Toyota triệu hồi hơn 106.000 xe Land Cruiser LC250 vì lỗi ngàm giữ ống nhiên liệu

Toyota vừa phát đi thông báo triệu hồi diện rộng đối với hơn 100.000 xe Land Cruiser thế hệ mới (J250 / 250 Series) đời 2024–2027. Hãng đã theo dõi và điều tra hiện tượng này từ tháng 7/2024 sau khi ghi nhận một số báo cáo từ đại lý về việc ngàm giữ bị trượt hoặc rơi mất. Khi kiểm tra quy trình sản xuất và linh kiện, Toyota không tìm thấy lỗi thiết kế hay khâu lắp ráp nào từ phía nhà máy.

Một số ngàm giữ bị biến dạng có dấu vết cho thấy khớp nối từng bị tháo ra sau khi hoàn tất sản xuất, hoặc có vết bấm từ khâu kiểm tra của nhà cung cấp trước đó. Tính đến thời điểm phát lệnh triệu hồi, Toyota đã ghi nhận 23 báo cáo sự cố tại hiện trường và 64 yêu cầu bảo hành.

Hơn 100.000 xe Land Cruiser thế hệ mới (J250 / 250 Series) đời 2024–2027.

Trong thử nghiệm trên 400 xe thực tế, hãng phát hiện 1 chiếc bị trượt ngàm giữ nhưng chưa xảy ra tình trạng rò rỉ xăng. Số lượng xe bị ảnh hưởng lên tới 105.794 chiếc, gần như bao phủ toàn bộ số lượng Land Cruiser J250 đã được bán ra tại thị trường Mỹ kể từ khi thế hệ này ra mắt.

Nguyên nhân triệu hồi vì vấn đề nằm ở ngàm giữ (retaining clip) kết nối giữa ống dẫn nhiên liệu bằng nhựa resin từ bình xăng với ống dẫn chính bằng kim loại đưa nhiên liệu lên động cơ. Nếu ngàm giữ này bị trượt hoặc bung ra, khớp nối có thể bị rời ra khiến xăng rò rỉ.

Nhiên liệu chảy ra ngoài không chỉ gây chết máy giữa đường mà nếu gặp nguồn nhiệt/tia lửa có thể dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn. Và hãng đưa ra phương án khắc phục là các đại lý sẽ kiểm tra miễn phí khớp nối ống dẫn nhiên liệu và lắp thêm một vòng kẹp bổ sung (supplemental clamp) để cố định chắc chắn ngàm giữ.

Trong trường hợp ống nhựa bị hư hại, kỹ thuật viên sẽ thay mới toàn bộ đoạn ống dẫn này. Toyota sẽ gửi thông báo chính thức tới các chủ xe trước ngày 13/12/2026. Toàn bộ chi phí kiểm tra và sửa chữa đều được thực hiện hoàn toàn miễn phí