Hyundai Elantra mới bắt đầu nhận đặt cọc

Hyundai Avante sở hữu ngôn ngữ thiết kế Art of Steel với những đường gân dập nổi sắc nét, hốc bánh xe mở rộng và nhiều mảng khối góc cạnh, tạo diện mạo thể thao hơn so với thế hệ trước. Hyundai cung cấp cho xe tổng cộng 9 màu sơn ngoại thất, trong đó có nhiều màu mới như Kodiak Blue Matte, Raptor Grey Matte và Goyo Copper Pearl. Bên trong khoang lái, khách hàng cũng có thêm bốn tùy chọn phối màu nội thất.

Hyundai Motor vừa thông báo nhận đặt cọc mẫu Avante thế hệ thứ 8. Mẫu sedan hạng C này còn được biết đến với tên gọi Elantra tại nhiều quốc gia. Xe có kích thước dài x rộng lần lượt: 4.765 x 1.855 mm và chiều dài cơ sở 2.750 mm. Khoang hành lý đạt dung tích 479 lít theo tiêu chuẩn VDA, đồng thời cửa cốp được thiết kế rộng hơn để thuận tiện cho việc chất dỡ hành lý.

Hyundai Avante sở hữu ngôn ngữ thiết kế Art of Steel với những đường gân dập nổi sắc nét.

Khoang lái được thiết kế lại theo hướng hiện đại với vô-lăng D-cut mới và bảng điều khiển hướng về phía người lái. Dù gia tăng mức độ số hóa, Hyundai vẫn duy trì các nút điều khiển vật lý cho những chức năng thường xuyên sử dụng như điều hòa và đèn cảnh báo khẩn cấp nhằm giúp thao tác thuận tiện hơn trong quá trình vận hành.

Hệ thống giải trí Pleos Connect được trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản. Tùy từng cấu hình, màn hình trung tâm có kích thước 12,9 hoặc 14,6 inch, kết hợp với bảng đồng hồ kỹ thuật số 9,9 inch. Nền tảng này được phát triển trên Android Automotive, cho phép cài đặt ứng dụng trực tiếp và hỗ trợ cập nhật phần mềm từ xa.

Xe cũng được nâng cấp đáng kể về các tính năng hỗ trợ người lái.

Ở các phiên bản cao cấp, Hyundai bổ sung thêm hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 12 loa, chìa khóa kỹ thuật số Digital Key 2, camera hành trình tích hợp, kính cách âm hai lớp, cửa sổ trời toàn cảnh cùng cổng sạc USB-C công suất 100W.

Tại Hàn Quốc, xe sẽ được bán với hai tùy chọn hệ truyền động. Đầu tiên là phiên bản động cơ xăng, dung tích 2.0L hút khí tự nhiên, cho công suất 147 mã lực, tăng 26 mã lực so với thế hệ trước. Tiếp đến là hệ truyền động hybrid với sự kết hợp của động cơ xăng, dung tích 1.6L hiệu suất cao hơn với mô-tơ điện mạnh hơn và bộ pin dung lượng lớn hơn, tạo ra tổng công suất 155 mã lực.

Phiên bản hybrid được trang bị hệ thống phanh tái tạo năng lượng thông minh Smart Regenerative Braking 3.0 cùng công nghệ "Hybrid Hierarchical Predictive Control System" có khả năng dự đoán lộ trình để tối ưu khả năng tái tạo năng lượng và tiết kiệm nhiên liệu. Xe còn có chế độ "Stay Mode", cho phép hệ thống điều hòa và giải trí tiếp tục hoạt động khi xe dừng mà không cần nổ máy.

Ở thế hệ mới, xe cũng được nâng cấp đáng kể về các tính năng hỗ trợ người lái. Lần đầu tiên, mẫu sedan này được trang bị hệ thống phanh khẩn cấp SBW P-Stage Emergency Braking, hoạt động trong trường hợp cần số điện tử gặp lỗi.

Bên cạnh đó, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng Navigation Smart Cruise Control 2 có thể chủ động giảm tốc khi xe tiến đến gờ giảm tốc, khúc cua hoặc giao lộ nhờ dữ liệu bản đồ. Ngoài ra, xe còn có 10 túi khí, hệ thống hỗ trợ chống đạp nhầm chân ga, hỗ trợ giữ làn Lane Keeping Assist 2, tính năng tự động khóa cửa khi người lái rời xe và khả năng cập nhật phần mềm OTA.

Tại Hàn Quốc, Hyundai Avante 2027 được phân phối với ba phiên bản gồm Modern, Premium và Inspiration. Phiên bản động cơ xăng có giá khởi điểm 23,98 triệu Won tương đương 441,5 triệu đồng, trong khi bản hybrid có giá từ 36,99 triệu Won tương đương 680,83 triệu đồng.

Khoang lái được thiết kế lại theo hướng hiện đại với vô-lăng D-cut mới và bảng điều khiển mới.

Theo kế hoạch, Hyundai sẽ giao những chiếc Avante động cơ xăng đầu tiên tới khách hàng trong quý III/2026. Riêng bản hybrid sẽ được mở bán sau khi hoàn tất các thủ tục chứng nhận dành cho xe thân thiện với môi trường tại Hàn Quốc.