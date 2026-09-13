Toyota Innova Cross 2027 tiếp tục lộ diện với màn hình 12,3 inch bên trong nội thất

Phiên bản nâng cấp của Toyota Innova Cross (còn được gọi là Innova Hycross tại thị trường Ấn Độ) tiếp tục xuất hiện trong quá trình chạy thử. Sau những lần bị bắt gặp với ngoại thất ngụy trang, các hình ảnh mới đã cho cái nhìn rõ hơn về bảng táp-lô và cụm điều khiển trung tâm.

Qua hình ảnh nguyên mẫu chạy thử tại Ấn Độ, khoang cabin của Toyota Innova Cross facelift dường như không có thay đổi lớn về thiết kế. Bố cục táp-lô, cụm điều khiển trung tâm, cần số, ốp cửa và nhiều chi tiết quen thuộc khác vẫn tương đồng với phiên bản hiện hành.

Một số nguyên mẫu được bắt gặp còn che kín màn hình thông tin giải trí bằng vật dụng đặt phía trước. Điều này khiến thiết kế và kích thước màn hình mới chưa thể xác định hoàn toàn.

Tuy nhiên, trên một số xe thử nghiệm khác, màn hình trung tâm được cho là có kích thước 12,3 inch, tương tự loại Toyota đang sử dụng trên nhiều mẫu xe mới. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất bên trong cabin.

Hiện tại, các phiên bản cao cấp của Innova Cross tại Ấn Độ sử dụng màn hình cảm ứng 10,1 inch. Việc chuyển sang màn hình 12,3 inch sẽ giúp mẫu MPV này bắt kịp xu hướng trang bị màn hình lớn đang ngày càng phổ biến.

Ngoài màn hình, Toyota có thể nâng cấp thêm giao diện, phần mềm, tính năng kết nối hoặc một số trang bị tiện nghi. Chất liệu ghế và các chi tiết hoàn thiện nội thất cũng có thể được điều chỉnh, nhưng nhiều khả năng không làm thay đổi đáng kể cấu trúc cabin.

Trái với nội thất, ngoại thất của Toyota Innova Cross facelift dự kiến có nhiều thay đổi rõ rệt hơn. Các nguyên mẫu vẫn được ngụy trang khá kỹ ở phần đầu và đuôi xe.

Những hình ảnh chạy thử trước đó cùng bản vẽ thiết kế bị rò rỉ cho thấy phần đầu xe có thể được thiết kế lại với cụm đèn thanh mảnh hơn, đi kèm lưới tản nhiệt và cản trước mới. Diện mạo tổng thể được cho là sẽ đưa Innova Cross gần hơn với ngôn ngữ thiết kế trên các mẫu SUV Toyota đời mới.

Trong khi đó, thân xe và tỷ lệ tổng thể nhiều khả năng vẫn được giữ nguyên. Phía sau có thể xuất hiện cản mới cùng những thay đổi đối với đồ họa bên trong cụm đèn hậu.

Về hệ truyền động, Toyota Innova Cross facelift nhiều khả năng không có thay đổi lớn. Mẫu xe dự kiến tiếp tục sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên 2.0L cùng hệ thống hybrid 2.0L hiện tại.

Phiên bản hybrid mạnh đang sử dụng trên Innova Hycross cho công suất kết hợp khoảng 184 mã lực và đi kèm hộp số e-CVT. Do đây chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời, Toyota được cho là sẽ tập trung nhiều hơn vào thiết kế, công nghệ và trang bị thay vì thay đổi hệ thống động lực.

Toyota Innova Hycross được giới thiệu tại Ấn Độ từ cuối năm 2022. Sau khoảng thời gian này, việc mẫu xe nhận bản facelift là điều dễ hiểu, đặc biệt khi phân khúc MPV/SUV 3 hàng ghế tại thị trường này ngày càng cạnh tranh.