Honda CR-V và Territory: Turbo mạnh có đang bị lãng phí trong phố?

Trong bối cảnh thị trường SUV hạng C tại Việt Nam ngày càng sôi động, hai mẫu xe nổi bật trong phân khúc là Honda CR-V 2026 và Ford Territory 2026 đang tạo ra những lựa chọn đáng cân nhắc cho khách hàng. Với động cơ tăng áp mạnh, thiết kế hiện đại và hàng loạt tiện nghi, liệu sức mạnh động cơ có đang thực sự được khai thác trong điều kiện đô thị hay chỉ là “hàng khủng bị lãng phí” giữa phố đông?

Honda CR-V 2026: Thế hệ mới, đa dạng lựa chọn

Ra mắt lần đầu vào năm 1995, Honda CR-V đã xây dựng được danh tiếng về độ bền, tính ổn định và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Tại Việt Nam, CR-V được người tiêu dùng biết đến từ năm 2018 và nhanh chóng trở thành một trong những mẫu Crossover bán chạy nhất.

Thế hệ thứ 6 ra mắt vào ngày 25/10/2023 mang đến 3 phiên bản máy xăng lắp ráp trong nước (7 chỗ) và 1 bản hybrid nhập khẩu Thái Lan (5 chỗ). Động cơ 1.5L tăng áp cho công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 240 Nm, kết hợp hộp số CVT, đi cùng phiên bản dẫn động cầu trước hoặc AWD. Trong khi đó, bản hybrid e:HEV RS kết hợp động cơ 2.0L và mô-tơ điện, đạt tổng công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm.

Ngoại thất CR-V 2026 được tinh chỉnh thể thao, hiện đại hơn với lưới tản nhiệt lục giác lớn, cụm đèn LED thanh mảnh, đường gân dập nổi khỏe khoắn và la-zăng 18 inch. Bản e:HEV RS cao cấp còn có điểm nhấn RS đỏ, chi tiết sơn đen bóng và thanh giá nóc.

Nội thất rộng rãi, đặc biệt với trục cơ sở kéo dài 2.701 mm, ghế chỉnh điện, màn hình kỹ thuật số 10,2 inch trên các bản cao, màn hình giải trí 7-9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, cùng hệ thống âm thanh Bose 12 loa. Hệ thống an toàn Honda Sensing gồm cảnh báo chệch làn, phanh tự động, camera LaneWatch và camera 360 cho bản cao cấp.

Ưu điểm nổi bật: Thiết kế hiện đại, trẻ trung. Khoang cabin rộng rãi, nhiều tiện nghi. Động cơ hybrid mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu.

Nhược điểm: Hàng ghế thứ 3 hơi chật trên bản 7 chỗ. Bản 5 chỗ thiếu lốp dự phòng. Giá bán cao so với một số đối thủ. Giá CR-V tháng 3/2026: 1,029 - 1,259 tỷ đồng, tặng 50% lệ phí trước bạ cho các phiên bản máy xăng.

Ford Territory 2026: Tân binh nhưng đầy tính cạnh tranh

Ford Territory thế hệ mới, ra mắt ngày 15/8/2025, được giới thiệu với triết lý thiết kế toàn cầu, hướng tới một SUV hiện đại, phong cách và đầy công nghệ. Được lắp ráp tại Việt Nam, Territory cung cấp 3 phiên bản Trend, Titanium và Titanium X, giá bán từ 762–896 triệu đồng, thấp hơn hầu hết các đối thủ cùng phân khúc.

Động cơ 1.5L EcoBoost tăng áp 4 xy-lanh cho công suất 160 mã lực và mô-men xoắn 248 Nm, kết hợp hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép ướt, dẫn động cầu trước. Khoảng sáng gầm 190 mm, mâm 18-19 inch, phù hợp cho di chuyển trong đô thị nhưng vẫn đủ sức cho những chuyến đi ngoại ô.

Ford Territory 2026 ghi điểm với thiết kế sắc sảo, mặt ca-lăng lớn, cụm đèn LED hiện đại và nội thất rộng rãi. Bản Titanium X cao cấp được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình trung tâm 12-12,3 inch, đèn trang trí nội thất đa sắc màu, ghế da cao cấp, hệ thống âm thanh Arkamys 8 loa và ứng dụng FordPass giúp kết nối từ xa.

Các trang bị an toàn trên Territory đầy đủ, gồm kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và camera 360 độ. Đây là lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ, đặc biệt khi so sánh với các đối thủ cùng phân khúc.

So sánh sức mạnh và hiệu quả sử dụng

CR-V và Territory đều trang bị động cơ tăng áp, nhưng cách thức vận hành và trải nghiệm khác biệt:

Mẫu xe Công suất (hp) Mô-men xoắn (Nm) Hộp số Hệ dẫn động Honda CR-V 1.5L 188 240 CVT FWD/AWD CR-V e:HEV RS 204 350 e-CVT FWD Ford Territory 1.5L EcoBoost 160 248 AT 7 cấp FWD

CR-V nổi bật về sức mạnh kết hợp với hộp số CVT mượt mà, đặc biệt bản hybrid e:HEV RS có mô-men xoắn cực đại 350 Nm ở vòng tua thấp, mang lại cảm giác tăng tốc nhanh chóng và tiết kiệm nhiên liệu. Trong khi đó, Territory tuy công suất thấp hơn (160 mã lực), nhưng mô-men xoắn 248 Nm và hộp số 7 cấp ly hợp kép ướt giúp xe phản ứng nhanh, vận hành linh hoạt, đặc biệt trong điều kiện phố đông.

Điều đáng lưu ý là cả hai mẫu xe đều được trang bị động cơ “turbo” mạnh mẽ, nhưng phần lớn sức mạnh này ít khi được khai thác tối đa trong đô thị với tốc độ giới hạn và tắc đường thường xuyên. Đây là lý do mà nhiều chuyên gia nhận định “turbo mạnh có đang bị lãng phí trong phố?”.

Góc nhìn thị trường

Với mức giá từ 1,029 - 1,259 tỷ đồng, CR-V hướng tới phân khúc khách hàng trung và cao cấp, đề cao trải nghiệm vận hành, sự an toàn và tiện nghi. Territory, với giá mềm hơn 762-896 triệu đồng, có lợi thế cạnh tranh mạnh về chi phí sở hữu, nhưng công suất động cơ thấp hơn và các trang bị công nghệ chỉ thực sự ấn tượng ở bản cao cấp Titanium X.

Nhìn tổng thể, CR-V phù hợp với những người muốn SUV đa dụng, cảm giác lái mượt mà và nhiều lựa chọn động cơ, đặc biệt là hybrid tiết kiệm nhiên liệu. Territory phù hợp với người trẻ, ưu tiên thiết kế cá tính, tiện nghi đầy đủ và chi phí hợp lý, không cần sức mạnh quá vượt trội trong đô thị.

Kết luận

Cả Honda CR-V và Ford Territory đều mang lại giá trị đáng kể trong phân khúc SUV hạng C tại Việt Nam, nhưng câu hỏi về việc “turbo mạnh có đang bị lãng phí trong phố” là hợp lý. Trong bối cảnh giao thông đô thị thường xuyên tắc nghẽn, tốc độ giới hạn và quãng đường ngắn, sức mạnh động cơ lớn không thể hiện hết tiềm năng.

Tuy nhiên, đây không hẳn là nhược điểm mà là đặc điểm của thị trường đô thị hiện nay, sức mạnh dư thừa tạo ra sự yên tâm khi cần vượt xe, đi đường dài hay tải nặng, đồng thời vẫn đảm bảo hiệu quả kinh tế nhờ các chế độ tiết kiệm nhiên liệu. Việc lựa chọn giữa CR-V và Territory cuối cùng phụ thuộc vào ưu tiên cá nhân, sức mạnh và tiện nghi hay chi phí hợp lý và thiết kế trẻ trung.

Với những ai thường xuyên di chuyển ngoài phố, cả hai mẫu xe đều đủ khả năng phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày. Tuy nhiên, khi cần sức mạnh “thật sự”, những chuyến đi dài, đường cao tốc hay off-road nhẹ mới là cơ hội để turbo của CR-V và Territory được khai thác tối đa.