Ford triệu hồi hơn 1.500 xe Ranger vì lỗi giá đỡ túi khí

Ford Việt Nam đang thực hiện chương trình triệu hồi 1.514 chiếc Ranger đời 2026-2027 được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 20/4 đến 24/6/2026 và từ ngày 8/5 đến 15/6/2026. Các xe thuộc diện ảnh hưởng sẽ được kiểm tra và thay thế giá đỡ túi khí trụ B nhằm khắc phục nguy cơ liên quan đến hệ thống túi khí rèm bên.

Theo thông tin triệu hồi, trên một số xe Ford Ranger bị ảnh hưởng, túi khí rèm bên có thể va chạm với phần ốp trang trí trụ B khi được kích hoạt. Trong tình huống này, túi khí có khả năng không bung theo đúng thiết kế.

Ford Việt Nam đang thực hiện chương trình triệu hồi 1.514 chiếc Ranger đời 2026-2027.

Đáng chú ý, giá đỡ túi khí tại trụ B cũng có thể bị bung rời và văng ra trong quá trình túi khí hoạt động, làm tăng nguy cơ gây chấn thương cho người ngồi trên xe khi xảy ra va chạm. Ford Việt Nam sẽ kiểm tra và thay thế giá đỡ túi khí trụ B trên những xe nằm trong diện triệu hồi.

Toàn bộ chi phí sửa chữa được thực hiện miễn phí cho khách hàng. Thời gian thực hiện dự kiến khoảng 1,8 giờ mỗi xe. Hãng xe Mỹ cho biết, chủ xe Ranger có thể đưa xe đến các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Ford Việt Nam trên toàn quốc để kiểm tra.

Khi liên hệ, khách hàng cần cung cấp số khung (VIN) để đại lý xác định xe có thuộc diện triệu hồi hay không. Chương trình triệu hồi được triển khai theo mã 26C39 của Ford Motor Company, bắt đầu từ ngày 31/8/2026 và dự kiến kéo dài đến ngày 25/12/2029.