Honda Ryden 160 2027 gây “sốt”, Yamaha Aerox sắp có đối thủ xứng tầm?

Dù Honda vẫn chưa chính thức công bố bất kỳ thông tin nào về một mẫu xe mang tên Ryden 160, động thái đăng ký thương hiệu đã nhanh chóng làm dấy lên nhiều dự đoán rằng đây có thể là tên gọi dành cho một mẫu tay ga thể thao 160cc hoàn toàn mới.

Hiện tại, hãng xe Nhật Bản đã có nhiều mẫu tay ga 160cc như Click 160, PCX160 và ADV160, nhưng mỗi mẫu lại theo đuổi một phong cách riêng. Trong khi đó, Honda vẫn chưa có một mẫu tay ga thể thao thực sự được định vị để cạnh tranh trực tiếp với Yamaha Aerox. Chính khoảng trống này khiến cái tên Ryden 160 trở nên đáng chú ý hơn.

Theo những thông tin được chia sẻ, tên Ryden 160 đã được Honda nộp đăng ký tại Indonesia vào khoảng tháng 6/2026. Tên gọi này thuộc nhóm sản phẩm liên quan đến xe máy và phương tiện hai bánh. Việc xuất hiện đăng ký mới không đồng nghĩa với việc Honda chắc chắn sẽ tung ra một mẫu xe thương mại mang tên Ryden 160, nhưng nó đủ để tạo ra những suy đoán về kế hoạch sản phẩm tiếp theo của hãng trong phân khúc scooter 160cc.

Nếu nhìn vào dòng sản phẩm hiện tại của Honda, có thể thấy hãng đang phủ khá rộng các nhu cầu sử dụng. Click 160 thiên về sự linh hoạt, gọn gàng và khả năng sử dụng hàng ngày. PCX160 lại hướng đến nhóm khách hàng yêu thích sự cao cấp, thoải mái và tiện nghi. Trong khi đó, ADV 160 mang phong cách adventure với thiết kế mạnh mẽ và khả năng vận hành linh hoạt hơn trên nhiều điều kiện đường sá.

Tuy vậy, sự thiếu vắng một mẫu tay ga thể thao thực thụ để cạnh tranh với Yamaha Aerox khiến nhiều người tin rằng đây là lý do cho sự xuất hiện của Ryden 160. Một giả thuyết cho rằng Ryden 160 có liên quan tới Air Blade 160, mẫu tay ga đang được phân phối tại Việt Nam và một số thị trường. Mẫu xe này có thiết kế thể thao với thân xe gọn cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Nếu thực sự được giới thiệu, Ryden 160 nhiều khả năng sẽ tiếp tục sử dụng nền tảng động cơ eSP+ nếu mẫu xe này thực sự được phát triển. Đây là động cơ xi-lanh đơn, 4 van, làm mát bằng dung dịch, hiện đã được Honda sử dụng trên nhiều mẫu xe trong phân khúc 160cc. Động cơ eSP+ được đánh giá cao nhờ khả năng cân bằng giữa hiệu suất vận hành, độ linh hoạt trong đô thị và mức tiêu thụ nhiên liệu phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Việc Honda chưa chính thức công bố về kế hoạch sản xuất Ryden 160 khiến sự ra mắt của mẫu xe này vẫn còn bỏ ngỏ, và chúng ta vẫn cần thời gian để có được câu trả lời chính xác.