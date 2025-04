Mercedes-Benz G-Class có thêm phiên bản hoài cổ được sản xuất giới hạn

Mercedes-Benz làm say lòng các tín đồ G-Class với dòng xe đặc biệt G-Class Edition STRONGER THAN THE 1980s sản xuất giới hạn đánh dấu cột mốc chiếc G-Class thứ 500.000 xuất xưởng bằng mẫu concept retro lấy cảm hứng từ 280GE thập niên 1980.

Sự hòa quyện tuyệt đẹp giữa màu sắc lịch sử, chi tiết thiết kế độc quyền lấy cảm hứng từ mẫu 280 GE huyền thoại, phiên bản này tái hiện ma lực từ nguồn gốc của biểu tượng off-road. Đây là lời tri ân dành cho dòng G-Class W460 đầu tiên, mẫu xe đã chinh phục trái tim người hâm mộ trong thập niên 1980 với khả năng vượt địa hình và vận hành đường phố vượt trội – đặt nền móng cho câu chuyện thành công vô song và vị thế biểu tượng của “Geländewagen”.

Có tổng cộng có 460 chiếc G-Class Edition STRONGER THAN THE 1980s trên toàn thế giới với hai phiên bản G450d máy dầu và G500. Khách hàng có thể tùy chọn 3 màu sắc hoài cổ của những năm 1980 gắn liền với G-Class.

Để tăng sự hoài cổ, đèn báo rẽ mang sắc cam đặc trưng của thời kỳ đó. Và hoàn thiện vẻ ngoài hoài cổ, phần đầu xe, lưới tản nhiệt, cản, vòm bánh xe mở rộng và vỏ gương ngoại thất được sơn màu đen magno mờ, gợi nhớ vẻ ngoài cứng cáp của G-Class đầu tiên.

Logo ngôi sao Mercedes trên nắp capo mang thiết kế huy hiệu lịch sử với chữ “Mercedes-Benz” và vòng nguyệt quế trên nền xanh. Cửa cốp gắn huy hiệu bạc nguyên bản từ thập niên 1980 với chữ “Mercedes-Benz” màu đen và nắp bánh xe dự phòng đặc trưng cho phiên bản này.

Các chi tiết trang bị từ PROFESSIONAL Line Exterior mang đến vẻ ngoài offroad nổi bật, bao gồm: chắn bùn trước/sau, lưới bảo vệ đèn pha cho đèn tối màu, và lốp địa hình. Giá chở đồ trên nóc PROFESSIONAL là tùy chọn.

Huy hiệu “Schöckl Proved” ở chân cột B mang phong cách thập niên 1980, hiển thị hình mẫu G-Class lịch sử theo màu xe. Gói logo MANUFAKTUR màu đen cũng được tích hợp với tay nắm cửa đen có logo dập nổi và đèn chiếu logo từ gương ngoài, hiển thị dòng chữ “G – STRONGER THAN TIME” trên mặt đất khi mở cửa.

Nội thất của G-Class Edition STRONGER THAN THE 1980s tôn vinh những ngày đầu của biểu tượng offroad được hoàn thiện bởi các vật liệu cao cấp. Vô-lăng đa chức năng bọc da Nappa, cửa sổ trời, hệ thống âm thanh vòm Burmester 3D.

Phần giữa ghế da đen được bọc vải xám dove grey - chất liệu từng rất được ưa chuộng. Thanh trang trí tay nắm hành khách khắc dòng chữ “STRONGER THAN THE 1980s”. Bậc cửa trước hiển thị địa hình núi Schöckl gần Graz – nơi thử nghiệm khả năng offroad của G-Class từ năm 1979. Mỗi xe có dòng chữ “1 of 460” trên bảng điều khiển trung tâm, nhấn mạnh tính độc quyền.

Mercedes-Benz G-Class Edition STRONGER THAN THE 1980s đã mở đặt hàng với giá khởi điểm 160.055 Euro tương đương 181.818 USD (khoảng 4,66 tỷ đồng).