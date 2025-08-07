Mercedes-Benz tung ảnh GLC EQ mới thay thế EQC

Mercedes-Benz GLC EQ sẽ ra mắt tại Triển lãm Ô tô Munich 2025, thay thế EQC, sở hữu công nghệ 800V, sạc nhanh 320kW và thiết kế hiện đại. Đối đầu Porsche Macan EV, BMW iX3 trong phân khúc SUV điện hạng sang.

Mercedes-Benz đang đẩy mạnh chiến lược điện hóa khi xác nhận sẽ ra mắt mẫu SUV thuần điện GLC EQ tại Triển lãm Ô tô Munich (IAA Mobility) diễn ra vào tháng 9/2025. Trong bối cảnh xe SUV điện ngày càng phổ biến, GLC EQ được kỳ vọng sẽ trở thành mẫu xe chủ lực của hãng xe sang Đức trong phân khúc SUV không phát thải.

GLC EQ được phát triển như sự thay thế toàn diện cho EQC, mẫu SUV điện đầu tiên của Mercedes-Benz nhưng không đạt được kỳ vọng ban đầu. Mẫu xe mới sở hữu thiết kế hiện đại, sang trọng và mang "gương mặt mới của thương hiệu", đồng thời được kỳ vọng sẽ đưa Mercedes-Benz trở lại vị thế dẫn đầu trong cuộc đua xe điện hạng sang.

Dù Mercedes-Benz chỉ mới hé lộ một hình ảnh "nhá hàng", nhưng các nguyên mẫu GLC EQ được bắt gặp khi chạy thử cho thấy nhiều chi tiết đáng chú ý. Mẫu SUV điện sở hữu lưới tản nhiệt phát sáng ấn tượng ở phía trước, cùng cụm đèn pha và đèn hậu LED tái thiết kế hoàn toàn, tạo nên diện mạo mới mẻ, hiện đại hơn nhiều so với GLC động cơ đốt trong.

GLC EQ sẽ có kích thước tương đương với GLC hiện tại, nhưng sử dụng nền tảng công nghệ hoàn toàn mới, đặc biệt là kiến trúc điện 800V tiên tiến. Nhờ đó, xe hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất lên đến 320 kW, cho phép bổ sung khoảng 260 km quãng đường chỉ sau 10 phút sạc, một con số đáng nể trong phân khúc.

Mercedes-Benz sẽ mở màn thị trường với phiên bản GLC 400 4Matic, tuy thông số chi tiết về công suất động cơ, quãng đường hoạt động hay thời gian tăng tốc vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, giới chuyên môn kỳ vọng hãng sẽ sớm bổ sung thêm phiên bản hiệu suất cao sau khi bản tiêu chuẩn ra mắt.

Đối thủ trực tiếp của Mercedes-Benz GLC EQ bao gồm Porsche Macan EV, mẫu SUV thể thao điện đến từ Stuttgart, và BMW iX3 dòng xe chuẩn bị bước sang thế hệ Neue Klasse với thiết kế và công nghệ hoàn toàn mới.

Không chỉ giới thiệu GLC EQ, Mercedes-Benz còn mang đến Triển lãm Ô tô Munich 2025 loạt công nghệ tiên tiến như hệ thống hỗ trợ lái bán tự động MB.Drive Assist Pro. Khách tham dự sự kiện sẽ có cơ hội trải nghiệm thực tế công nghệ này trên một mẫu CLA được trang bị đặc biệt.

Bên cạnh đó, các mẫu xe cao cấp như Mercedes-Benz EQS và S-Class tích hợp hệ thống Drive Pilot công nghệ lái tự động cấp độ cao cũng sẽ xuất hiện để phục vụ trải nghiệm lái thử. Đáng chú ý, hãng còn trưng bày Concept AMG GT XX mẫu xe ý tưởng mang phong cách thiết kế táo bạo và hiệu suất cao, hứa hẹn sẽ thu hút sự chú ý lớn tại sự kiện.