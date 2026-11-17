Một chiếc Mercedes-Benz G 580 EQ mới chạy khoảng 450km đang được rao 7,399 tỷ đồng ở Hà Nội, thấp hơn khoảng 368 triệu so với số tiền chủ đầu tiên bỏ ra. Con số gây chú ý, nhưng chưa đủ để kết luận G-Class điện mất giá nhanh.

Chiếc xe sản xuất năm 2025, đăng ký lần đầu năm 2026, đang nằm ở một cơ sở kinh doanh xe đã qua sử dụng. G 580 EQ bản tiêu chuẩn có giá niêm yết 7,75 tỷ đồng. Nhờ được miễn 100% lệ phí trước bạ, chủ xe chỉ trả thêm 14 triệu phí biển số cùng vài khoản phí khác, tổng chi khoảng 7,767 tỷ đồng.

Mức chênh 368 triệu tương đương gần 4,7% số tiền bỏ ra, quy ra khoảng 800.000 đồng cho mỗi km đã chạy. Đây là giá chào bán của salon, chưa phải giá salon thu mua từ chủ cũ, nên khoản chủ xe thực sự mất có thể lớn hơn.

Mercedes-Benz G 580 EQ mới chạy khoảng 450km đang được rao 7,399 tỷ đồng ở Hà Nội.

G 580 EQ là bản thuần điện của G-Class, ra mắt Việt Nam tháng 4/2025. Xe dùng bốn mô-tơ điện độc lập ở từng bánh, tổng công suất 587 mã lực, mô-men xoắn 1.164 Nm. Pin 116 kWh cho quãng đường 434–473 km theo chuẩn WLTP.

Bốn mô-tơ riêng cho phép xe quay đầu 360 độ tại chỗ bằng tính năng G-Turn. Hãng công bố khả năng leo dốc 45 độ, đi nghiêng 35 độ và lội nước sâu 850 mm, sâu hơn bản máy xăng. Nội thất có màn hình đồng hồ 12,3 inch, màn hình giải trí 11,6 inch và dàn âm thanh Burmester 18 loa.

Mercedes-Benz G 580 EQ màu xanh trên sân khấu tròn mô phỏng tính năng G-Turn và lợi thế lớn nhất của bản điện ở Việt Nam nằm ở thuế phí. Nếu là xe xăng cùng mức giá, lệ phí trước bạ lần đầu sẽ vào khoảng 775–930 triệu đồng tùy nơi đăng ký. So với G 63, bản AMG máy V8 4.0 giá hơn 11 tỷ, G 580 EQ rẻ hơn trên 3 tỷ đồng vì chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thấp hơn.

Dù vậy, xe điện hạng sang vẫn mang rủi ro giữ giá cao hơn xe xăng. Công nghệ pin thay đổi nhanh, người mua xe cũ lo về độ chai pin và chi phí thay thế. Trạm sạc nhanh công suất lớn đủ phục vụ bộ pin 116 kWh vẫn tập trung ở đô thị lớn. Với G-Class, nhóm khách chơi xe thường chuộng tiếng V8 của G 63, khiến bản điện kén người mua lại hơn.

G 580 EQ là bản thuần điện của G-Class, ra mắt Việt Nam tháng 4/2025.

Mặt khác, mất gần 5% sau vài trăm km không phải chuyện lạ với xe sang. Một chiếc xe vừa đăng ký đã thành xe cũ trên giấy tờ, và salon luôn chừa biên lợi nhuận khi rao bán. Một tin rao đơn lẻ chưa phản ánh mặt bằng giá của G 580 EQ trên thị trường xe cũ.

Với người mua lại, chiếc xe gần như mới này giúp tiết kiệm khoảng 350 triệu so với mua mới. Trước khi xuống tiền, nên yêu cầu báo cáo tình trạng pin tại đại lý chính hãng, đồng thời xác nhận thời hạn bảo hành pin cao áp còn lại và thủ tục chuyển bảo hành sang chủ mới.

Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe điện Mercedes-Benz G 580 EQ phiên bản giới hạn EDITION ONE có mặt tại Việt Nam, giá 8,68 tỷ đồng