơn đen theo ngôn ngữ Dynamic Shield mang đậm phong cách SUV. Cụm đèn hậu chữ T đồng bộ với phần đầu xe, mâm xe 17 inch hai tông màu cùng bộ lốp lớn giúp tăng độ bám đường, ốp lườn và tay nắm cửa mạ chrome tạo điểm nhấn cao cấp, trong khi gương chiếu hậu được nâng cấp, tích hợp đèn báo rẽ tăng tính an toàn và thẩm mỹ.

Nội thất là điểm đáng giá nhất của Xpander Cross 2025 với khoang cabin rộng rãi phối màu thể thao (đen – xanh hoặc đen – nâu), táp-lô bọc da cao cấp khâu chỉ thật, thiết kế theo phương ngang giúp mở rộng không gian. Vô-lăng mới chỉnh điện 4 hướng tích hợp đầy đủ nút điều khiển hỗ trợ người lái, màn hình giải trí 9 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto kết hợp hệ thống âm thanh 6 loa sống động, điều hòa tự động có chế độ làm mát nhanh Maxcool, phanh tay điện tử tiện dụng.

Hệ thống ghế bọc da kháng nhiệt, ghế lái chỉnh 6 hướng, hàng ghế sau rộng rãi có thể gập phẳng hoàn toàn mở rộng khoang hành lý, kèm nhiều ngăn chứa đồ và cổng sạc USB/Type C riêng cho từng vị trí ngồi, mang đến sự tiện nghi tối đa cho cả gia đình.

Xpander Cross 2025 tiếp tục sử dụng động cơ 1.5L MIVEC, công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm, hộp số tự động 4 cấp, vận hành mượt mà và êm ái, vô-lăng được tinh chỉnh cho cảm giác lái chính xác, linh hoạt hơn so với bản cũ.

Ngoài ra, xe được trang bị hàng loạt tính năng an toàn hiện đại như hệ thống phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử ASC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, kiểm soát lực kéo TCL, hỗ trợ vào cua AYC, camera 360 độ, camera lùi, túi khí đôi, Cruise Control, chìa khóa thông minh tích hợp chống trộm, đèn cảnh báo phanh khẩn cấp và khóa cửa từ xa qua smartphone, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách. So với các đối thủ cùng phân khúc như Suzuki XL7 hay Toyota Rush, Xpander Cross 2025 vượt trội ở thiết kế nội thất, trang bị tiện nghi và độ hoàn thiện tổng thể, dù giá cao hơn nhưng hoàn toàn xứng đáng.

Trải nghiệm thực tế cho thấy vô-lăng khỏe, hệ thống treo chắc chắn, khung gầm ổn định giúp xe vận hành êm ái trên mọi cung đường, giảm tối đa hiện tượng lắc lư gây say xe. Trang bị cách âm tốt, kính cách âm và dàn loa cao cấp kết hợp điều hòa mát sâu tạo nên một không gian di chuyển yên tĩnh, dễ chịu và tiện nghi vượt trội.

Hiện tại, Mitsubishi Xpander Cross 2025 có giá niêm yết 698 triệu VNĐ, giá lăn bánh dao động từ 708 đến 734 triệu VNĐ tùy khu vực. Xe đã có mặt tại các showroom Mitsubishi chính hãng trên toàn quốc với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Nếu bạn đang tìm kiếm một mẫu MPV 7 chỗ vừa bền bỉ, tiện nghi, an toàn lại có phong cách thể thao cuốn hút, thì Xpander Cross 2025 chắc chắn là lựa chọn rất đáng cân nhắc.