Hyundai Việt Nam triệu hồi hơn 13.600 xe Tucson để cập nhật phần mềm

Nhằm cập nhật phần mềm điều khiển camera trước của hệ thống Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA), Hyundai Thành Công Việt Nam triệu hồi 13.620 xe Tucson sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 2/10/2024 đến 2/6/2026.

Các phiên bản nằm trong chương trình triệu hồi gồm: Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 7 DCT N Line, Tucson 1.6 T-GDI 7 DCT PE, Tucson 2.0 MPI 6AT HGS PE và Tucson 2.0 TCI 8AT PE. Theo thông tin triệu hồi, trong một số tình huống giao thông, hệ thống FCA trên các xe bị ảnh hưởng có thể phát cảnh báo va chạm bằng hình ảnh và âm thanh, đồng thời tự động phanh để giảm tốc độ hoặc dừng xe.

Tình trạng này có thể khiến phương tiện phía sau không kịp phản ứng, làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm từ phía sau. Nguyên nhân được xác định liên quan đến dữ liệu trong phần mềm điều khiển camera trước.

Phần mềm được cài đặt với độ nhạy cao trong việc phát hiện các tình huống có khả năng dẫn đến va chạm trực diện. Khi nhận diện nguy cơ, hệ thống FCA có thể phát cảnh báo và kích hoạt các hệ thống an toàn như ABS, ESC để giảm tốc độ hoặc phanh khẩn cấp.

Biện pháp khắc phục là cập nhật phần mềm mới và điều chỉnh dữ liệu nhằm giảm độ nhạy của hệ thống FCA. Các xe thuộc diện triệu hồi được kiểm tra và cập nhật miễn phí tại đại lý, trạm dịch vụ ủy quyền của Hyundai Thành Công Việt Nam trên toàn quốc. Thời gian thực hiện dự kiến khoảng 01 giờ cho mỗi xe. Chương trình bắt đầu từ ngày 01/7/2026 đến ngày 07/01/2035.

Phát triển và xây dựng hệ thống trạm sạc trong tương lai gần.

Ngoài ra, TC Group và VGX vừa ký Biên bản ghi nhớ, hướng tới phát triển mạng lưới hạ tầng năng lượng phục vụ phương tiện điện hóa tại Việt Nam. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu và phát triển các giải pháp hạ tầng năng lượng, trong đó trọng tâm là xây dựng mạng lưới trạm sạc phục vụ phương tiện điện hóa.

TC Group sẽ kết hợp năng lực phát triển, phân phối ô tô với hệ thống cơ sở vật chất và mạng lưới đại lý trên toàn quốc. Trong khi đó, VGX đảm nhiệm thế mạnh về đầu tư, phát triển hạ tầng trạm sạc và các giải pháp năng lượng.

TC Group và VGX vừa ký Biên bản ghi nhớ (MOU) tại Hà Nội.

VGX hiện có cơ cấu cổ đông gồm Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Xuân Cầu Holdings và Selex Motors. Doanh nghiệp định hướng phát triển hệ thống hạ tầng năng lượng tại hàng nghìn cửa hàng xăng dầu và các điểm dừng nghỉ trên cả nước.

Đáng chú ý, mạng lưới trạm sạc được định hướng mở rộng tới các cơ sở thuộc hệ sinh thái và hệ thống phân phối của TC Group trên toàn quốc. Hai bên cũng dự kiến xây dựng các chính sách ưu đãi dành cho khách hàng sử dụng xe do được phân phối khi sạc tại hệ thống VGX.