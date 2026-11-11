Theo Cartoq, chiếc SUV điện Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC của một cặp vợ chồng tại Mumbai (Ấn Độ) đã nằm tại xưởng sửa chữa Landmark Cars ở Thane từ cuối tháng 8/2026. Nguyên nhân được xác định là chuột cắn phá, làm hư hỏng hệ thống dây điện trên xe.

Chủ xe là bác sĩ chuyên khoa da liễu Amit Karkhanis và vợ, bác sĩ phụ khoa Anagha Karkhanis. Hai người mua chiếc Mercedes-Benz EQE 500 vào tháng 7/2024 với giá niêm yết tại showroom khoảng 1,39 crore rupee (tương đương 4,2 tỷ đồng).

Mercedes-Benz tiền tỷ nằm xưởng 3 tháng vì chuột cắn dây điện

Ngày 27/8, chiếc SUV được đưa đến đại lý để sửa chữa sau sự cố. Dù công ty bảo hiểm đã chấp thuận phương án sửa chữa, quá trình khắc phục vẫn bị đình trệ do thiếu phụ tùng thay thế.

Theo ông Amit Karkhanis, đại lý thông báo bộ dây điện bị hư hỏng là linh kiện chuyên dụng, phải đặt hàng từ Đức. Sau nhiều lần trao đổi, gia đình ông được thông báo phụ tùng dự kiến chỉ về Ấn Độ vào tuần cuối cùng của tháng 12.

Nếu lịch trình này được đảm bảo và không phát sinh thêm trở ngại, chiếc SUV sẽ phải nằm xưởng gần 4 tháng trước khi có thể trở lại sử dụng.

Chủ xe bức xúc vì không được cung cấp phương tiện thay thế

Việc chiếc xe nằm xưởng kéo dài ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt và công việc của hai vợ chồng. Hiện họ sống tại Thane trong thời gian nhà ở Andheri được sửa chữa, đồng thời thường xuyên phải di chuyển giữa Thane và Bandra để làm việc.

Đáng chú ý, dù không thể sử dụng xe, hai người vẫn phải trả khoản vay mua ô tô khoảng 250.000 rupee (khoảng 75 triệu đồng) mỗi tháng, chưa kể chi phí thuê phương tiện đi lại thay thế.

Ông Amit Karkhanis cho biết có những trường hợp cần di chuyển gấp để xử lý công việc y tế nhưng ông phải gọi taxi vì chiếc SUV không thể sử dụng. Chủ xe cũng phàn nàn rằng đại lý chưa đưa ra thời điểm hoàn tất sửa chữa cụ thể và không bố trí được xe thay thế tương đương.

Trước sự việc, ông cho rằng dịch vụ hậu mãi của Mercedes-Benz chưa đáp ứng kỳ vọng đối với một chiếc xe có giá trị lớn. Theo ông, khách hàng mua xe sang không chỉ trả tiền cho phương tiện mà còn kỳ vọng vào chất lượng hỗ trợ từ nhà sản xuất và hệ thống đại lý.

Phía Landmark Cars đã lên tiếng về sự việc. Bà Shefali Shinde, Giám đốc phụ trách trải nghiệm khách hàng của công ty, xác nhận phụ tùng thay thế đã được đặt hàng từ Đức và dự kiến về vào tuần cuối cùng của tháng 12.

Về yêu cầu cung cấp xe thay thế, đại diện đại lý cho biết thông thường phương tiện hỗ trợ được bố trí cho những khách hàng có xe đang trong thời hạn bảo hành.

Tuy nhiên, trường hợp của chiếc EQE 500 được xử lý theo diện hư hỏng do sự cố, không phải lỗi bảo hành. Bà Shinde cũng cho biết toàn bộ xe thay thế của đại lý đã được sử dụng trong mùa lễ hội. Nếu còn xe trống, đơn vị này đã có thể bố trí cho khách hàng.

Mercedes-Benz EQE 500 được nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) vào Ấn Độ.

Theo Cartoq, EQE 500 được nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) vào Ấn Độ. Do đó, khi cần thay thế những linh kiện chuyên dụng không có sẵn trong nước, đại lý phải đặt hàng từ nước ngoài, khiến thời gian sửa chữa kéo dài hơn so với các mẫu xe được sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Ngoài vấn đề phụ tùng, sự cố chuột cắn dây điện cũng là một rủi ro có thể gặp trên ô tô, trong đó có xe điện. Một số loại dây dẫn sử dụng vật liệu cách điện có nguồn gốc thực vật được cho là có thể thu hút động vật gặm nhấm. Tuy nhiên, không có đủ thông tin để khẳng định đây là nguyên nhân khiến chuột tấn công chiếc Mercedes-Benz EQE 500 nói trên.