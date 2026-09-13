Điều gì đang xảy ra với Hyundai Accent?

Hyundai Accent được sản xuất và phân phối chính hãng tại Việt Nam từ tháng 4/2018 và nhanh chóng trở thành một hiện tượng trên thị trường. Mẫu sedan hạng B của thương hiệu Hàn Quốc liên tục đạt doanh số ấn tượng, trở thành đối thủ đáng gờm của Toyota Vios – mẫu xe vốn được xem là “xe quốc dân” và nhiều năm nắm giữ ngôi vương phân khúc sedan B tại Việt Nam.

Ngay cả trong giai đoạn đại dịch Covid-19, doanh số trung bình của Accent vẫn duy trì trên 1.000 xe/tháng. Đỉnh điểm là năm 2022, Hyundai bán ra tới 22.645 chiếc Accent, tương đương trung bình hơn 1.887 xe mỗi tháng. Với kết quả này, Accent liên tục đe dọa vị thế của Vios, thậm chí hai lần, vào các năm 2021 và 2023, vượt qua đối thủ để trở thành mẫu sedan hạng B bán chạy nhất năm.

(*) doanh số tính tới hết tháng 8/2026.

Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi All New Hyundai Accent được đưa tới thị trường Việt Nam từ tháng 5/2024. Những tranh luận ban đầu xoay quanh thiết kế cũng như mức giá tăng của thế hệ mới tưởng chừng chỉ là phản ứng thường thấy trước một mẫu xe mới. Nhưng thực tế sau đó cho thấy đây có thể là những yếu tố mở đầu cho sự sụt giảm doanh số ngày càng rõ rệt của Accent.

Trong nửa cuối năm 2024, tình hình kinh doanh của Accent vẫn tương đối khả quan, giúp mẫu xe đạt doanh số cả năm 13.538 chiếc. Đây vẫn là một kết quả có thể chấp nhận được đối với một mẫu xe vừa bước sang thế hệ mới, đặc biệt trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến sự dịch chuyển mạnh từ sedan sang các mẫu xe gầm cao.

Thế nhưng sang năm 2025, doanh số Accent chỉ còn 7.088 xe, gần như giảm một nửa so với năm trước. Con số này cho thấy sự đi xuống của Accent có thể không đơn thuần bắt nguồn từ xu hướng chuyển dịch phân khúc của người tiêu dùng Việt Nam, mà còn liên quan trực tiếp đến sức hấp dẫn của chính mẫu xe này.

Đáng chú ý, đà giảm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tính đến hết tháng 8/2026, Accent mới bán được tổng cộng 2.441 xe – con số thậm chí chỉ tương đương doanh số của mẫu xe trong một tháng ở thời kỳ đỉnh cao.

Trên thực tế, bất chấp xu hướng khách hàng chuyển sang các mẫu xe gầm cao, Toyota Vios vẫn duy trì vị trí dẫn đầu phân khúc sedan hạng B với doanh số tương đối ổn định. Honda City cũng có một năm 2025 khởi sắc khi vươn lên vị trí á quân, đồng thời tiếp tục duy trì kết quả khá tốt trong năm 2026 khi hai tháng liên tiếp, tháng 6 và tháng 7, vượt qua Vios về doanh số.

Thậm chí, Mazda2 – mẫu xe vốn chưa bao giờ được đánh giá quá cao về doanh số trong phân khúc – hiện cũng đã vượt qua Accent.

Những diễn biến này cho thấy sự sụt giảm mạnh của Hyundai Accent không thể chỉ được giải thích bằng xu hướng chuyển đổi từ sedan sang SUV hay crossover. Nếu toàn bộ phân khúc sedan B cùng suy giảm tương ứng, câu chuyện sẽ khác. Nhưng khi các đối thủ trực tiếp vẫn duy trì được sức bán, thậm chí có những mẫu còn tăng trưởng, rõ ràng Accent đang gặp vấn đề riêng.

Một trong những yếu tố đáng chú ý nhất có lẽ nằm ở thiết kế.

Accent thế hệ cũ từng được đánh giá cao nhờ kiểu dáng hiện đại, trang bị tốt và đặc biệt là mức giá dễ tiếp cận. Tuy nhiên, thế hệ mới lại nhận được nhiều ý kiến trái chiều về ngoại hình. Những thay đổi trong thiết kế khiến Accent không còn tạo được sức hút như trước đối với một bộ phận khách hàng.

Điều đáng nói là Accent thế hệ mới thực tế đã được nâng cấp đáng kể về trang bị tiện nghi và các tính năng an toàn. Nhưng trong phân khúc sedan hạng B, nơi quyết định mua xe chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi yếu tố ngoại hình và giá bán, những nâng cấp về trang bị có thể chưa đủ để bù đắp cho sự thay đổi trong cảm nhận của khách hàng về thiết kế.

Bên cạnh đó, việc tăng giá bán, dù không quá lớn, cũng trở thành một bất lợi khác của Accent. Khi khoảng cách giá giữa các mẫu xe trong phân khúc không còn quá lớn, khách hàng có thêm lý do để cân nhắc những lựa chọn khác. Hyundai sau đó đã liên tiếp tung ra các chương trình ưu đãi, giảm giá nhằm cải thiện sức cạnh tranh cho Accent, nhưng dường như những động thái này vẫn chưa đủ để tạo ra cú hích cần thiết.

Trong khi đó, thị trường ô tô Việt Nam hiện nay đang trở nên cạnh tranh hơn bao giờ hết. Bên cạnh xu hướng chuyển sang xe gầm cao của nhóm khách hàng gia đình và kinh doanh dịch vụ, phân khúc xe cá nhân còn chịu thêm sức ép từ sự xuất hiện của nhiều mẫu xe điện mới với giá bán ngày càng dễ tiếp cận và chi phí vận hành thấp.

Trong bối cảnh đó, Accent không chỉ phải cạnh tranh với những đối thủ sedan truyền thống mà còn phải thuyết phục khách hàng rằng một mẫu sedan chạy động cơ đốt trong vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc.

Vì vậy, để thoát khỏi cuộc khủng hoảng doanh số hiện tại, Accent có lẽ cần nhiều hơn những chương trình giảm giá ngắn hạn. Một thế hệ hoặc phiên bản nâng cấp với thiết kế hấp dẫn hơn, mức giá cạnh tranh hơn và đặc biệt là sự xuất hiện của hệ truyền động hybrid có thể là những yếu tố giúp mẫu sedan của Hyundai lấy lại sức hút.