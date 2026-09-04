NIU FQiX × Razer: Xe điện đậm chất gaming, đi 110 km mỗi lần sạc

NIU vừa bắt tay cùng Razer để tạo ra một mẫu xe máy điện khá đặc biệt mang tên FQiX × Razer Special Edition. Đây là lần đầu tiên hai thương hiệu hợp tác, đưa phong cách thiết kế vốn quen thuộc trong thế giới gaming lên một chiếc xe hai bánh dành cho giao thông đô thị.

Phiên bản đặc biệt này được mở đặt trước từ ngày 2/9, trong khi những chiếc xe đầu tiên sẽ được giao từ quý 4 năm 2026. Xe được phân phối độc quyền tại châu Âu và khách hàng chỉ có thể đặt hàng trực tuyến trong thời gian chương trình diễn ra.

Điểm dễ nhận ra nhất trên FQiX Special Edition nằm ở thiết kế lấy cảm hứng từ Razer. Chiếc xe sử dụng phong cách phối màu đen và xanh lá cây đặc trưng, kết hợp những đường nét góc cạnh, tạo cảm giác khá khác biệt so với những mẫu xe máy điện đô thị thông thường.

Theo NIU, sự hợp tác này nhằm mở rộng sức hút của thương hiệu tới nhóm khách hàng trẻ tuổi hơn. Trong khi đó, Razer muốn đưa ngôn ngữ thiết kế của hãng vượt ra khỏi không gian gaming và xuất hiện trong đời sống đô thị.

FQiX được xây dựng trên kiến trúc vận hành kết nối NIU Link Crown, tập trung vào khả năng tương tác giữa chiếc xe và người sử dụng. Xe được trang bị màn hình TFT 5 inch hiển thị các thông tin cần thiết trong quá trình vận hành, đồng thời hỗ trợ điều hướng.

Ngoài ra, chiếc xe còn có loa Bluetooth để phát nhạc và hệ thống định vị GPS chống trộm. Hệ thống truyền động hoàn toàn bằng điện giúp xe vận hành êm ái, không cần sang số như những mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong.

NIU công bố phạm vi hoạt động tối đa lên tới 110 km. Cụm pin có khả năng chống nước đạt chuẩn IPX7, trong khi dung lượng lưu trữ năng lượng lên tới 4.032 Wh, hứa hẹn đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị.

NIU FQiX × Razer Special Edition được cung cấp với hai phiên bản. FQiX 150 thuộc nhóm L1e, có tốc độ tối đa 45 km/h và giá khởi điểm 2.599 Euro (khoảng 78 triệu đồng). Cao hơn là FQiX 300, thuộc nhóm L3e, có giá từ 3.099 Euro (khoảng 93 triệu đồng).

Đáng chú ý, mỗi đơn đặt trước còn được Razer tặng kèm ba lô gaming Rogue V4. Với sự kết hợp giữa xe điện đô thị và văn hóa gaming, FQiX × Razer đang tạo ra một hướng tiếp cận khá mới mẻ cho nhóm khách hàng trẻ.