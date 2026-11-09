Mitsubishi Destinator có gì để cạnh tranh trong phân khúc SUV gia đình đông người?

Mitsubishi Destinator xuất hiện với lợi thế về không gian ba hàng ghế, động cơ tăng áp cùng loạt trang bị tiện nghi và an toàn.

Lợi thế từ cấu hình 7 chỗ

Ở tầm giá 700 - 900 triệu đồng, người mua ô tô Việt Nam có nhiều lựa chọn SUV/CUV cỡ C như Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Ford Territory. Tuy nhiên, phần lớn các mẫu xe này chỉ có cấu hình 5 chỗ, chưa thực sự phù hợp với gia đình đông thành viên.

Trong khi đó, những mẫu SUV 7 chỗ thường có giá bán cao hơn, khiến người mua phải cân nhắc ngân sách. Đây là khoảng trống mà Mitsubishi Destinator hướng đến.

Xe sở hữu kích thước dài 4.680 mm, rộng 1.840 mm, cao 1.780 mm và chiều dài cơ sở 2.815 mm. Cấu hình ba hàng ghế cho phép Destinator phục vụ nhu cầu di chuyển của gia đình nhiều thành viên, từ đi lại hằng ngày đến những chuyến du lịch dài ngày.

So với các mẫu CUV 5 chỗ cùng tầm giá, lợi thế của Destinator nằm ở tính đa dụng. Người dùng có thêm hàng ghế thứ ba khi cần chở đông người, thay vì phải cân nhắc chuyển lên những dòng xe có mức giá cao hơn.

Tiện nghi phục vụ cả gia đình

Không gian cabin là một trong những yếu tố được Mitsubishi chú trọng trên Destinator. Xe sở hữu màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch và hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập.

Ở phiên bản Ultimate, mẫu SUV này còn có cửa sổ trời toàn cảnh, ghế trước chỉnh điện, đèn viền nội thất 64 màu và hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium. Đây là những trang bị góp phần nâng cao trải nghiệm giải trí, đặc biệt trong những hành trình dài.

Ngoài ra, các tiện ích như cốp điện đóng/mở rảnh tay, bàn gập phía sau ghế trước và hệ thống kết nối Mitsubishi Connect cũng tăng tính thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Với nhóm khách hàng gia đình, những trang bị này không chỉ phục vụ người lái mà còn hướng đến trải nghiệm của các thành viên trên xe.

Động cơ tăng áp, gầm cao và nhiều chế độ lái

Mitsubishi Destinator sử dụng động cơ xăng 1.5L MIVEC Turbo, cho công suất tối đa 163 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm, kết hợp hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Động cơ tăng áp giúp xe có lực kéo tốt hơn ở dải vòng tua thấp và trung bình, đáp ứng nhu cầu di chuyển trong đô thị cũng như đường trường khi chở nhiều người.

Một điểm đáng chú ý khác là khoảng sáng gầm xe đạt 214 mm. Thông số này giúp Destinator có lợi thế khi đi qua đường gồ ghề, gờ giảm tốc hoặc những đoạn đường ngập nhẹ.

Xe cũng được trang bị 5 chế độ lái gồm Bình thường, Đường ướt, Đường sỏi, Đường bùn lầy và Đường nhựa, cho phép người lái lựa chọn thiết lập phù hợp với điều kiện vận hành.

Trang bị an toàn và giá bán cạnh tranh

Ở phiên bản Ultimate, Mitsubishi Destinator được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Diamond Sense với các tính năng như cảnh báo va chạm phía trước, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và đèn pha tự động.

Bên cạnh đó, xe còn có hệ thống kiểm soát vào cua chủ động AYC, camera toàn cảnh 360 độ và 6 túi khí. Những trang bị này giúp tăng khả năng hỗ trợ người lái, đặc biệt khi thường xuyên di chuyển cùng gia đình.

Mitsubishi Destinator hiện có hai phiên bản Premium và Ultimate, giá bán lần lượt 780 triệu đồng và 855 triệu đồng. Mức giá này giúp xe trở thành lựa chọn đáng chú ý với khách hàng muốn sở hữu SUV 7 chỗ nhưng chưa muốn nâng ngân sách lên nhóm SUV cỡ D.

Dù vậy, Destinator vẫn cần chứng minh khả năng cạnh tranh qua trải nghiệm thực tế, đặc biệt là độ thoải mái của hàng ghế thứ ba và không gian hành lý khi sử dụng đủ 7 chỗ.

Nhìn chung, Mitsubishi Destinator tạo lợi thế nhờ kết hợp cấu hình 7 chỗ, động cơ tăng áp, khoảng sáng gầm cao và tiện nghi gia đình trong tầm giá dưới 900 triệu đồng. Đây là hướng tiếp cận phù hợp với nhóm khách hàng ưu tiên tính đa dụng, cần một chiếc xe phục vụ cả nhu cầu đi lại hằng ngày lẫn những chuyến đi cùng gia đình.