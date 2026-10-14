Mitsubishi Destinator chạm mốc 10.000 xe tại Việt Nam

Trong khi Xpander giữ vai trò chủ lực ở phân khúc MPV và Xforce cạnh tranh tại nhóm SUV cỡ B, Mitsubishi Destinator đang mở rộng sự hiện diện của hãng trong nhóm SUV 7 chỗ dành cho gia đình. Theo thông tin được công bố, Destinator đã đạt cột mốc 10.000 xe bàn giao sau hơn 10 tháng ra mắt tại Việt Nam.

Đây là kết quả đáng chú ý đối với một mẫu xe mới, trong bối cảnh phân khúc SUV có mức độ cạnh tranh cao và người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sự cân bằng giữa không gian sử dụng, tiện nghi và khả năng vận hành.

Destinator đã đạt cột mốc 10.000 xe bàn giao sau hơn 10 tháng ra mắt tại Việt Nam.

Riêng theo số liệu doanh số lũy kế đến hết tháng 9/2026 được cung cấp, Destinator đạt 7.449 xe, qua đó góp mặt trong top 10 ô tô sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường. Destinator được Mitsubishi định vị là mẫu SUV 7 chỗ hướng đến nhu cầu sử dụng gia đình, kết hợp kiểu dáng SUV với không gian ba hàng ghế.

Xe có hai phiên bản Premium và Ultimate, giá bán lần lượt từ 780 triệu đồng và 855 triệu đồng tại thời điểm ra mắt. Mẫu xe sử dụng động cơ xăng, dung tích 1.5L tăng áp MIVEC, cho công suất tối đa 163 PS và mô-men xoắn cực đại 250 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT. Cấu hình này hướng đến sự cân bằng giữa khả năng vận hành và tính thực dụng trong sử dụng hằng ngày.

Ở phiên bản cao cấp, Destinator còn có màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, hệ thống âm thanh Yamaha và các công nghệ hỗ trợ an toàn thuộc gói Diamond Sense. Những trang bị này giúp mẫu xe tiếp cận nhóm khách hàng gia đình cần một phương tiện rộng rãi, đồng thời chú trọng trải nghiệm tiện nghi.

Destinator còn có màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, hệ thống âm thanh Yamaha.

Cột mốc doanh số của Destinator cũng cho thấy danh mục sản phẩm Mitsubishi tại Việt Nam đang có thêm một đại diện đáng chú ý bên cạnh Xpander và Xforce. Nếu tiếp tục duy trì sức bán, mẫu SUV 7 chỗ này có thể đóng góp ngày càng lớn vào cơ cấu doanh số của hãng.

Bộ ba Mitsubishi Xpander, Xforce và Destinator cùng lọt top 10 xe bán chạy

Tính đến hết tháng 9/2026, Mitsubishi Xpander, Xforce và Destinator đều góp mặt trong top 10 ô tô sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Trong đó, Xpander tiếp tục duy trì doanh số lũy kế hơn 10.000 xe, Xforce tăng gần gấp đôi lượng bán trong tháng, còn Destinator ghi dấu ấn với cột mốc 10.000 xe bàn giao sau hơn 10 tháng ra mắt.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy Mitsubishi Motors Việt Nam đang duy trì sự hiện diện đáng kể trên thị trường ô tô trong nước. Thay vì phụ thuộc vào một sản phẩm chủ lực, hãng có ba đại diện thuộc các nhóm xe MPV và SUV cùng đạt kết quả bán hàng tích cực.

Mitsubishi Xpander tiếp tục duy trì doanh số lũy kế hơn 10.000 xe.

Theo số liệu doanh số tháng 9/2026 được công bố, Mitsubishi Xpander bán ra 954 xe, nâng tổng lượng tiêu thụ từ đầu năm lên 10.496 xe. Thành tích này giúp mẫu MPV tiếp tục nằm trong top 3 ô tô sử dụng động cơ đốt trong có doanh số lũy kế cao nhất toàn thị trường.

Xpander từ lâu đã giữ vai trò quan trọng trong danh mục sản phẩm của Mitsubishi tại Việt Nam. Mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng gia đình và kinh doanh dịch vụ, với lợi thế về cấu hình 7 chỗ, tính đa dụng và chi phí đầu tư phù hợp với nhiều đối tượng người dùng.

Nội thất xe Mitsubishi Xpander.

Việc duy trì lượng bán ổn định trong bối cảnh thị trường có nhiều lựa chọn MPV và SUV cho thấy Xpander vẫn giữ được sức hút. Đây cũng là một trong những nền tảng quan trọng giúp Mitsubishi duy trì vị thế trong nhóm thương hiệu có nhiều mẫu xe bán chạy.Mitsubishi Xforce tăng gần gấp đôi doanh số tháng.

Nếu Xpander duy trì phong độ ổn định, Mitsubishi Xforce lại ghi nhận diễn biến tích cực về lượng tiêu thụ trong tháng 9/2026. Cụ thể, mẫu SUV cỡ B đạt doanh số 1.323 xe, đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng ô tô sử dụng động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng. Con số này gần gấp đôi mức 664 xe được ghi nhận trong tháng 8.

Mức tăng trưởng trên cho thấy sức tiêu thụ của Xforce có dấu hiệu cải thiện trong giai đoạn cuối năm. Tuy nhiên, để xác định đây có phải xu hướng tăng trưởng bền vững hay không, cần tiếp tục theo dõi kết quả bán hàng trong những tháng tiếp theo.

Xforce tham gia phân khúc SUV cỡ B, nơi người tiêu dùng có nhiều lựa chọn từ các thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Trong nhóm xe này, thiết kế ngoại thất, trang bị tiện nghi, công nghệ an toàn và chính sách giá bán đều là những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe.

Nội thất xe Mitsubishi XForce.

Do đó, kết quả tháng 9 không chỉ có ý nghĩa về mặt doanh số mà còn tạo thêm cơ sở để Mitsubishi tiếp tục thúc đẩy sức cạnh tranh của Xforce trong những tháng cuối năm. Ngoài ra, theo thông tin từ đại lý, hãng vừa áp dụng hỗ trợ lệ phí trước bạ lên đến 100% tương đương vài chục triệu đồng, phiếu nhiên liệu và quà tặng phụ kiện, tùy từng mẫu xe, phiên bản và điều kiện áp dụng.

Động thái này diễn ra trong giai đoạn các hãng xe tăng cường kích cầu, khi người mua có nhiều lựa chọn ở những phân khúc phổ thông. Việc kết hợp hỗ trợ chi phí lăn bánh với các quà tặng đi kèm có thể giúp giảm áp lực tài chính ban đầu cho khách hàng, đồng thời tạo thêm động lực mua xe trong những tháng cuối năm.

Nhìn chung, kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy Mitsubishi đang duy trì sự hiện diện ở nhiều phân khúc thông qua ba mẫu xe Xpander, Xforce và Destinator. Trong đó, Xpander tiếp tục đóng góp doanh số lớn, Xforce ghi nhận mức tăng đáng kể trong tháng 9, còn Destinator tạo thêm dấu ấn ở nhóm SUV 7 chỗ.