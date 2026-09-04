Xe ga đối thủ Honda Air Blade trình làng, trang bị hiện đại bất ngờ

Đây là phiên bản nâng cấp của dòng ADX125, hướng tới nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị nhưng được bổ sung nhiều trang bị thường xuất hiện trên những mẫu xe có dung tích động cơ lớn hơn. Xe sử dụng cụm đồng hồ TFT màu với khả năng kết nối với smartphone và tích hợp nhiều tiện ích thông minh.

Hệ thống khóa của xe cũng được nâng cấp so với phiên bản trước. ADX125 Plus sử dụng Smart Key, cho phép người dùng mở khóa và khởi động xe mà không cần cắm chìa khóa cơ. Ngoài kết nối Bluetooth, hệ thống còn hỗ trợ Digital Key thông qua ứng dụng của Haojue và NFC ở một số cấu hình. Xe đồng thời có chức năng chống trộm và Answer Back, giúp người dùng xác định vị trí xe

ADX125 Plus tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, dung tích 124cc, làm mát bằng không khí và kết hợp với hộp số tự động CVT. Động cơ cho công suất tối đa 7,0 kW, tương đương khoảng 9,5 mã lực, tại 7.500 vòng/phút, trong khi mô-men xoắn cực đại đạt 10,4 Nm tại 5.000 vòng/phút. So với một số phiên bản ADX125 trước đây sử dụng động cơ công suất 6,6 kW, thông số của phiên bản Plus đã được cải thiện nhẹ.

Việc sử dụng hộp số CVT giúp ADX125 Plus phù hợp với điều kiện giao thông đô thị, đặc biệt trong những tình huống người điều khiển phải liên tục tăng tốc và giảm tốc. Haojue không tập trung vào việc tăng mạnh công suất động cơ mà lựa chọn nâng cấp tổng thể nhằm cải thiện tính tiện dụng và khả năng vận hành trong nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của ADX125 Plus là hệ thống an toàn. Xe được trang bị ABS của Bosch kết hợp với hệ thống kiểm soát lực kéo TCS do Hitachi cung cấp. ABS có nhiệm vụ hạn chế hiện tượng khóa bánh khi phanh gấp, trong khi TCS theo dõi độ bám của bánh sau và can thiệp khi phát hiện hiện tượng quay trượt.

Hệ thống kiểm soát lực kéo đặc biệt hữu ích trong điều kiện mặt đường ướt, có cát hoặc những khu vực có độ bám thấp. Việc trang bị đồng thời ABS và TCS giúp ADX125 Plus có gói công nghệ an toàn khá đáng chú ý trong nhóm xe tay ga 125cc.

Tại thị trường Trung Quốc, xe có giá bán tương đương khoảng 43,5 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.