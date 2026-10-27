Mercedes-Benz triệu hồi loạt xe GLB và C-Class tại Việt Nam vì lỗi cụm khóa cửa

Mercedes-Benz cùng Cục đăng kiểm vừa công bố 2 đợt triệu hồi liên quan đến C-Class và GLB tại thị trường Việt Nam. Cụm ổ khóa cửa trước của các xe này có thể bị ăn mòn trong quá trình sử dụng, từ đó ảnh hưởng đến một loạt tính năng tự động khác.

Chương trình triệu hồi kiểm tra và thay cụm ổ khóa cửa phía trước bên người lái để khắc phục lỗi về sự ăn mòn của vi công tắc bên trong ổ khóa cho một số xe Mercedes-Benz GLB 200 (số loại 247); C300 (số loại 206), (theo danh sách đính kèm) do MBV nhập khẩu và phân phối theo chương trình triệu hồi của MBAG, C200/300 (số loại W206) do MBV sản xuất, lắp ráp có mã số 7291007.

Mercedes-Benz GLB tại Việt Nam vì cụm khóa cửa có thể bị ăn mòn.

Các xe bị triệu hồi thuộc loại: GLB 200 (247) (nhập khẩu), C 300 (206) (nhập khẩu), C200 và C300 có thời gian sản xuất: từ 10/2019 đến 10/2023 (các xe nhập khẩu) và từ 07/2021 đến tháng 11/2023 (các xe lắp ráp). Số lượng xe bị triệu hồi là 284 chiếc nhập khẩu và 574 chiếc lắp ráp.

Thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến: 2,5 h/ xe và thời gian triển khai đợt triệu hồi từ: 30/09/2026 tới ngày 31/12/2031. Mercedes - Benz Việt Nam và các đại lý được ủy quyền sẽ kiểm tra, khắc phục miễn phí lỗi của những xe bị ảnh hưởng (Xem danh sách đính kèm).

Theo thông tin triệu hồi từ Mercedes-Benz AG, vật liệu phủ kín của vi công tắc (micro switch) bên trong Cụm ổ khóa cửa phía trước bên người lái có thể không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về vật liệu nên có thể dễ bị hấp thụ độ ẩm. Theo thời gian, điều này có thể dẫn đến tình trạng ăn mòn trong vi công tắc (micro switch) và sau đó là hỏng hóc linh kiện này. Khi xảy ra lỗi như vậy, công tắc có thể không phát hiện được thời điểm cửa được mở.

Nếu vi công tắc (micro switch) ở cửa người lái bị hỏng, phanh đỗ và/hoặc tính năng Tự động chuyển sang chế độ đỗ (Auto Park) có thể không tự động kích hoạt. Do vậy, xe có thể không được cố định chắc chắn để chống lăn và có nguy cơ xe tự di chuyển khi đỗ, điều này làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm. Việc vi công tắc bị hỏng không ảnh hưởng đến hoạt động chính của cụm ổ khóa cửa.

Do đó, hãy luôn đỗ và để xe đúng cách theo hướng dẫn trong Sách Hướng dẫn Sử dụng. Với tiêu chí an toàn, chúng tôi tiến hành triệu hồi các xe bị ảnh hưởng để kiểm tra thay Cụm công tắc cửa lái xe cho các xe ảnh hưởng như một biện pháp phòng ngừa.

Việc thực hiện hoàn toàn miễn phí như một biện pháp phòng ngừa sự cố. Thời gian thực hiện khoảng 2,5 giờ. Để đảm bảo quyền lợi và an toàn cho người điều khiển và người trên xe, khi khách hàng nhận được thông báo từ các Nhà phân phối ủy quyền hoặc qua cổng thông tin điện tử của Cục Đăng Kiểm.

Trường hợp khách hàng muốn kiểm tra thông tin xe đang sở hữu có nằm trong danh sách ảnh hưởng của chương trình hay không, khách hàng có thể liên hệ tới hãng hoặc các Nhà phân phối ủy quyền trên toàn quốc để được hỗ trợ.